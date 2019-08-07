انتهاء أحدث جولة محادثات بين طالبان وواشنطن بالدوحة

في العاصمة القطرية الدوحة، انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (12 أغسطس/ آب 2019) ثامن جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، الرامية إلى التوصل لاتفاق يتيح للولايات المتحدة إنهاء أطول حرب خاضتها وسحب قواتها من أفغانستان، حسبما ذكر ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان. وقال مجاهد في بيان "لقد كانت (المحادثات) طويلة ومفيدة وقرر كل من الجانبين التشاور مع زعمائه بشأن الخطوات التالية".

ولم يتسن لرويترز الاتصال على الفور بمسؤولين أمريكيين للتعليق ولكن زلماي خليل زاد كبير المفاوضين الأمريكيين قال يوم الأحد إن جهدا مضنيا يبذل "نحو التوصل لاتفاق سلام دائم ومشرف وأن تكون أفغانستان دولة ذات سيادة لا تشكل تهديدا لأي دولة أخرى".

انهاء أطول حرب شنتها أمريكا!

وسيسمح الاتفاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق هدفه بإنهاء حرب شُنت مباشرة عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 في نيويورك وواشنطن. وأصبحت هذه الحرب مأزقا مع عدم تمكن أي جانب من هزيمة الآخر، بالإضافة إلى تزايد عدد الضحايا في صفوف المدنيين إلى جانب المقاتلين.

ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق التزاما من حركة طالبان بعقد محادثات لاقتسام السلطة مع الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة ولكن من غير المتوقع أن يتضمن هدنة من جانب طالبان مع الحكومة مما يثير مخاوف من مواصلة المتمردين القتال عندما تغادر القوات الأمريكية.

الرئيس الأفغاني: لا يمكن للغرباء تحديد مصيرنا

الرئيس أشرف غني ينتقد بعد صلاة عيد الأضحى مباحثات طالبان والولايات المتحدة

وشكك على ما يبدو الرئيس الأفغاني المدعوم من أمريكا أشرف غني في الاتفاق، ولم يشارك غني وحكومته في المفاوضات.

ولا تعترف طالبان بالحكومة الأفغانية وترفض إجراء محادثات معها. وقال غني خلال صلاة عيد الأضحى أمس الأحد: "لا يمكن للغرباء أن يحددوا مستقبلنا.. سواء كان ذلك في عواصم أصدقائنا أو جيراننا. مصير أفغانستان سيتحدد هنا في أفغانستان".

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)