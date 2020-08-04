 انتقاد دولة إسرائيل.. الممنوع والمسموح به في ألمانيا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

انتقاد دولة إسرائيل.. الممنوع والمسموح به في ألمانيا!

في رسالة مفتوحة للمستشارة أنغيلا ميركل، عبر مثقفون من ألمانيا وإسرائيل عن قلقهم مما وصفوه بـ"التصنيف المتسرع للنقد الموجه لإسرائيل باعتباره معاداة للسامية". فكيف يمكن الفصل بين انتقاد دولة إسرائيل ومعاداة السامية؟

ماهو الحد الفاصل بين نقد إسرائيل ومعاداة السامية؟

ماهو الحد الفاصل بين نقد إسرائيل ومعاداة السامية؟

في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، نشر أحد الأعضاء المتطوعين من اتحاد نقابات العمال الألمانية (DGB) رسالة على موقع فيسبوك، كتب فيها: "الدولة الإرهابية الصهيونية" إسرائيل تطرد سكان الأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الدولي "حتى يتمكن الأسياد اليهود من الزراعة فيها". وأرفق رسالته هذه بالجملة التالية: "ملاحظة: هذا الكلام ليس معاداة للسامية". بيد أن اتحاد نقابات العمال الألمانية كان له رأي مختلف. بعدها اضطر الرجل للاستقالة من مناصبه الفخرية في الاتحاد.

ما كتبه هذا النقابي على فيسبوك يعد مثالاً واضحاً على تجاوز الحد الفاصل بين نقد إسرائيل وبين معاداة السامية: شيطنة إسرائيل واعتبارها المسؤول الوحيد عن الصراع في الشرق الأوسط والتشهير بالدولة باستخدام مصطلحات نازية مثل "الأسياد".

بيد أن الحد الفاصل بين النقد ومعاداة السامية ليس واضحاً دائما. كما أنه في كثير من الأحيان قد لا يُصنف النقد الموجه للحكومة الإسرائيلية على أنه شكل من أشكال معاداة السامية على الإطلاق. وهنا يصبح الأمر معقداً.

ففي رسالة مفتوحة، أعرب 60 مثقفاً ومفكراً من ألمانيا وإسرائيل مؤخراً للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قلقهم من "استخدام تضخمي، لا أساس له من الصحة ولا يستند على أسس قانونية لمصطلح معاداة السامية"، والذي يهدف إلى "قمع النقد المشروع لسياسة الحكومة الإسرائيلية". هذه الرسالة ليست الأولى التي تعبر عن هذه المخاوف.

تأثير مزعوم لإسرائيل

الاتهام بمعاداة السامية يعد اتهاماً ثقيلاً في ألمانيا ما بعد الفترة النازية والجدل القائم حوله محتدم للغاية. وفي معظم الأحيان يدور الجدل حول أفراد يواجهون اتهامات بمعادية السامية. تبرر المنظمات اليهودية وكذلك الأفراد ادعاءاتهم بمعاداة السامية من حقيقة أن النقد الذي يوجه لإسرائيل يتجاوز بكثير طريقة النقد التي يتم بها انتقاد الدول الأخرى. 

مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين.

ينتقد المفكرون الألمان والإسرائيليون الموقعون على الرسالة مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين.

من ناحية أخرى، هناك أشخاص مثل الموقعين على الرسالة المفتوحة، يتبنون الرأي القائل إن توجيه الاتهام بمعاداة السامية يتم بتأثير من إسرائيل نفسها. ويتهم الموقعون على الرسالة مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فليكس كلاين بدعم "الأصوات الإسرائيلية اليمينية الشعبوية"، ومن بينهم الكاتب الألماني الإسرائيلي من أصل فارسي، أري شاروز شاليكار، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس قسم العلاقات الدولية في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية.

