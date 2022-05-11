 انتقالات رنانة لهالاند وليفاندوفسكي وأنتوني وبقاء رونالدو | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.09.2022

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رياضة

انتقالات رنانة لهالاند وليفاندوفسكي وأنتوني وبقاء رونالدو

شهد موسم الانتقالات الصيفي في الأندية الأوروبية عدداً من المفاجآت والصفقات الناجحة، شملت نشاطاً انجليزياً كثيفاً وومغادرة مهاجمين ألمانيا والتفاف على القانون من برشلونة ومساعٍ مستمرة لتعزيز الصفوف في باريس سان جرمان

روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة

كان النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أحد أبرز الانتقالات في هذا الموسم

أغلق باب الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية الخميس (الأول من سبتمبر/أيلول 2022) بعد نشاط إنجليزي كثيف، نزوح هجومي من ألمانيا، حركة ماكرة لبرشلونة في إسبانيا، سعي مستمر لاستعادة شباب السيدة العجوز في إيطاليا ورغبة دائمة لسان جرمان الفرنسي بتسلق السلم القاري.

مختارات

بعد تصريحات يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ عن برشلونة، شن خوانا لابورتا رئيس فريق برشلونة هجوما لاذعا على بايرن ميونيخ. لابورتا طلب من الفريق البافاري بعدم التدخل في شؤون الأندية الأخرى والاهتمام بأنفسهم.

ذكرت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي مستعد لفتح خزائنه للتعاقد مع واحد من نجوم البوندسليغا. الفريق اللندني يأمل ضم النجم الشاب لتعويض الرحيل المرتقب للاعبه سيزار أزبيليكويتا. فيما يبدو أن المهمة لن تكون سهلة.

مانشستر سيتي يختطف هالاند من دورتموند

كان تعاقد مانشستر سيتي مع النجم النروجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، تمهيداً لما سيكون فترة انتقالات قياسية جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز الذي أنفقت أنديته قرابة ملياري يورو.

وخلافاً لعادته وقبل حصوله على لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو معاراً من يوفنتوس الإيطالي في اللحظات القليلة المتبقية على النافذة، قرّر ليفربول المجازفة مادياً في السوق بانفاقه 100 مليون يورو من أجل ضم الأوروغوياني داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يسير على خطاه غريمه مانشستر يونايتد بتعاقده مع الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام في صفقة حسمت الخميس في اليوم الأخير وبعقد حتى 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي.

تشلسي يضم ثلاثي النجوم

وكان تشلسي من أكثر الأندية انفاقاً هذا الصيف بعدما ضم رحيم سترلينغ والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومن بعدهما الفرنسي ويسلي فوفانا الذي بات الأربعاء أحد أغلى المدافعين في التاريخ (أكثر من 82 مليون يورو).

ورفع تشلسي حجم انفاقه هذا الصيف الى 240 مليون جنيه بعد حسمه صفقة جديدة قبيل اقفال فترة الانتقالات، بإعادة أوباميانغ الى الدوري الممتاز الذي تألق فيه بألوان الجار اللدود أرسنال قبل تركه الأخير من أجل برشلونة الإسباني.

رحيم سترلينغ

كان تشلسي من أكثر الأندية انفاقاً هذا الصيف بعدما ضم اللاعب رحيم سترلينغ

وبعدما أضاف أنتوني الى الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، الدنماركي كريستيان إريكسن، الهولندي تيريل مالاسيا والبرازيلي كازيميرو، أسدل مانشستر يونايتد الستار على نشاطه الكبير في سوق الانتقالات الصيفية من دون أن يخسر جهود نجمه رونالدو الذي كان طامحاً بالرحيل الى فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يجد النادي الراغب بالمخاطرة من أجل ضمه، ما يعني أنه اضطر للبقاء حيث هو رغماً عنه.

ألمانيا تخسر ليفاندوفسكي وتفوز بساديو مانيه

خسر الدوري الألماني جهود هدّافين من العيار الثقيل برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونيخ من أجل الالتحاق ببرشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو، بعدما أمضى ثمانية مواسم في بافاريا، وهالاند عن دورتموند.

ومن أجل تعويض رحيل ليفاندوفسكي، قام النادي البافاري بتعاقد ناجح تماماً بضم السنغالي ساديو مانيه من ليفربول، لكنه لم يكن الصفقة الأغلى هذا الصيف في ألمانيا، بل هذا الشرف حصل عليه المدافع الهولندي ماتَيّس دي ليخت الذي كلف بايرن 67 مليون يورو (وفق التقارير) لضمه من يوفنتوس الإيطالي.

وبدوره، اعتقد دورتموند أنه وجد بديلاً لهالاند بضمه العاجي سيباستيان هالر من أياكس الهولندي، لكنه لم يكن محظوظاً بعدما تبين إصابة لاعبه الجديد بورم سرطاني في الخصية، ما اضطره الى تعويضه بالفرنسي أنتوني موديست (34 عاماً) بعقد لموسم واحد.

للاعب العاجي سيباستيان هالر

ضم دورتموند اللاعب العاجي سيباستيان هالر من أياكس الهولندي لكن تبين لاحقاً إصابة اللاعب بورم سرطاني في الخصية

برشلونة ينجح في تمرير صفقة خماسية     

كان نشاط برشلونة في سوق الانتقالات عنوان هذا الصيف، إذ عرف رئيسه جوان لابورتا كيف "يتحايل" على الديون البالغة 1.35 مليار يورو، من خلال صفقات رعاية وبيع حصص وغيرها من الإجراءات المالية من أجل تأمين السيولة.

