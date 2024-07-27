انتقادات من الأساقفة الفرنسيين لحفل افتتاح أولمبياد باريس

تعرض حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس لانتقادات شديدة من قبل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا. كما انتقده سياسيون محافظون وآخرون يمينيون متطرفون في فرنسا وأوروبا. فما السبب؟

جاء في بيان صادر عن مؤتمر الأساقفة الفرنسيين: "تضمن هذا الاحتفال (بافتتاح الأولمبياد) للأسف مشاهد استهزاء وسخرية من المسيحية، وهو ما نأسف له بشدة". ولم تقدم الكنيسة تفاصيل محددة، ولكن مشهدا واحدا على وجه الخصوص أثار غضب بعض المسيحيين.

والمشهد المشار إليه مقطع أعاد فيه رجال يعرفون باسم "دراغ كوين"، وهم غالبا من المثليين يرتدون أزياء نساء ممن يعرفون باسم "دراغ كوين" ومغني شبه عار إنشاء لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "العشاء الأخير"، والتي تصور آخر ما شاركه السيد المسيح مع تلاميذه.

وقال الأساقفة الفرنسيون: "نشكر أعضاء الطوائف الدينية الأخرى الذين أعربوا عن تضامنهم معنا. هذا الصباح نفكر في جميع المسيحيين في جميع القارات الذين تضرروا من التجاوزات والاستفزاز في بعض المشاهد".

كما تم انتقاد حلقة "الوجبة الأخيرة" هذه من حفل الافتتاح ليلة الجمعة من قبل السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين في فرنسا. ووصفت فاليري بوير، عضو مجلس الشيوخ عن الجمهوريين المحافظين، ذلك بأنه "رؤية لتاريخنا... التي تهدف إلى السخرية من المسيحيين".

وبدوره شن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هجوما لاذعا جديدا انتقد فيه ما وصفه بـ"ضعف الغرب وتفككه"، وهو ما تجلى برأيه في حفل افتتاح الأولمبياد.

ورأى الزعيم المحافظ المتشدد أن الحفل الذي أقيم الجمعة على نهر السين، وهدف إلى إظهار التنوع في فرنسا تجسيد "للخواء" الأخلاقي في الغرب. وفي حين ضم حفل الافتتاح مشاركة متحولين جنسيا، في مشهد تمثيلي فسره البعض على أنه محاكاة ساخرة للعشاء الأخير للمسيح.

وقال أوربان "إنهم يتخلون تدريجيا عن الروابط الروحية والفكرية مع الخالق والوطن والأسرة ... مما أدى إلى تدهور القيم الأخلاقية العامة في المجتمع، كما رأيتم إذا شاهدتم حفل افتتاح الأولمبياد أمس".

وكان أوربان يتحدث في جامعة في بايلي توسناد، في ترانسيلفانيا الرومانية، حيث تقيم جالية مجرية كبيرة. ويلقي أوربان كل عام فيها خطابات يدافع فيها عن العقيدة "غير الليبرالية" التي يطبقها في المجر منذ أربعة عشر عاما.

وأعلن أوربان أن "القيم الغربية، التي طالما اعتبرت عالمية، أصبحت غير مقبولة ومرفوضة بشكل متزايد من قبل العديد من دول العالم"، مثل الصين والهند وتركيا والدول العربية.

ورأى رئيس الحكومة المجرية الذي ظل قريبا من الكرملين على الرغم من الحرب والتقى في بداية تموز/يوليو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كجزء من "مهمة سلام"، أن هذا الانقسام تفاقم بشكل حاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

واعتبر أنه من خلال دعم كييف عسكريا إلى جانب واشنطن، "تخلت أوروبا عن الدفاع عن مصالحها الخاصة" إلى حد "التزام الصمت" بشأن تخريب خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق في أيلول/سبتمبر 2022، والذي قال إنه "بوضوح عمل إرهابي تم تنفيذه بتوجيه من الأميركيين".

وفي هذه القضية، أغلقت السويد والدنمارك تحقيقاتهما من دون توجيه التهمة لأي طرف، بينما تواصل ألمانيا تحقيقاتها. ونفت كل من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بشدة أي تورط لها.

إشادة فرنسية بحفل الافتتاح

وبالعموم، أجمعت الصحف الفرنسية، الصادرة السبت (27 يوليو/تموز 2024)، على نجاح حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس، 2024 الذي كان "رائعا" و"مبهرا" وخاليا من الأحداث "المزعجة"، رغم الأمطار الغزيرة التي بدت وكأنها ضيفا ثقيلا.

ووصفت الصحيفة المتخصصة "ليكيب" ذائعة الصيت الحدث بـ" الحفل الرائع"، مشيرة إلى مشاهير الرياضة والغناء الذين تركوا بصمتهم من أمثال زين الدين زيدان، ورافاييل نادال وتيدي وسيلين ديون، قبل أن تؤكد أن "الاحتفال كان أقوى من المطر".

أما صحيفة "ويست فرانس" الأكثر مبيعا في فرنسا، فتحدثت في صفحتها الأولى عن حفل " كبير"، لافتة إلى أن "الطقس القاسي وغير المتوقع لم يمنع الألعاب من إشعال النار في باريس".

واختارت صحيفة " لو باريزيان" عنوان "مبهر"، في حين نوهت " لوفيغارو" المحسوبة على اليمين بما سمته "ليلة ساحرة وحفل رائع". وكتبت "ليبراسيون": في عاصفة "في إشارة إلى الأمطار وأحداث تخريب شبكة القطارات السريعة التي سبقت حفل الافتتاح.

أما لوموند فأكدت أنه "حان وقت الرياضة" بعد إشادتها الكبيرة بحفل الافتتاح. ورغم اعترافه أن الأمطار أنغصت فرحة البعض، أبرز الموقع الالكتروني "20 دقيقة" أن حفل الافتتاح كان ناجحا على العموم، حيث كان هناك مزيج بين التقاليد والحداثة.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)