 انتقاد أممي لعدم إحراز تقدم للحد من وفيات الحمل والولادة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.05.2023

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أخبار

انتقاد أممي لعدم إحراز تقدم للحد من وفيات الحمل والولادة

إحراز تقدم بشأن الحد من الوفيات المتعلقة بالحمل والولادة مازال هدفا لم يتحقق بعد، وقد زادت جائحة كورونا في استمرار وفاة الحوامل والرضع بمعدلات غير مقبولة في أنحاء العالم دون تحسين هذا الوضع، حسب منظمات أممية.

صورة رمزية لسيدة حامل تخضع للفحص

كل عام يتوفى نحو 4.5 مليون أم ورضيع في أنحاء العالم خلال الحمل وعند الولادة أو في الأسابيع الأولى لولادة الرضيع

انتقدت منظمات أممية اليوم الثلاثاء (التاسع من مايو/ أيار 2023) الافتقار لإحراز تقدم بشأن الحد من الوفيات المتعلقة بالحمل والولادة. ويشار إلى أن كل عام يتوفى نحو 4.5 مليون أم ورضيع في أنحاء العالم خلال الحمل وعند الولادة أو في الأسابيع الأولى لولادة الرضيع.

مختارات

في دراسة لنتائج التصوير الشعاعي الرباعي الأبعاد لـمئة امرأة حامل، توصلت باحثون إلى أن الأطفال في رحم الأمهات يتفاعلون مع النكهات المختلفة. فماهي النكهات المفضلة لديهم؟ وماهي النكهات التي لا يفضلونها؟

تخطط ألمانيا لحظر فحوصات التصوير بالموجات فوق الصوتية للنساء الحوامل ابتداء من مطلع العام القادم، بتوصية من وكالات التأمين الصحي. فما هي المبررات لذلك؟

ووفقا لتقرير أممي، فإن العدد ثبت منذ عام 2015 عند نحو 2.3 مليون رضيع يتوفون خلال الشهر الأول من الولادة و1.9 مليون رضيع ولدوا ميتين، في حين تتوفى نحو 290 ألف سيدة وفتاة سنويا من مضاعفات الحمل والولادة. وقال الطبيب انشو بانيرجي مدير قسم صحة الأم والمواليد والأطفال والمراهقين والتقدم في السن بمنظمة الصحة العالمية إن هذه المعدلات غير مقبولة.

وأضاف "استمرار وفاة الحوامل والرضع بمعدلات غير مقبولة في أنحاء العالم وجائحة كورونا أديا لحدوث تراجع في تقديم الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها".

ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير رعاية صحية بتكلفة معقولة وزيادة عدد العاملين في مجال الصحة لضمان نجاة المزيد من الأمهات وأطفالهن.

بالإضافة لذلك، يجب ضمان توافر الأدوية والمياه النظيفة والكهرباء.

ووفقا للتقرير، فإن جائحة كورونا وارتفاع معدلات الفقر والأزمات الإنسانية كلها عوامل فاقمت الضغط على الأنظمة الصحية خلال الأعوام الأخيرة.  

كما أكدت المنظمات الأممية على الحاجة لمكافحة التحيز والظلم ضد النساء لتحسين صحة الأمهات وأطفالهن. ويشار إلى أنه على مستوى العالم، نحو 60% فقط من الفتيات والسيدات لديهن القدرة على اتخاذ قرارتهن بشأن صحتهن الجنسية والإنجابية.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Eine Hebammenschülerin untersucht eine Patientin unter Aufsicht einer Ausbilderin im Krankenhaus von Bamiyan, Afghanistan.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    العمل في جناح الولادة

    برنامج أو مشروع تأهيل القابلات تم اعتماده من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع منظمة إغاثة محلية في باميان. وفي مستشفى باميان تتعاون القابلات مع الطاقم الصحي ويتعلمن كيف يقيمن حالة النساء الحوامل ومساعدتهن على الولادة ورعاية الأمهات والأطفال الرضع.

