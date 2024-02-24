انتقال ألونسو إلى بايرن ميونيخ.. "مجرد تكهنات"؟

بعد قيادته فريقه إلى تعزيز صدارة الدوري المحلي وتحطيم رقم قياسي لبايرن ميونيخ، قال الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني إن الأخبار حول انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو ليفربول الإنجليزي هي "مجرّد تكهنات"، وأضاف: "رأسي لا يزال هنا".

وبفوزه على ماينتس 2-1، أمس الجمعة (23 شباط/فبراير 2024)، عزّز ليفركوزن سلسلة من 33 مباراة دون خسارة هذا الموسم، محطمًا الرقم القياسي الألماني الذي حققه هانزي فليك مع بايرن ميونيخ في 2019 و2020. وقال ألونسو: "لم أكن مهتمًا بهذا الرقم من قبل، ولكن الآن، هذا الإنجاز يجعلني سعيدًا. أنا فخور به".

وحول أخبار انتقاله قال ألونسو (42 عامًا) لمنصة "دازون" للبث التدفقي، بعد المباراة "حاليًا هي مجرّد تكهنات. رأسي لا يزال هنا. لدينا الكثير لنقوم به. يجب أن نستمتع ونواصل التحضير، وهذا كل ما أفكر فيه".

ورفع ليفركوزن الفارق في صدارة الدوري مع بايرن، حامل اللقب في آخر 11 موسمًا، إلى 11 نقطة، علمًا أن الفريق البافاري يستضيف لايبزيغ مساء اليوم السبت. ومع ألونسو، لدى باير ليفركوزن فرصة كيرة للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي. ورغم ذلك، لايزال ألونسو حذرًا، حيث قال: "في وقت ما ستحين اللحظة التي سأتحدث فيها عن اللقب، ولكنها لم تأت بعد. دعونا نرى إلى أي مدى ستسير الأمور".



وجذب لاعب الوسط السابق الأنظار بسبب المشوار الرائع لليفركوزن في البوندسليغا. وارتبط اسم ألونسو باثنين من أنديته التي سبق أن دافع عن ألوانها كلاعب، بعد إعلان بايرن أن مدربه توماس توخل سيغادر نهاية الموسم، إلى جانب قرار يورغن كلوب بالتنحي في الصيف من تدريب ليفربول الإنجليزي.

ورغم أن ألونسو مرشح مفضل بالنسبة لبايرن، بحسب وسائل إعلام رياضية ألمانية، إلا أن المدرب الشاب "لا يرغب بالذهاب إلى بايرن"، كما ذكرت صحيفة "تي تسيت" الصادرة في ميونيخ. وقالت الصحيفة إنها علمت بأن ألونسو لديه شكوك كبيرة حول ما إذا كان الانتقال إلى ميونيخ سيكون الشيء الصحيح لمسيرته التدريبية.



فمنذ غوارديولا، الذي ترك تدريب بايرن في 2016، لم يكمل أي مدرب للفريق البافاري مدة عقده، إذ اضطر كل من كارلو أنشيلوتي وهانزي فليك وجوليان ناغلسمان إلى الرحيل مبكرًا، ليلحق بهم الآن توماس توخل. وقال موقع "فوكوس" الألماني إن وظيفة التدريب في بايرن ميونيخ أصبحت مثل "مقعد القذف (من الطائرة)"، مضيفًا أنه ليس من المستغرب أن ألونسو ليس حريصًا جدًا على الانتقال إلى ميونيخ.



م.ع.ح