وهذه الاستراتيجية سمحت للنادي الكاتالوني بانفاق 153 مليون يورو على خمسة تعاقدات، بينها ليفاندوفسكي والمدافع الفرنسي جول كونديه القادم من إشبيلية والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد.

وكان النادي الكاتالوني نشيطاً في سوق الانتقالات حتى الثواني الأخيرة، متخلياً عن الأميركي سيرجينو ديست لصالح ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة وعن الدنماركي مارتن برايثوايت الذي غادر الى الجار إسبانيول بعد فسخ عقده مع "بلاوغرانا" وعن أوباميانغ لصالح تشلسي في صفقة تضمن على الأرجح حصوله على الظهير الإسباني ماركوس ألونسو المحرر رسمياً من عقده مع النادي اللندني وفق ما أعلن الأخير.  وعاد الظهير الأيمن هكتور بيليرين الى الفريق الذي تركه حين كان في السادسة عشرة من عمره للدفاع عن ألوان أرسنال الإنكليزي عام 2012.

وضمن سياسة إدارة النفقات والتخفيف من عبء الرواتب، بقي المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد معاراً للموسم الثاني توالياً من برشلونة، حيث عانى أصلاً لتقديم المستوى المرجو منه خلال موسمين ونصف الموسم بألوان "بلاوغرانا".

 وكان وصول المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى فالنسيا من أبرز الصفقات الأخرى هذا الصيف، الى جانب انتقال المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من ريال سوسييداد الى نيوكاسل الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو، وحصول إشبيلية على خدمات المهاجم الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ على سبيل الإعارة من نيس الفرنسي.

المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني

كان وصول المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى فالنسيا من أبرز الصفقات هذا الصيف

باريس سان جرمان.. الأكثر نشاطاً وإنفاقاً  

كعادته، كان باريس سان جرمان، اللاهث خلف لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، الأكثر نشاطاً وإنفاقاً في سوق الانتقالات مع حسمه الخميس صفقته السادسة لهذا الصيف بعد ضم لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولر الذي انضم الى لاعبي الوسط البرتغاليين فيتينيا وريناتو سانشيس والإسباني فابيان رويس والمهاجم هوغو إيكيتيكيه والمدافع نوردي موكييلي.

وفيما تمسك بالثلاثي ميسي-نيمار-مبابي، تخلّص سان جرمان من بعض اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات المدرب الجديد كريستوف غالتييه، مثل لاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي الذي وقع مع فريقه السابق إيفرتون الإنكليزي، الألماني يوليان دراكسلر الذي أعير لبنفيكا البرتغالي، السنغالي الآخر عبدو ديالو المنضم الى لايبزيغ الألماني معاراً أيضاً، والظهير الأيسر ليفين كورزاوا المنتقل الى فولهام الإنكليزي بنظام الإعارة أيضاً.

وبعدما حسم صفقتين مهمتين بضم التشيلي أليكسيس سانشيس وجوردان فيريتو واستعارة العاجي إيريك بايي والبرتغالي نونو تافاريس، تخلص مرسيليا من راتب قلب الدفاع الكرواتي دويي تشاليتا-تسار ببيعه لساوثمبتون الإنكليزي، فيما فشل في بيع المهاجم السنغالي بامبا ديينغ لصالح منافسه المحلي نيس بعد فشل ابن الـ22 عاماً في تجاوز الفحص الطبي الروتيني.

يوفنتوس يعزز خط وسطه

نشط يوفنتوس بشكل خاص في فترة الانتقالات الصيفية ضمن مسعاه لتعزيز خط وسطه، فاستعاد خدمات الفرنسي بول بوغبا وضم الكرواتي فيليب كوستيتش والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، فيما أمّن دفاعه بالبرازيلي بريمر وهجومه بالبولندي أركاديوش ميليك.

وضمن محاولة تعويض غياب ظهيره الدولي أليساندرو فلورنتسي المصاب، تعاقد ميلان البطل الخميس مع الأميركي سيرجينو ديست من برشلونة، في وقت عزز الجار اللدود إنتر خط دفاعه في اللحظات الأخيرة قبل اقفال باب الانتقالات بضمه الدولي الإيطالي فرانتشيسكو أتشيربي بنظام الإعارة أيضاً من منافسه المحلي لاتسيو، محافظاً في الوقت ذاته على المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار الذي كان يشكل أحد الأهداف الأساسية لسان جرمان.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

 

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    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ

    فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.

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    ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت

    أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو

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    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند يودع دورتموند

    يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.

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    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند

    كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.

  • Dortmunds Neuzugang Karim Adeyemi hält bei seiner Vorstellung gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl ein Trikot hoch, auf dem steht 2027 Adeyemi

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند

    هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .

  • Kopfballduell zwischen Bayerns Niklas Süle und Leipzigs Dani Olmo

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا

    خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".

  • Zweikampf zwischen Freiburgs Nico Schlotterbeck und Leverkusens Exequiel Palacios

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند

    بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.

  • Noussair Mazraoui im Trikot von Ajax Amsterdam klatscht bei seiner Auswechslung in Richtung Fans

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ

    مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.

  • Ryan Gravenberch im Trikot von Ajax Amsterdam

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام

    إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.

  • Adam Hlozek bei einem Zweikampf im Spiel Sparta Prag gegen Olympique Lyon

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    آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن

    المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.

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    لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت

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  • Wolfsburgs Xaver Schlager dribbelt um den am Boden liegenden Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart herum

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    كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟

    لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!


 

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