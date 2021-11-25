 انتشال نحو 20 جثة لمهاجرين بينهم سوريون قبالة سواحل تونس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.03.2022

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انتشال نحو 20 جثة لمهاجرين بينهم سوريون قبالة سواحل تونس

جرف البحر نحو 20 جثة قبالة سواحل شمال شرق تونس لمهاجرين من سوريا ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، حسب ما أفاد الأمن والحماية المدنية في تونس.

مهاجرون في البحر الأبيض المتوسط (صورة رمزية)

مهاجرون في البحر الأبيض المتوسط (صورة رمزية)

أعلنت مصادر من الأمن والحماية المدنية في تونس عن انتشال نحو 20 جثة لمهاجرين غرقى على شواطئ ولاية نابل شرق البلاد. ولفظت أمواج البحر بمساعدة الرياح القوية جثث الغرقى تباعا منذ أمس الجمعة على شواطئ المدن المطلة على طول ساحل الولاية ليصل مساء السبت (19 مارس/آذار 2022) إلى نحو عشرين جثة.

وقال معز تريعة المتحدث باسم الحماية المدنية إن العدد الأخير المسجل لدى الحماية المدنية هو 18 جثة لكن مصادر أمنية تشير إلى 20 جثة. ولم يتضح العدد الإجمالي من الغرقى الذين كانوا على متن القارب. وأضاف تريعة أن معظم هؤلاء المهاجرين الغرقى من سوريا، ومن ضمنهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تظهر جثث أخرى. وأوضح تريعة أن البحر لفظ جميع الجثث بين الجمعة والسبت، دون أن يتمكن من إعطاء تفاصيل أخرى عن نقطة مغادرة المهاجرين أو سبب غرقهم.

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الهجرة غير المشروعة :عبور المتوسط أو الموت

وتشهد  السواحل التونسية  طقسا سيئا خلال هذه الفترة ما قد يعيق القوارب الصغيرة للمهاجرين غير الشرعيين للإبحار في المياه العميقة.

مختارات

انخفضت معدلات الهجرة إلى أوروبا خلال جائحة كورونا، بيد أنه مع إعادة فتح الحدود، يتوقع أن تشهد القارة موجة جديدة من المهاجرين، فما هي قدرة الاتحاد الأوروبي على استيعاب موجة جديدة منهم؟

بدلاً من الدفع لمهربي البشر، قرر عدد من التونسيين شراء قواربهم الخاصة وتنظيم رحلات بحرية عبر المحيط إلى أوروبا بأنفسهم، وتتزايد هذه الظاهرة بسرعة.

تتوالى أخبار غرق المزيد من المهاجرين في البحر المتوسط، لكن ماذا عن المفقودين هناك؟ كيف تتأقلم العائلات مع ذلك؟ فريق مهاجر نيوز تحدث مع أمهات تونسيات يبحثن بجهودهن الخاصة عن نهاية تعطيهن فرصة للحزن على أحبائهن المفقودين.

في حادثة لم تقع منذ سنين وصل 400 مهاجر، يرجح أنهم ينحدرون من تونس، إلى جنوب إيطاليا، على متن قوارب لاذت بالفرار فورا. وأعلنت دراسة جديدة فقدان قرابة نصف مليون تونسي لموارد رزقهم خلال فترة الحجر الصحي بسبب كورونا.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية بعد سلسلة من حوادث الغرق المتكررة لمهاجرين من تونس  ودول أفريقيا جنوب الصحراء. وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية للوصول إلى أقرب نقطة لفضاء الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا للبحث عن فرص أفضل للحياة.

وتمكن 15671 مهاجراً، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى الأراضي الإيطالية من السواحل التونسية عام 2021، مقابل 12883 مهاجراً بينهم 353 امرأة عام 2020، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المتخصص في قضايا الهجرة.

ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا في 2021، مقارنة بنحو 95 ألفاً في العام السابق، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفُقد ما يقرب من ألفي مهاجر أو غرقوا في البحر المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 في 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد المنظمة أن وسط  البحر الأبيض المتوسط هو أخطر طريق للهجرة في العالم. وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 18 ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا في هذا الطريق منذ 2014.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    صورة تذكارية من عام 2006 لعائلة كوتو: الأب خليل والأم حميدة والأطفال منان ودولوفان وأياس ونيرفانا. لا أحد منهم كان يتوقع ما ستشهده سوريا بعد سنوات فقط من ذلك التاريخ من حرب أهلية ودمار وقصص هروب ولجوء كلها معاناة وحزن.

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    اتخاذ القرار بالفرار

    عندما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 كان خليل كوتو، وهو مهندس كهربائي، يدير فرعا لوزارة الطاقة السورية في موطنه الأصلي في مدينة عفرين، شمال غرب سوريا. ومع اشتداد الأزمة في بلاده فقد خليل عمله، كما شحَّ الماء والغذاء. وفي أبريل/نيسان من عام 2014 أصبح الوضع خطيرا جدا إلى درجة أن عائلة كوتو وجدت نفسها مجبرة على الفرار – في البداية إلى تركيا حيث تعيش أم خليل.

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    وفي تركيا باءت محاولات خليل بإيجاد عمل يوفر منه قوت أسرته بالفشل، عندها قررت العائلة في يوليو/تموز عام 2014 السفر إلى ألمانيا، بتأثير أيضا من شقيق خليل الذي كان حينها يعيش في لندن. لكن الأسرة أجبرت على قضاء الأشهر الست التي تلت قرارها بالرحيل من تركيا في أحد مراكز اللاجئين في بلغاريا. ومن هناك أخذ معه خليل هذه الملعقة كتذكار.

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    وفي دورتموند، غربي ألمانيا، كانت المحطة قبل الأخيرة في رحلة الفرار الطويلة والشاقة لعائلة كوتو، حيث قدمت هناك طلبها في اللجوء قبل أن يتم توجيهها إلى ولاية بريمن، شمالي ألمانيا. وفور وصوله إلى المدينة الساحلية حصل خليل على هدية من امرأة هي عبارة عن بنطلون من الجينز، وهو أول قطعة ملابس يحصل عليها في ألمانيا. وأخيرا وفي مدينة بريمرهافن تم إيواء الأسرة السورية في أحد المراكز المخصصة للاجئين.

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    مستقبل يكتنفه الغموض

    أصبحت عائلة كوتو تعيش في بريماهافن منذ خريف عام 2014. الأطفال التحقوا بمدارس، فيما يتعلم خليل وزوجته اللغة الألمانية وكله أمل في العثور قريبا على عمل. ورغم معاناتها، إلا أن عائلة كوتو تحب أن تتحدث عن ذكرياتها في وطنها سوريا. أياس مثلا، الطفل الأصغر في العائلة، جلب معه هويته الخاصة برياض الأطفال الذي كان يتردد عليه في حلب كتذكار. بيد أن لا أحد يعرف ما إذا كانت رحلتهم قد انتهت في ألمانيا...

    الكاتب: كلاوس كريمر/ ش.ع


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