ويزعم الموقعون أن الحكومة الألمانية دعمت كتاب شاليكار الذي يحمل عنوان "المعادي الألماني الجديد للسامية" أثناء جولته للترويج لكتابه. ويخلص شاليكار في كتابه إلى نتيجة مفادها أن معاداة السامية في ألمانيا، التي تتنكر في الغالب في شكل انتقادات لإسرائيل، متجذرة بعمق في المجتمع. بيد أن الموقعين على الرسالة لم يعطوا تفسيرا مقنعا لوصفهم شاليكار بأنه يميني شعبوي.

وذكرت صحيفة "تاغس شبيغل"الألمانية نقلاً عن مكتب  مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، أن دعم الحكومة الألمانية اقتصر على مؤتمراً لمعاداة السامية بمبلغ 14 ألف يورو، شارك فيه شاليكار من بين آخرين كمتحدث. كما أكد مكتب المفوض المعلومات الواردة في "تاغس شبيغل" بناء على سؤال من DW.

في المقابل وفي رسالة مضادة إلى ميركل، أعربت عدة منظمات يهودية، بما في ذلك المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، عن تضامنها مع فيليكس كلاين. هذه المنظمات أشادت بـ "جهوده المتواصلة في مكافحة جميع مظاهر معاداة السامية".

معايير الفصل بين نقد إسرائيل ومعاداة السامية

هناك تعريفات معينة تساعد في تحديد أشكال معاداة السامية المرتبطة بالنقد الموجه لإسرائيل. من خلال ما يسمى بالاختبار ثلاثي الأبعاد يصنف نقد إسرائيل على أنه معاد للسامية في حالة التصريحات التي تقوم على شيطنة إسرائيل، نزع الشرعية عنها أو على ازدواجية المعايير. كما قامت منظمة التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) بوضع تعريف يمكن بموجبه أيضاً تحديد مظاهر معاداة السامية "ضد دولة إسرائيل، بهدف انتقاد اليهود بشكل جماعي". بيد أن هذا التعريف يرى أنه "لا يمكن اعتبار نقد إسرائيل الذي يمكن مقارنته بالنقد الذي يوجه للدول الأخرى شكلاً من أشكال معاداة السامية".

 من جهتهم يرى الموقعون على الرسالة المضادة ومؤيدوهم أنه يتم التقيد بهذا المعيار أيضاً في ألمانيا. الباحثة في معاداة السامية مونيكا شفارتس-فريزل قالت لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية ا العمومية أنه لا يمكن لأحد يمتلك "المنطق والعقل" أن ينظر للنقد المشروع لإسرائيل على أنه شكل من أشكال معاداة السامية. الوحيدون الذين يتبنون ذلك، هم كتاب الرسالة المفتوحة إلى ميركل ووصفت وجهة نظرهم على أنها "وهم في العقل".

غالبا ما تكون نقاط التفتيش بين إسرائيل والأراضي الفليسطينية محل انتقاد لسياسة إسرائيل.

غالبا ما تكون نقاط التفتيش بين إسرائيل والأراضي الفليسطينية محل انتقاد لسياسة إسرائيل.

ويخالف رأيها هذا على سبيل المثال، رأي الخبيرة في شؤون الثقافة أليدا أسمان، التي شاركت في توقيع الرسالة المفتوحة وترى أن البرلمان الألماني لم يتبن تعريف منظمة التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية بالكامل، وإنما بشكل جزئي فقط، وهو ما يعد تضييقاً للحرية.

جرائم اليمين المعادية للسامية

يرى الموقعون على الرسالة المفتوحة لميركل، مثل فولفغانغ بنز الباحث منذ سنوات في معاداة السامية، وأليدا أسمان، أن الخطر الرئيسي لمعاداة السامية يأتي من اليمين وأن معظم الجرائم المعادية للسامية يرتكبها في الواقع متطرفون يمينيون. لكن الأرقام تتباين بشكل كبير اعتماداً على الإحصائيات المعمولة.

