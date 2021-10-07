 انتقاد إسرائيل.. متى يصبح معاداة للسامية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.12.2021

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سياسة واقتصاد

انتقاد إسرائيل.. متى يصبح معاداة للسامية؟

في رسالة مفتوحة موجهة للمستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل اشتكى 60 باحثا ألمانيا وإسرائيليا من أن انتقاد إسرائيل صار يعني معاداة للسامية. فيما وجهت جمعيات إسرائيلية رسالة أخرى لميركل لها رأي آخر.

السؤال الآن هو: إذا ألغيت إسرائيل كدولة صهيونية - وبالتالي كضامن آمن لحياة جميع اليهود - فماذا سيبقى إذن؟

طالما هناك خلط بين انتقاد سياسة الحكومة في إسرائيل وبين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.

في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي نشر عضو متطوع في اتحاد النقابات الألمانية (DGB) على موقع فيسبوك رسالة كتب فيها : "الدولة الإرهابية الصهيونية" إسرائيل ترحل بطريقة مخالفة للقانون الدولي سكان من مناطق فلسطينية، "كي يتمكن سادة العالم اليهود من الزراعة هناك". ثم أضاف بعد ذلك ملاحظة "هذا ليس معاد للسامية". اتحاد النقابات كان له رأي آخر في الموضوع، فوجب على العضو المتطوع ترك منصبه.

مختارات

هذا المثال على فيسبوك يظهر كيف يمكن لنقد إسرائيل أن يتحول إلى معاداة للسامية مثل شيطنة إسرائيل، بتحميلها وحدها مسؤولية الصراع في الشرق الأوسط، واستعمال مصطلح من أدبيات النازية: "سادة العالم".

إلا أن الانتقال إلى معادية السامية ليس واضحا دائما كما في هذا المثال، فغالبا ما يكون النقد الموجه للحكومة الإسرائيلية ليس معاد للسامية. وهنا تتعقد الأمور.

في رسالة مفتوحة وجهها مؤخرا 60 باحثا ألمانيا وإسرائيليا إلى المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، يعبرون فيها عن قلقهم من "تضخيم لا أساس له من الصحة ولا أساس قانوني له لاستعمال مصطلح معاداة السامية" ، بهدف "قمع الانتقاد المشروع لسياسة الحكومة الإسرائيلية". وهذه ليست الرسالة الأولى التي تعبر عن مثل هذا القلق.

تأثير مزعوم من إسرائيل

الاتهام بمعاداة السامية في ألمانيا هو اتهام خطير بسبب تاريخ النازية في ألمانيا. والنقاش حول مثل هذه الاتهامات يكون حادا. وغالبا ما يتعلق الأمر باتهامات توجه لأشخاص معينين، يواجهون تهما بمعاداة السامية. وبالخصوص يبرر أفراد يهود وجمعيات يهودية تهمهم إلى جهات أخرى بمعاداة السامية، في أن انتقاد إسرائيل غالبا ما يتجاوز كثير حدود الانتقاد الذي يوجه لدول أخرى.

نقطة عبور ميترا في الضفة الغربية

نقاط العبور بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية من القضايا التي يتعرض لها منتقدو الحكومة في إسرائيل.

من الجانب الآخر يعتقد آخرون، مثل الموقعين على الرسالة المفتوحة، أن مصدر الاتهامات بمعاداة السامية هو نفوذ إسرائيل. حتى أن الموقعين يتهمون مفوض الحكومة الألمانية لشؤون معاداة السامية، فيلكس كلاين بتأييد "أصوات يمينية شعبوية إسرائيلية". ويعنون بذلك الكاتب الإسرائيلي الألماني الفارسي، آريه شاهروز شاليكار، والذي يشغل منصب مدير قسم في الحكومة الإسرائيلية.

ويقولون إن الحكومة الألمانية قد دعمت رحلة شاليكار وتسويق كتابه "الألماني الجديد المعادي للسامية". شاليكار يصل في كتابه إلى نتيجة مفادها، أن معاداة السامية متجذرة بعمق في ألمانيا وغالبا ما يكون مستترا ضمن نقد موجه لإسرائيل. لكن ما يجعل شاليكار يمينيا شعبويا من وجهة نظر الموقعين على الرسالة غير واضح ولم يقدموا أدلة حول ذلك.

صحيفة "تاغسشبيغل" كتبت نقلا عن مكتب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون معاداة السامية أن الحكومة الألمانية لم تدعم اجتماع حول معاداة السامية سوى بـ 14 ألف يورو فقط، من ضمنها الكلمة التي ألقاها شاليكار في اللقاء. وأكد مكتب المفوض لـ DW ما نقلته صحيفة تاغسشبيغل من أن عددا من الجمعيات اليهودية ومن بينها المجلس المركزي اليهودي قد أرسلوا رسالة إلى المستشارة ميركل يتضامنون فيها بشدة مع فيلكس كلاين. وجرى الثناء بوضوح على عمله في مكافحة معاداة السامية.

ما هي معايير كراهية إسرائيل واليهود

هناك تعريفات يمكن أن تساعد في معرفة وتحديد  معاداة السامية المتعلقة بدولة إسرائيل . يعرف اختبار ثلاثي الأبعاد للنقد الموجه إلى إسرائيل على أنه معاداة للسامية في حال: "شيطنة إسرائيل" أو نزع الشرعية عنها أو  تطبيق معايير مزدوجة.

