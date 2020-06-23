 انتقادات لميلانيا ترامب بسبب ″حديقة ورود″ جاكلين كينيدي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.08.2020

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منوعات

انتقادات لميلانيا ترامب بسبب "حديقة ورود" جاكلين كينيدي

أثار تجديد سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، لحديقة الورود، التي تمثل إرثاً تاريخياً يعود لأيام لجاكلين كينيدي في البيت الأبيض، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تخلُ من نبرة "عنصرية".

أعادت جاكلين كينيدي تصميم الحديقة على النمط الفرنسي لتصبح مقراً للاحتفالات في الهواء الطلق

أعادت جاكلين كينيدي تصميم الحديقة على النمط الفرنسي لتصبح مقراً للاحتفالات في الهواء الطلق

واجهت ميلانيا ترامب السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ردود فعل عنيفة وانتقادات شديدة، بعد إقدامها على تجديد حديقة الورود التي تعتبر إرثاً تاريخياً في البيت الأبيض، وذلك لإقامة مؤتمر صحفي لدعم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها أواخر العام الجاري. بحسب ما نشره موقع (فوغ) الأميركي.

مختارات

في حال فوز دونالد ترامب، فإن زوجته ميلانيا، سوف تكون أول أوروبية تحمل لقب السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك منذ حوالي 200 سنة. فمن هي ميلانيا ترامب وكيف هي نظرة الناس إليها في بلدها الأصلي سلوفينيا؟

كتاب جديد عن ميلانيا ترامب يكشف عن جوانب غير معروفة في شخصيتها ويصفها بـ"المفاوضة البارعة". الكتاب يتحدث أيضا عن ضغوط مارستها ميلانيا على زوجها، رئيس أقوى دولة في العالم. فماذا كانت تريد منه؟

قالت السيدة الأولى في البيت الأبيض ميلانيا ترامب أثناء حوار أجرته معها شبكة أي بي سي نيوز الأمريكية "بوسعي القول إنني الإنسان الأكثر تعرضا للمضايقات في العالم".

وكانت السيدة ترامب قد أعلنت الشهر الماضي عن خططها لإعادة تصميم الحديقة، في مشروع اعتبرته بالغ الأهمية فهي أول عملية ترميم للحديقة منذ ما يقرب من 60 عاماً.

ففي عهد الرئيس جون كيندي أعيد تصميم الحديقة على النمط الفرنسي لتصبح مقراً للاحتفالات في الهواء الطلق. وقد أشرفت جاكلين كينيدي على الحديقة خلال فترة عملها كسيدة أولى، وغالباً ما ارتبطت بتصميمها وإرثها.

كان أحد الأهداف المعلنة للسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، للتجديد هو "تلبية الاحتياجات الديناميكية للرئاسة الحديثة" وسط أزمة كورونا، لذا فإن جزءاً من التصميم المحدث يتضمن ميزات حديثة للقدرات السمعية والبصرية، بالإضافة إلى الإضاءة والوصول إلى كاميرات التلفزيون.

غير أن تجديد ميلانيا ترامب، الذي قالت إنه يهدف إلى استعادة بعض الرؤية الأصلية لكينيدي، قد أدى إلى تغيير كبير في روح الحديقة التي كانت تزخر بالألوان، كما أدى إلى إزالة شجرة تفاح تلقي بظلالها على بقية الزهور كانت قد زرعتها السيدة كينيدي بنفسها، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وهجوماً على السيدة الأولى. بحسب ما نشره موقع (نيوز ويك) الأميركي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديقة الورود

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "حديقة الورود"

 وقد غرد أحد مستخدمي تويتر معبراً عن إزعاجه من التغيير الذي طرأ على الحديقة بمقارنة صورة الحديقة قبل وبعد التجديد : "هل يمكننا التحدث عن كيف كانت حديقة الورود لجاكي كينيدي ملونة ومتنوعة وجميلة فيما جعلتها ميلانيا ... بيضاء؟".

كما واجهت ترامب انتقادات لاذعة وصفت ب "العنصرية" من قبل مراسل صحيفة نيويورك تايمز السابق كيرت إيتشينوالد، لتجديدها حديقة الورود في البيت الأبيض، إذ قال إنه غاضب لأن السيدة الأولى "أجنبية" و "ليس لها الحق في تدمير تاريخنا".

ر.ض

  

  • USA | Ivanka Trump (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

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    إيفانكا الحاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، هي الابنة الكبرى لدونالد ترامب، وبجمالها الجذاب لعبت دورا كبير في تلميع صورة أبيها في حملته الانتخابية في السباق الرئاسي. وفقد عملت كعارضة أزياء في وقت مبكر من عمرها.

  • USA Ivana Trump & Donald Trump (Getty Images/AFP/Swerzey)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    إيفانا ماري ترامب

    إيفانا ماري ترامب المولودة في جمهورية تشيكوسلوفاكيا سابقة عام 1949، سيدة أعمال أمريكية وعارضة أزياء سابقة، وظهرت في بعض المسلسلات التلفزيونية الأمريكية. تزوجت من دونالد عام 1977 وأنجبت له ولدان وأبنتهما إيفانكا عام 1981. لكنها تطلقت من دونالد وتزوجت بعدها مرتين. وتنشط إيفانا الآن في مجالي البيئة والموضة.

  • U⁮SA | Tiffany Trump auf dem Republican National Convention in Cleveland (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    تيفاني .. البعيدة عن أضواء أبيها

    تيفاني، وهي واحدة من أولاد ترامب الخمسة، وتدرس في جامعة بنسلفانيا، وتقول الصحف الأمريكية إنها ارتبطت بعلاقة مضطربة بوالدها دونالد، حتى أنها التزمت الصمت أثناء الحملة الانتخابية التي خاضها والدها في مواجهة غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

  • USA | Marla Maples mit Mutter und Tochter Tiffany Trump (picture-alliance/Globe-ZUMA)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    مارلا ميبلز

    يبدو أن ترامب قد تعرف على ميبلز (في وسط الصورة) أثناء فترة زواجه من إيفانا الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى طلب الطلاق منه عام 1992، وملأت تفاصيل القصة الصحف الأمريكية. وفي عام 1993 تزوج ترامب مارلا وأنجبت له تيفاني، لكنهما تطلقا عام 1999 ليتزوج بعدها ميلانيا.

  • USA Melania Trump in Las Vegas (picture-alliance/dpa/ZUMA Press/B. Tesfaye)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    ميلانيا.. والصور التي تلاحق السيدة الأولى

    منذ ترشح ترامب إلى السباق الرئاسي ركز الإعلام الأمريكي على السيدة الأولى المرتقبة وهي ميلانيا، ففي مطلع آب/أغسطس نشرت صور لها عارية في صحيفة "نيويورك بوست"، وهي الصور التي التقطت على الأرجح في الولايات المتحدة في 1995 في حين أكدت على الدوام أنها جاءت إلى البلاد في 1996.


 

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موطن ميلانيا ترامب في سلوفينيا  

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