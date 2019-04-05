انتفاخ أسفل العين ظاهرة مزعجة تخلص منها بخطوات بسيطة

انتفاخات أسفل العين أو أكياس العيون أو انتفاخات حول المحجر تشير جميعها لمشكلة انتفاخ الجفن السفلي والتي تظهر تورم الأنسجة حول العينين. وتعد هذه المشكلة من المظاهر غير المرغوب فيها لدى غالبية الأشخاص خاصةً النساء، حيث تُظهر الشخص أكبر من عمره الحقيقي، كما أنّ المرأة قد تعجز عن إخفاء هذا الانتفاخ بواسطة مستحضرات التجميل.

أسباب ظهور الانتفاخات أسفل العين

في الحقيقة لا يوجد سبب محدد لظهور هذه المشكلة بحسب مجلة "فرويندين" الألمانية بيد أنها قد تشير إلى احتياج الجسم للفيتامينات والعناصر المغذية أو حتى تجمع الرواسب أو احتباس الماء في الجسم أسفل هذه المنطقة، وهو ما يستلزم معالجة طبية، بيد أنها قد تظهر أيضا بسبب كثرة السهر وقلة النوم، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات عديدة في الجسم تظهر بداية على منطقة العينين. التقدم في العمر قد يكون سببا أيضا لظهورها، فكلما تقدم الإنسان في العمر زادت إمكانية ظهور هذه الانتفاخات. وقد تشير هذه الانتفاخات كذلك إلى خلل في عمل الغدة الدرقية.

وصفات بسيطة لحل المشكلة

بحسب المجلة الألمانية، فإن بعض الناس يلجؤون إلى الكريمات غالية الثمن من أجل حل هذه المشكلة في حين يفضل البعض الآخر عمليات شد البشرة، بيد أن الحل قد يكمن في وصفات بسيطة في متناول اليد.

التبريد

يساعد تأثير التبريد على التخلص من الانتفاخ، إذ يمكن لمنشفة باردة تضعها على وجهك لمدة 20 دقيقة أن يكون لها تأثير كبير على هذا الانتفاخ. من الممكن أيضا استخدام بعض الشرائح من الخيار المقطع أو وضع اللبن (الزبادي) بشرط أن تكون هذه المواد باردة. فالبرودة والرطوبة لهما تأثير كبير في معالجة هذه الظاهرة.

الشاي

للشاي خصائص علاجية في معالجة الانتفاخ، كما أن القهوة المطحونة والشاي الأخضر يساعدان على معالجة التورم. ببساطة اعصر أكياس الشاي أو القهوة بعد الاستخدام، واتركها تبرد، وضعها في الثلاجة لمدة ساعة ثم ضعها على العينين. مادة الكافيين تعزز الدورة الدموية وتقضي على التورمات.

وضعية النوم

على عكس النوم في وضعية الجلوس أو على البطن، فإن النوم على الظهر ووضع مخدة تحت الرأس يمنع تجمع السوائل في الرأس والوجه، وهذا مفيد لتجنب انتفاخ العينين، حسبما ورد على موقع "شونهايت تيبس" الألماني.

وهناك نصائح مفيدة أخرى لتجنب ظهور التورمات:

ـ اتبع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات! فهذا يقوي الوظائف الطبيعية للبشرة.

ـ استخدم الملح باعتدال! الملح يربط السوائل ويعزز احتباس الماء.

ـ تجنب تناول الكحول! يزيل الكحول السوائل من الجسم. النتيجة: يخزن الجسم المزيد من السوائل في الأنسجة لتعويض الخسارة.

ـ أقلع عن السجائر! يضعف النيكوتين النسيج الضام ويسبب تلفًا دائمًا لخلايا الجلد.

ـ تمرن كثيرا في الهواء الطلق! هذا يحفز عملية التمثيل الغذائي.

ـ تجنب الإجهاد! يمكن أن تساعد اليوغا والتمارين والتأمل في تقليل مستويات الانتفاخ.

علاء جمعة