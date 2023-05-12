انتقال ميسي إلى الهلال السعودي.. هل تمت الصفقة فعلا؟

رفض رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل التعليق على إمكانية استقدام بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، معتبراً أن المجموعة لديه "أهم من لاعب" واحد.
وكان مصدر مطلع على المفاوضات كشف لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان أفضل لاعب في العالم سبع مرات سيلعب مع الهلال بموجب صفقة "استثنائية وضخمة": "صفقة ميسي تمّت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل" دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.
وتابع أنّ "العقد استثنائي. إنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة"، فيما أصرّ والد اللاعب ووكيل أعماله خورخي أن نجله البالغ 35 عاماً لم يحدّد وجهته حتى الآن وقال: "ليس هناك أي اتفاق مع أي نادٍ للعام المقبل".
ورغم تقارير عدّة ربطت بين ميسي ونادي الهلال، إلا أن مصادر لدى حامل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز الدوري السعودي قالت لفرانس برس إن فريق العاصمة لم يكن على اتصال مباشر مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده مع "البرغوث" في نهاية حزيران/ يونيو المقبل.
هل سيلعب ميسي الموسم القادم ضد رونالدو في الدوري السعودي؟
وبعد تتويج الهلال بلقب كأس ملك السعودية أمس الجمعة (12 مايو/ أيار 2023) على حساب نادي الوحدة بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل (1-1)، ردّ بن نافل على أسئلة الصحافيين حول إمكانية استقدام ميسي قائلاً: "لا تسألني عن ميسي. لن أعطيك خبراً. إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصل عليه".
وفي الاستوديو التحليلي بعد المباراة، قال بن نافل من أرض الملعب على وقع صيحات الجماهير "ميسي، ميسي": "المجموعة عندي أهم من لاعب. أي نجم يأتي إلى نادينا يجب أن يعرف أننا ناد كبير. نهدف للإضافة والتحسين. إذا ركّزت على شخص تخسر المجموعة".
وعوّض الهلال تراجعه في الدوري المحلي الذي أحرزه في المواسم الثلاثة الماضية، جزئياً، باحراز لقب كأس الملك، علماً أنه بلغ نهائي كأس العالم للأندية حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني، ونهائي دوري أبطال آسيا أخيراً عندما فقد لقبه أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وبسؤاله عن إمكانية استكمال الدوري بلاعبي الرديف، أجاب بن نافل "هذا أمر يخصّ المدير الفني وحده".
ع.ح./ (أ ف ب)
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
بعد غياب طويل عن التتويج
أول لقب كأس عالم لميسي بعد أن غابت الأرجنتين عن التتويج به لـ 36 عاما. وبعد التتويج باللقب قال ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن منتخب بلاده لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022. حيث سبق للأرجنتين أن خسرت في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
دموع الهزيمة المريرة
شارك ميسي في خمس بطولات لكأس العالم خلال مسيرته وكان قريبا جداً من التتويج بالكأس المنشودة في نهائيات البرازيل عام 2014 لكن فريقه خسر النهائي أمام المنتخب الألماني بهدف في الدقائق الأخيرة، حيث ذرف دموع الهزيمة بعد أن تحطم حلم الطفولة في أن يرفع الكأس الذهبية بطلاً على العالم.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
الحلم الذي أصبح حقيقة
ليونيل ميسي هو أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين، حيث توج بها في بطولتي 2014 و2022. وفي المرة الأولى التي أرتقى بها المنصة لنيل الجائزة بقيت عيناه تصبوان نحو الكأس المنشودة. التي رفعها بعد ثمانية أعوام من ذلك رفعها بطلاً في قطر ليصبح أول لاعب يخسرها قائداً للفريق ليعود للتتويج بها لاحقاً.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم
بمجرد دخوله إلى مباراة نهائي قطر أمام فرنسا الأحد حطم ميسي رقماً قياسياً مزيحاً النجم الألماني السابق لوتار ماتيوس، إذ بات اللاعب الأكثر خوضاً لمباريات في نهائيات كأس العالم بـ 26 مباراة. وكان ماتيوس قد خاض مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
المشاركة في خمس نسخ من كأس العالم
وبمشاركته أصلاً في نهائيات مونديال قطر، وصل ميسي إلى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
قائد فريقه في النهائيات
وانفرد ميسي الأحد أيضاً بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائيات التي خاضها كقائد بـ 19 مباراة، متفوقاً على المكسيكي رافايل ماركيس (18)، يليهما مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا بـ 16.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
من المجموعات حتى المباراة النهائية
بهدفه الأول في الشباك الفرنسية بات أول لاعب في التاريخ يسجل في دور المجموعات ودور الثمانية وربع النهائي ونصف النهائي ونهائي البطولة ذاتها، وهو رقم لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
الأكثر خوضاً للدقائق
أضاف "البرغوث" رقماً قياسياً آخر الأحد كأكثر لاعب خوضاً للدقائق في المونديال بعدما رفعه الى 2314، متقدماً على الإيطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
تمريرات حاسمة
كما بات ميسي اللاعب الوحيد الذي قام بتمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ومواطنه دييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
يعادل ميروسلاف كلوزه
وأنفرد ميسي بإنجاز آخر فهو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات، حقق ميسي حتى الآن 17 انتصاراً، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
رقم قياسي للأرجنتين
الفوز باللقب كتب لبلاد الأرجنتين رقماً قياسياً، فقد باتت أول بلد أول منتخب في التاريخ حامل لقب كوبا أمريكا يتوج بكأس العالم، بعد أن توجت في بطولة كوبا أمريكا 2021 وكان اللقب الأول لميسي في البطولة.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
المدرب الأصغر منذ مينوتي
أما المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني فقد بات أصغر مدرب يحرز كأس العالم بعمر 44 عاما و216 يوماً منذ مواطنه مينوتي مع الأرجنتين حين توج بكأس العالم عام 1978 بعمر 40 عاماً.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
ثالث مدرب
كما بات سكالوني أيضاً ثالث مدرب في التاريخ يتوج ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم بعد ماريو زاغالو (مونديال 1970 وكوبا أمريكا 1997)، وكارلوس ألبرتو بيريرا (مونديال 1994 وكوبا أمريكا 2004).
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
التسجيل في البطولات الكبرى
ليونيل ميسي أكثر لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل أهداف في البطولات الكبرى بـ 26 هدفا (13 منها في كأس العالم، و13 أخرى في كوبا أمريكا)، بعدما كسر رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو 25 هدفاً (15 في كأس العالم، 10 في كوبا أمريكا).
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
المجد الأبدي لميسي
تصدر عنوان "المجد الأبدي لميسي" الصحافة الأرجنتينية، ما يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي انتظرت قرابة عشرين عاماً أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام الى الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986.
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
من الجنون ما حدث
بعد فوزه باللقب قال ميسي: "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقًا إن الله سوف يمنحني هذا اللقب، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة". واستبعد ميسي إمكانية إعتزال اللعب الدولي بعد تتويجه بلقب كأس العالم. وأوضح: "أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل العالم".
-
طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب
تهنئة من بيليه
هنأ الأسطورة البرازيلي بيليه ميسي وواسى مبابي بعد نهائي مونديال 2022. وكتب بيليه عبر منصة إنستغرام: "تهانينا للأرجنتين، دييجو يبتسم الآن". وأبدى النجم البالغ من العمر 82 عاما تعاطفه مع كيليان مبابي، والذي خسر اللقب رغم تسجيله هدفين من ضربة جزاء وسجل هدفا آخر ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المباريات النهائية بكأس العالم منذ النجم الإنجليزي السابق جيف هيرست عام 1966.