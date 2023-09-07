انتقادات لوزيرة الثقافة الألمانية بسبب تغيير هيكل قيادة "البرليناله"

تضامن أكثر من 200 من صناع السينما في العالم مع المدير الفني لمهرجان برلين السينمائي الدولي موجهين انتقادات شديدة لوزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت التي قررت تغيير هيكل القيادة للمهرجان ما أبعد المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان عن البرليناله.

وفي خطاب مفتوح نشرته مجلة فارايتي الأمريكية وصفت مجموعة من صناع السينما من بينهم المخرج مارتن سكورسيزي والممثلة كريستين ستيوارت طريقة التعامل مع شاتريان بـ"الضارة وغير الأخلاقية وغير المهنية".

وجاء في الرسالة: "قد لا يكون كارلو شاتريان رجل استعراض ولكن بطرقه الهادئة، اختار هو وفريقه مسارا تنظيميا مفتوحا ومجزيا فنيا، يظهر اتجاهات جديدة في السينما العالمية، يتحدى الصور النمطية، ويربط بين مختلف فروع صناعة الأفلام". وأضافت الرسالة أنه على الرغم من الظروف الصعبة، مثل الجائحة أو القيود المالية، كانت الإصدارات السابقة تحت إشرافه "حية للغاية ومليئة بالمفاجآت الإيجابية، وعلى الرغم من أن الأفلام المعروضة أقل عدد، فإنها تحظى بشعبية كبيرة".

وكانت روت (جزب الخضر) قد أعلنت في وقت سابق عن رغبتها في تغيير هيكل القيادة في البرليناله وكشفت عن خططها التخلي عن فكرة القيادة الثنائية الحالية والمتمثلة في شاتريان وماريته ريسنبيك لتستعيض عنها بفكرة المديرة أو المدير العام الذي يتم تعيينه من خلال لجنة برئاستها على غرار النموذج المعمول به في مؤسسات إعلامية وفنية. خطط الوزيرة لم تستبعد وقتها استمرار شاتريان ضمن فريق المهرجان، لكن شاتريان عقب على هذه التغييرات ببيان أكد فيه أن النسخة التالية من المهرجان ستكون الأخيرة له، مؤكدا أنه سيبتعد تماما عن البرليناله في 2024.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)