في المقابل، لفتت جمعيات ومؤسسات يهودية مختلفة الانتباه إلى معاداة السامية المتزايدة من الأوساط اليسارية والمسلمة منذ سنوات. في هذه الأوساط، تندسّ معاداة السامية بالأساس تحت ستار معاداة الصهيونية. ما يعنيه هذا ومدى حجم التناقض في تصنيف معاداة السامية، يمكن لمسه بوضوح من خلال مثال حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس BDS).

 في العام الماضي، صادق البرلمان الألماني "بوندستاغ" على قانون يدين حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل ويعرفها جزئياً باللاسامية. ينتقد المؤرخ بنز تصنيف البرلمان الألماني للحركة على "أنها أسوأ نمو لمعاداة السامية". بيد أن زميله المؤرخ مايكل فولفزون لا يوافقه الرأي ويحذر من التقليل من شأن الحركة، ويرى أن أهداف حركة المقاطعة قد تعزز في نهاية المطاف نهاية دولة إسرائيل. يقاطع مؤيدو حركة مقاطعة إسرائيل البضائع الإسرائيلية والعروض الثقافية، كما تنص وثيقة تأسيس الحركة عام 2005، وذلك لإجبار إسرائيل على إنهاء "احتلال واستعمار جميع الأراضي العربية".

حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس BDS)

حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس BDS)

موطن جميع اليهود بعد الاضطهاد

تطالب حركة مقاطعة إسرائيل بحق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا أو فروا في عام 1948 بعد قيام دولة إسرائيل. تشير تقارير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين قد بلغ حوالي خمسة ملايين شخص اليوم. الأمر الذي يثير قلق الكثير من اليهود من أن تكتب بذلك نهاية الدولة اليهودية التي تضم ما يقرب من تسعة ملايين نسمة.

مختارات

من جهة أخرى تؤكد العديد من المنظمات اليهودية على الطابع المناهض للصهيونية في حركة المقاطعة، لأن الحركة تحارب إسرائيل كدولة صهيونية. الصهيونية التي تتمثل في تأمين موطن لجميع اليهود، بعد آلاف السنين من الاضطهاد. تم تحقيق الهدف في عام 1948 مع تأسيس دولة إسرائيل وتمكن اليهود من جميع أنحاء العالم من الهجرة إلى إسرائيل. السؤال المتبقي هو: إذا ألغيت دولة إسرائيل التي ُينظر لها كدولة صهيونية، والتي تمثل ضمان بقاء جميع اليهود - فماذا تبقى؟

 بالنسبة للبعض لا تزال حركة مقاطعة إسرائيل تمثل شكلاً سلمياً وفعالًا للاحتجاج، أما البعض الآخر يرى فيها مظهراً يتطور بشكل تدريجي إلى مظاهر معاداة السامية. رأت دراسة أجرتها العديد من المنظمات غير الحكومية اليهودية في عام 2019 وجود صلة بين تعزيز مجموعات حركة مقاطعة إسرائيل في الحرم الجامعي الأمريكي وبين الحوادث المعادية للسامية.

من ناحية أخرى، هناك أيضاً أصوات إسرائيلية، مثل السفير السابق في ألمانيا شمعون شتاين، التي ترى أن الحكومة الإسرائيلية في عهد بنيامين نتنياهو تصنف بشكل متسرع الانتقادات الموجهة لسياسة الاحتلال على أنها شكل من أشكال معاداة السامية من أجل منع الانتقادات.

ولا يزال التأثير المزعوم لإسرائيل في الجدل القائم حول معاداة السامية يحظى في ألمانيا بنظرة نقدية. لكن طالما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق في النقاش الدائر حول مدى خطورة مظاهر معاداة السامية المرتبطة بنقد إسرائيل وما إن كانت معاداة الصهيونية تمثل شكلاً من أشكال معاداة السامية، فسيكون هناك المزيد من الرسائل المفتوحة والرسائل المضادة والأطراف التي لا يمكن التوفيق فيما بينها.

ليزا هايل/ إ.م

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: محاكمة المتهم بتنفيذ "اعتداء هاله".. ماذا تعني لألمانيا؟  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  