  • Afghanistan Junge Frauen werden als Hebammen für abgelegene Dörfer ausgebildet

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    في انتظار المخاض

    منذ توليها السلطة في عام 2021، منعت حركة طالبان إلى حد كبير وصول المرأة إلى التعليم والجامعات وسوق العمل. والاستثناءات لا توجد سوى في قطاع الصحة. وستقوم 40 شابة يتم تدريبهن في مستشفى باميان، كجزء من المشروع التجريبي، بالاعتناء بالنساء الحوامل في قراهن لاحقًا.

  • Junge Frauen mit Kopftuch während einer Unterrichtsstunde.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    النساء يدرسن للنساء

    تتابع المشاركات في المشروع الدروس بتركيز وحماس. "أريد أن أتعلم وأن أساعد الناس في قريتي"، هذا ما قالته طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا. المساعدة ضرورية جدا لأنه في أفغانستان، يموت ما يقرب من ستة في المائة من جميع الأطفال حديثي الولادة قبل بلوغهم سن الخامسة.

  • Eine Hebammenschülerin misst den Blutdruck einer schwangeren Patientin.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    قياس ضغط الدم

    قياس ضغط الدم هو جزء من الروتين اليومي للنساء الحوامل. بعض قابلات المستقبل هن بالفعل أمهات وعلى دراية بالمشاكل أثناء الحمل. "في البداية لم أرغب في أن أصبح ممرضة أو قابلة"، تقول إحدى المشاركات في المشروع. لكن التجارب التي عاشتها خلال فترة حملها جعلتها تغير موقفها. وهي الآن أم لطفل عمره 18 شهرا.

  • Eine junge afghanische Frau richtet ihr Kopftuch vor einem Spiegel.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    السير لساعتين للوصول للمستشفى

    يجب أن يكون كل شيء مناسبًا، هنا طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا تقوم بتعديل غطاء رأسها والكمامة أمام المرآة قبل وقت قصير من بدء العمل. إن التزامها بتدريب القبالة أمر ليس بالسهل، فهي تمشي على قدميها ساعتين كل يوم للوصول إلى المستشفى الذي تخضع فيه للتكوين كقابلة.

  • Übersicht über die Provinz Bamiyan. Im Hintergrund schneebedeckte Berggipfel.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    بانوراما رائعة لمناطق محرومة من الخدمات

    بعد تدريبهن، من المفترض أن تساعد القابلات النساء في القرى النائية أثناء الولادة. لأن الناس هناك غالبًا محرومون من الرعاية الطبية. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد أفغانستان واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات وفيات الأمهات: حوالي ثلاثة بالمائة من جميع النساء يتوفين أثناء الحمل أو نتيجة له.

  • Die 35 jährige Aziza Rahimi steht im Türrahmen ihres Hauses.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    آلام فقدان الطفل بعد حمله تسعة أشهر

    في إحدى هذه القرى، تتألم عزيزة رحيمي، البالغة من العمر 35 عاما، والتي فقدت ابنها بسبب نقص الرعاية الطبية. تقول: "نزفت لمدة ساعتين ولم يتمكن زوجي من الحصول على سيارة إسعاف" لنقلي للمستشفى. تمت الولادة في المنزل ومات ابنها بعد الولادة بفترة وجيزة. وتقول المرأة: "لقد حملت ابني في رحمي لمدة تسعة أشهر ثم فقدته، إنه أمر مؤلم للغاية".

  • Ein kleines Kind schläft auf dem Arm seiner Mutter im Krankenhaus von Bamiyan, Afghanistan.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    غياب التوعية مع معدل مواليد مرتفع

    نساء في انتظار العلاج في مستشفى باميان. لا يستطيع كثيرات منهن الوصول إلى معلومات حول الحمل والولادة وتنظيم الأسرة. ولا يزال معدل المواليد في أفغانستان أعلى من المتوسط ​​الإقليمي، فمن ناحية الإحصائيات تلد امرأة واحدة 4.64 طفلاً. وللمقارنة فإنه في إيران المجاورة يبلغ المعدل 1.69 مولود لكل امرأة. اعداد: فيليب بول/م.أ.م/ ص.ش


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