 انتقالات قياسية بعد التقشف- تعافي الكرة الألمانية بعد كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.09.2023

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سياسة واقتصاد

انتقالات قياسية بعد التقشف- تعافي الكرة الألمانية بعد كورونا

كشفت جائحة كورونا وإجراءات مكافحتها عن نقاط ضعف كرة القدم والدوري الألماني الذي تراجع واضطرت الأندية للتقشف والتوفير في النفقات. لكن الآن وفي ضوء ما يتم إنفاقه في فترة الانتقالات، لم يبق شيء من آثار الجائحة.

لاعب بايرن ميونيخ هاري كين

لم يبق شيء من آثار جائحة كورونا في البوندسليغا حيث دفع نادي بايرن ميونيخ 100 مليون يورو لضم هاري كين إلى صفوفه

أظهرت جائحة كورونا نقاط ضعف كرة القدم الاحترافية في ألمانيا وخاصة دوري الدرجة الأولى. المدرجات الفارغة حيث كانت المباريات تقام بدون جمهور وبالتالي بلا عائدات، أدت إلى تراجع كبير في إيرادات الأندية، حتى باتت بعضها تخشى على وجودها. وأعلن ممثلو الأندية المحترفة، بأنه إذا لم يتم استئناف المباريات كالمعتاد، فإن الدوري الألماني أيضا سيصبح من ضحايا كورونا.

وهكذا تحدث العديد من مسؤولي كرة القدم وعلى رأسهم قيادة اتحاد كرة القدم، عن "الضائقة" و"التقشف". ولم يتحدث حينها الرئيس الشرفي لناديبايرن ميونيخ، أولي هونيس، فقط عن التراجع، والذي قال "أعتقد أنه خلال الأشهر الماضية كان التراجع واضحا. و من المحتمل جدا أن تظهر كرة قدم جديدة".

مختارات

قيمة انتقالات البوندسليغا تعود إلى مستوى ما قبل كورونا

لم تنته جائحة كورونا، حتى اتضح أن التراجع كان مجرد حريق قش (سحابة صيف). فقد دفع بايرن ميونيخ 25 مليون يورو مقابل انتقال مدرب آر بي لايبزيغ يوليان ناغلسمان إلى ميونيخ، والذي أقاله بعد عامين فقط، قبل انتهاء مدة عقده في عام 2026. وقد كلف ذلك النادي كثيرا جدا، ولكنه تمكن من توفير بعض الأموال، لأنه تم تعيين ناغلسمان مدربا للمنتخب الألماني، وبالتالي كان عليه التخلي عن بعص مستحقاته المالية لدى بايرن ميونيخ.

ومع بداية موسم البوندسليغا الجديد، يبدو أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة. فقد أنفقت أندية دوري الدرجة الأولى الـ 18 أكثر من 700 مليون يورو على شراء لاعبين جدد، وهو مبلغ قياسي يساوي ما تم إنفاقه في صيف 2019 قبل الجائحة. وأغلى لاعب انضم إلى الدوري الألماني هذا الموسم هو الإنكليزي هاري كين الذي دفع بايرن ميونيخ 100 مليون يورو مقابل ضمه إلى صفوفه.

ومن ناحية أخرى حصلت فرق البوندسليغا على عائدات تجاوزت 800 مليون يورو، وبالتالي زيادة للمرة الرابعة على التوالي، ولم يسبق للأندية الألمانية أن حصلت على مثل هذه العائدات خلال فترة الانتقالات.

يوليان ناغلسمان يتوسط رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني وبيرند نويندورف رئيس اتحاد كرة القدم الألماني في فرانكفورت 22.09.2023

سيتقاضي مدرب المنتخب الألماني الجديد يوليان ناعلسمان 400 ألف يورو شهريا ويقال إنه استغنى عن بعض الأموال التي كان سيتقاضاها من بايرن ميونيخ!

رواتب قياسية للاعبي البوندسليغا

مبالغ الانتقالات القياسية أصبحت مصحوبة برواتب قياسية أيضا للاعبين. وللمقارنة، في الموسم الأول للبوندسليغا عام 1960 حصل لاعبو البوندسليغا المحترفون على مبلغ لا يتجاوز 14400 مارك (7362 يورو) خلال عام بما في ذلك الراتب والمكافآت، بينما يقدر الخبراء ما يحصل عليه اللاعب المحترف وسطيا الآن بنحو 1,5 إلى 2 مليون يورو كل عام.

وصرح خبير كرة القدم ومقدم الاستشارات للاعبين، شتفان باكس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مدافعا عن الرواتب العليا للاعبين بأنهم "كما نجوم هوليوود يكسب لاعبو كرة القدم أيضا الملايين. إنهم يمتعون ملايين الناس حول العالم". وكرة القدم اليوم هي جزء من صناعة المتعة، ولم تعد مجرد "تعرّق وأحذية"، يضيف باكس. وقد ساهم مستشارو اللاعبين ووكلاؤهم، في تسريع ارتفاع رواتب اللاعبين فقط، لكنهم ليسوا السبب.

