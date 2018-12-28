 انتقادات حزبية لخطة حكومية تلزم أئمة المساجد تعلم الألمانية | أخبار | DW | 08.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انتقادات حزبية لخطة حكومية تلزم أئمة المساجد تعلم الألمانية

مع اعتزام الحكومة الألمانية إلزام أئمة مسلمين مستقدمين من الخارج، بتحدث اللغة الألمانية، شككت أحزاب ألمانية بقدرة هذا الأمر وحده على الدمج المجتمعي. علماء مسلمون طالبوا بإلزام وعاظ الكنيسة بخطوة مماثلة.

Stuttgart Gebetsraum der DiTiB Moschee mit Imam (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

انتقد ساسة من أحزاب الخضر و"البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي و"اليسار" خطط الحكومة الألمانية لإلزام رجال الدين الأجانب بالإلمام باللغة الألمانية.

وقال مفوض الكتلة البرلمانية لحزب الخضر للشؤون الدينية والأيديولوجية في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة ( الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني( 2019: قرار مجلس الوزراء الألماني الذي ينص على إلزام رجال الدين الأجانب في المستقبل بالإلمام باللغة الألمانية لن يحل مشكلة الأئمة القادمين من الخارج والمدفوعين من دولهم على الأرجح. موضحاً أن الأمر يحتاج إلى دعم برامج تدريبية للأئمة ورجال الدين المسلمين في ألمانيا".

مختارات

وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قد أكد أن هذه المبادرة التي قدمتها وزارته توفر مساهمة هامة لإنجاح الاندماج، "فلا يمكن الاستغناء عن الإلمام بقدر من المعلومات الألمانية لإنجاح الاندماج، خاصة عندما يكون علماء الدين بمثابة مرجع للكثير من المهاجرين".

خبيرة الشؤون الدينية في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، كريستينه بوخ هولتس، انتقدت هذه الخطط حيث قالت في تصريحات لنفس الصحيفة: "بدلاً من رفع مطالب شعبوية بإلزامهم بالإلمام باللغة الألمانية، كان يتعين على الحكومة أن تكرس طاقتها في توفير تدريب جيد للأئمة في ألمانيا".

بدوره، قال خبير الشؤون الدينية في الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، فولكر مونتس، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء "غير كاف"، وأضاف: "إلزام رجال الدين الأجانب في المستقبل بإثبات إلمامهم بقدر كاف باللغة الألمانية لن يخدم الاندماج، بل سيتيح في أفضل الحالات تفاهما أوليا. المشكلة الحقيقية التي سيأتي بها رجال الدين من قطر أو تركيا هي التأثير على الأشخاص ذوي الأصول التركية أو العربية في هذا البلد".

وتعتزم الحكومة الألمانية إلزام رجال الدين المستقدمين من خارج بتحدث اللغة الألمانية قبل السماح لهم بدخول البلاد. وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أنها تسعى من خلال هذه الخطوة لدمج رجال الدين وأعضاء الجالية الدينية في المجتمع. ووافق مجلس الوزراء الألماني أول أمس الأربعاء على مشروع المرسوم. وسيتعين على البرلمان (بوندستاغ) التصويت عليه قبل تمريره.

وكان الخبير في الشؤون الإسلامية مهند خورشيد قد رحب بهذه الخطوة الحكومية، وذلك في مقابلة نشرها مساء الخميس موقع صحيفة  "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ". ووصف خورشيد هذه المخططات بأنها "خطوة حقيقية"، مؤكداً وجوب شمولها "لجميع الوعاظ ، بما في ذلك القساوسة الكاثوليك" وغيرهم، وقال إن عدم إلزام جميع الوعاظ، قد يظهر الأمر وكأنه "تمييز" ضد المسلمين.

ع.أ.ج/ خ.س ( د ب ا، ك ن ا)

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.

  • Tag der Offenen Moschee in Berlin 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.

  • Tag der offenen Moschee in Hürth (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.

  • deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.

  • Tag der offenen Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.

  • Tag der offenen Moschee in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.

  • Katholikentag 2012 Moscheebesuch (picture-alliance/dpa)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.

  • Tag der offenen Moschee in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.

  • Tag der Offenen Moschee in Hamburg 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.

  • Tag der offenen Moschee in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين


مختارات

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

في يوم الوحدة الألمانية المصادف الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، تفتح المساجد في ألمانيا أبوابها فيما يعرف بـ"يوم المسجد المفتوح"، في خطوة تهدف لتعريف الزوار بالإسلام عن كثب من خلال إقامة العديد من النشاطات. (02.10.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بدا في جامعة أوسنابروك برنامجٌ تأهيليٌ لأئمة المساجد في ألمانيا  

مواضيع ذات صلة

Sehitlik Moschee in Berlin

تقارير: برلين تسعى لتشديد الرقابة على التمويل الخليجي للمساجد 28.12.2018

كشفت تقارير إعلامية أن برلين طلبت من دول خليجية إبلاغها مسبقا بالمساعدات والتبرعات التي تُقدم للمساجد في ألمانيا، وبأن الاستخبارات تراقب الأمر عن كثب. من ناحيته يعتزم المجلس المركزي للمسلمين مناقشة ضريبة المسجد المقترحة.

Deutsche Islam-Konferenz 2018

ألمانيا: مؤتمر الإسلام ينتهي بخلافات حول تمويل المساجد 29.11.2018

بعد يومين من النقاش الساخن، خصوصا بين مسلمين محافظين وليبراليين، انتهت النسخة الجديدة من مؤتمر الإسلام تحت إشراف وزير الداخلية زيهوفر بنداءات لتعميق الحوار بين المسلمين وكذلك بخلافات حول تمويل المساجد وتأهيل الأئمة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  