منظمة "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" (IHRA) طورت تعريفا عمليا يمكن بموجبه توجيه مظاهر معاداة السامية "ضد دولة إسرائيل، التي تُفهم على أنها جماعة يهودية". لكن بجانب ذلك، فإن "انتقاد إسرائيل مثلما يتم انتقاد الدول الأخرى لا يمكن اعتباره معادٍ للسامية".

الموقعون على الرسالة الموجهة إلى ميركل ومعارضوهم يرون أن هذا المبدأ مطبق في ألمانيا. الباحثة في شؤون معاداة السامية مونيكا شفارتس – فريزل، تقول على موقع "دويتشلاند فونك"، لا أحد "يملك عقلا وفهما" يمكن أن يدعي أن انتقادا مشروعا لإسرائيل يعني معاداة للسامية. الوحيدون الذين يدعون ذلك، هم كتاب الرسالة الموجهة إلى ميركل. "هذه فانتازيا في الرؤوس". هذا ما تراه بشكل مختلف الباحثة الثقافية أليادا أسمان، التي كانت أحد الموقعين على الرسالة، والتي ترى أنه بالذات لأن البرلمان الألماني لم يتبن تعريف منظمة "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" (IHRA)بشكل كلي وإنما جزئيا فقط، فإنه تم تضييق حرية الرأي.

جرائم اليمين المتطرف المعادي للسامية

الموقعون على الرسالة مثل الباحث في شؤون معاداة السامية فولفغانغ بينتس وكذلك أليادا أسمان، يرون أن الخطر الأكبر في معاداة السامية يأتي من اليمين المتطرف. وبالفعل، فإن أغلب العقوبات التيتفرض بحق حالات معاداة السامية من حصة اليمين المتطرف، رغم أن الأرقام تعتمد أحيانا على طبيعة الإحصاء المقدم. بالمقابل تشير الكثير من الجمعيات والمنظمات اليهودية منذ أعوام إلى تزايد معاداة السامية في الأوساط اليسارية والمسلمة، إذ تظهر معاداة فيها تحت ستار معاداة الصهيونية.

ما يعنيه هذا وما هو شكل التناقض في إدراك هذه المسألة، يظهر جليا في حملة المقاطعة BDS، في العام الماضي أدان البرلمان الألماني الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل واعتبرها جزئيا معاداة السامية. 

المؤرخ بينتس ينتقد ذلك قائلا إن البوندستاغ مخطئ في تعريفه حركة المقاطعة على أنها "أسوأ ثمرة لمعاداة السامية". لكنه زميله المؤرخ ميشائيل فولفسون، يخالفه الرأي ويحذر من التقليل من شأن الحركة ، ويقول إن أهداف حركة المقاطعة تدعم في المحصلة نهاية إسرائيل. أنصار حركة المقاطعة BDS ، يعولون على مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعروض الثقافية حول العالم من أجل، إرغام إسرائيل إنهاء "احتلال واستعمار كافة الأراضي العربية".

مظاهرة في الولايات المتحدة مؤيدة لحركة مقاطعة اسرائيل 18.05.2018

بالنسبة لكثيرين مازالت حركة BDS حركة سلمية وفعالة للاحتجاج، وبالنسبة لآخرين فإنها زحف لمعاداة السامية

موطن اليهود بعد الاضطهاد

كما تطالب الحركة بعودة كل اللاجئين الفلسطينيين، الذين تم تهجيرهم أو غادروا بعد تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948. ويقدر عدد هؤلاء اللاجئين اليوم بنحو 5 ملايين. ويخشى كثير من اليهود، أن هذه العودة تعني نهاية الدولة اليهودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة. ولهذا تؤكد كثير من المنظمات اليهودية على الطابع المعادي للصهيونية لحركة BDS ، والذي يعادي إسرائيل على أنها دولة صهيونية.

تهدف الصهيونية تأسيس وطن لجميع اليهود بعد آلاف السنين من الاضطهاد، وقد تحقق الهدف عام 1948 بتأسيس دولة إسرائيل، التي يمكن لليهود من جميع أنحاء العالم الهجرة إليها في أي وقت يشاؤون.

وهو السؤال الآن: إذا ألغيت إسرائيل كدولة صهيونية، وبالتالي كضامن آمن لحياة جميع اليهود، فماذا يبقى بعد؟

بالنسبة للبعض لا تزال حركة المقاطعة حركة سلمية وفعالة للاحتجاج، وبالنسبة لآخرين فإنها زحف لمعاداة السامية. دراسة من جمعيات غير حكومية يهودية أظهرت في عام 2019 وجود علاقة بين ظهور جماعات من حركة المقاطعة في الجامعات الأميركية وبين معاداة السامية داخل أروقة هذه الجامعات.

من جانب آخر هناك أصوات إسرائيلية، مثل السفير الإسرائيلي السابق في ألمانيا شيمون شتاين، الذي يرى أن حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لجأت بسرعة إلى وصف أي انتقاد يوجه لسياسة الاحتلال على أنه معاداة للسامية، في محاولة لمنع النقد. 

ينظر في ألمانيا إلى التدخل المزعوم من جانب إسرائيل على نحو متزايد بشكل ناقد. ومادام ليس هناك اتفاق حول مدى خطورة معاداة إسرائيل المرتبطة بكراهية اليهود، وما إذا كانت معاداة الصهيونية شكل من أشكال معاداة السامية، فستستمر الرسائل المفتوحة والرسائل المضادة والآراء المختلفة لجهات متناقضة.

ليزا هانل/ ع.خ

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


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