400 ألف يورو شهريا راتب مدرب المنتخب الألماني!

ليس رواتب اللاعبين فقط في ارتفاع مستمر، وإنما رواتب المدربين أيضا. فخلال السنوات الست الماضية ارتفعت تكاليف اللاعبين والمدربين في الدوري الألماني من 1,05 مليار يورو إلى 1,46 مليار يورو.

وقد أثار لاعب منتخب ألمانيا السابق وبطل العالم عام 2014، فيليب لام، المشرف على تنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية القادم في ألمانيا (يورو 2024)، الجدل حول رواتب المدربين، حيث انتقد في تصريحات لصحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، دفع راتب سنوي ما بين 4 ملايين و6 ملايين يورو لمدرب المنتخب الوطني، معتبرا ذلك كثيرا جدا، إذ يجب النظر إلى وظيفة مدرب المنتخب الوطني كوظيفة شرفية. ويقترح لام خفض مكافآت لاعبي المنتخب الوطني، واستثمار الأموال التي يتم توفيرها من ذلك، في كرة القدم النسائية واللاعبين الناشئين والتحكيم وكرة القدم غير الاحترافية.

ويعتبر كرما ونبلا من ناغلسمان الذي يعتقد أنه سيتقاضى راتبا شهريا قدره 400 ألف يورو كمدرب للمنتخب الوطني، حيث أنه استغني عن مئات آلاف اليورو، التي كان سيحصل عليها لو بقي مدربا لنادي بايرن ميونيخ حتى نهاية فترة عقده عام 2026.

فيليب لام في برلين 27.03.2023

لاعب منتخب ألمانيا السابق فيليب لام انتقد حصول مدرب المنتخب على راتب ضخم وطالب بخفض مكافآت اللاعبين

لا آثار لكورونا على المستوى العالمي

وبعيدا عن ألمانيا والدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) اختفت آثار كورونا من عالم كرة القدم حول العالم، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المبالغ القياسية التي يتم استثمارها. فنادي باريس سان جيرمان الذي يتم دعمه ماليا من قطر ونادي مانشستر سيتي من أبو ظبي، يمكن لهما مثلا تخصيص مبالغ فلكية لضم لاعبين جدد إلى صفوفهما.

والأندية السعودية: الاتحاد والنصر والهلال والأهلي قد تجاوزت غيرها، حيث أن 75 بالمائة من ملكيتها تعود لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. إذ تقدم هذه الأندية عقودا خيالية للاعبين، تتجاوز كل الحدود. ويلعب الآن في الدوري السعودي كبار نجوم كرة القدم: نيمار وكريم بنزيمة وساديو ماني وكريستيانو رونالدو صاحب لقب أفضل لاعب في العالم لخمس مرات.

هذه العروض "غير الأخلاقية" من الشرق الأوسط والشرق الأدنى توضح بشكل لا لبس فيه أن الرأسمالية المطلقة هي التي تسيطر على عالم كرة القدم حيث الكلمة للقوة المالية. وهذا ما يمكن ملاحظته في البوندسليغا أيضا.

أوليفيا غيرستنبرغ/ ع.ج

  • هازارد بقميص ريال مدريد في مواجهة اثنين من لاعبي فريقه السابق تشيلسي بدوري أبطال أوروبا (1/5/2021)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز العاشر - إيدن هازارد

    بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.

  • رونالدو يحتفل بعد تسجيل الهدف الأول للبرتغال في شباك أوروغواي بمونديال قطر (28/11/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز التاسع - كريستيانو رونالدو

    رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.

  • جاك غريليش، أغلى لاعب إنجليزي في لقطة من مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الألماني بملعب الاتحاد (15/9/2021)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثامن: جاك غريليش

    في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.

  • غريزمان يحتفل بعد التسجيل بقميص برشلونة في شباك دورتموند بدوري أبطال أوروبا (27/11/2019)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز السابع: أنطوان غريزمان

    بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.

  • إنزو فرنانديز يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم بقطر 2022 (18/12/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز السادس: إنزو فرنانديز

    صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

  • جواو فيليكس في مواجهة عز الدين أوناحي في لقاء البرتغال والمغرب بكأس العالم في قطر (10/12/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الخامس - جواو فيليكس

    يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

  • كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ، لكن لموسم واحد فقط

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الرابع - فيليب كوتينيو

    في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

  • عثمان ديمبيلي بقميص الديوك الفرنسية في كأس الأمم الأوربية 2020.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثالث - عثمان ديمبيلي

    عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

  • مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في نهائي كأس العالم بقطر، قبل أن تخسر فرنسا اللقب لصالح الأرجنتين عبر ركلات الترجيح.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثاني - كيليان مبابي

    نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

  • نيمار بعدما سجل في مباراة ودية أمام منتخب غانا (23/9/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الأول - نيمار

    222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة