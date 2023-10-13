 انتقادات دولية وأممية لطلب إسرائيل إخلاء مدينة غزة خلال 24 ساعة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2023

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انتقادات دولية وأممية لطلب إسرائيل إخلاء مدينة غزة خلال 24 ساعة

توالت ردود فعل وانتقادات لإنذار الجيش الإٍسرائيلي لسكان غزة بإخلاء المدينة خلال 24 ساعة، وحذرت الأمم المتحدة من "تداعيات إنسانية مدمرة" لهكذا خطوة. مسؤول أمريكي أكد أن إسرائيل مستعدة لإنشاء "مناطق آمنة" للمدنيين داخل غزة

حركة النزوح مستمرة داخل قطاع غزة

حركة النزوح مستمرة داخل قطاع غزة

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي اليوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن دعوة إسرائيل لتحرك ما يربو على مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة ستكون "أمرا صعبا". وأضاف كيربي في مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي) "هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدا".

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ومضى يقول "نفهم ما يحاولون القيام به ولماذا يحاولون القيام بذلك. إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي".

بيد أن مسؤولا أمريكيا كبيرا قال في وقت لاحق اليوم الجمعة أن إسرائيل مستعدة لإنشاء "مناطق آمنة" للمدنيين داخل غزة، مع تزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر. وقال المسؤول طالبًا عدم ذكر اسمه، إن إحدى المسائل التي تمّت مناقشتها خلال اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب الخميس هي "الحاجة إلى إنشاء بعض المناطق الآمنة التي يمكن للمدنيين أن ينتقلوا إليها، أن يكونوا بمأمن من العمليات الأمنية المشروعة التي تشنّها إسرائيل". وأضاف "نتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، للعمل على تفاصيل" ذلك.
وأكد أن "الإسرائيليين ملتزمون بذلك. لقد أوضحوا في اجتماعنا (معهم) أمس (الخميس) أنهم ملتزمون بذلك". وتحدثّ المسؤول أمام صحافيين على متن الطائرة التي كانت تقلّ بلينكن من عمّان إلى الدوحة، ضمن جولته الخاطفة على الشرق الأوسط، حسب وكالة فرانس برس.

ومن جانبه، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن دعوة إسرائيل "غير واقعية". وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي في بكين بعد محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، "بالتأكيد يجب تحذير المدنيين من العمليات العسكرية المقبلة، لكن من غير الواقعي على الإطلاق أن يتمكن مليون شخص من التحرك خلال 24 ساعة".

وبدوره، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جميع الدول إلى الإصرار على الاحترام الكامل للقانون الدولي في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان "ندعو إلى إطلاق نداء عالمي، نداء لا لبس فيه من كل دولة عضو في المجتمع الدولي، وخاصة تلك التي تتمتع بتأثير، للإصرار على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".

وكرر مكتب الأمم المتحدة النداءات الموجهة إلى إسرائيل بإلغاء دعوتها للمدنيين إلى الانتقال نحو الجنوب.

وانضمت منظمة الصحة العالمية إلى الانتقاد لدعوة إسرائيل إلى الإخلاء الجماعي لشمال قطاع غزة، حيث وصف متحدث ذلك بأنه من المستحيل نقل الأشخاص المرضى بشكل خطير والمصابين  بشكل حاد من شمال قطاع غزة. وقال المتحدث طارق ياشاريفيتش "نقل مثل هؤلاء الأشخاص هو عقوبة بالإعدام".

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، رولاندو جوميز في جنيف "تعتبر الأمم المتحدة أنه من المستحيل أن يتم اتخاذ خطوة مثل تلك، بدون تداعيات إنسانية مدمرة".

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)  في بيان "طلب القوات الإسرائيلية بنقل أكثر من مليون مدني يعيشون في شمال القطاع خلال 24 ساعة مروع". وتابع قائلا "نطاق وسرعة الأزمة الإنسانية التي تتكشف تقشعر له الأبدان. غزة تتحول سريعا لحفرة من الجحيم وعلى شفا الانهيار".

وأضاف "هذا لن يؤدي إلا لمستويات غير مسبوقة من البؤس ويدفع الناس في غزة أكثر نحو الهاوية". وذكر لازاريني أن أكثر من 423 ألف شخص نزحوا بالفعل، ولاذ أكثر من 270 ألفا بملاجئ الأونروا.

وكان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، قد قال "إن الجيش الإسرائيلي بعث برسالة إلى سكان قطاع غزة يطلب منهم إخلاء منازلهم والتوجه صوب الجنوب من أجل سلامتهم وحمايتهم". وأضاف "عمليات الإخلاء هذه من أجل سلامتكم، ولن يتمكن أحد من العودة إلى غزة إلا بعد إصدار إشعار آخر يسمح بذلك"، موضحا أنه "تم تحذير سكان غزة من الاقتراب من السياج الأمني مع إسرائيل بل الإخلاء والتوجه جنوبا داخل قطاع غزة".

 لكن الجيش الإسرائيلي أقرّ لاحقاً إن الإخلاء في غزة "سيستغرق وقتاً"، ولم يؤكد مهلة الساعات الأربع والعشرين.

ورفضت حركة حماس التي تسيطر على غزة، الأوامر الإسرائيلية للسكان بإخلاء شمال القطاع. وترددت مناشدات عبر مكبرات المساجد وعلى لسان مسؤولين من الحركة تطلب من السكان البقاء في منازلهم اليوم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

يشار إلى أن حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م /م.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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