انتشال عشرين جثة لمهاجرين أفارقة قبالة السواحل التونسية

قال مسؤول أمني تونسي لرويترز الخميس (24 كانون الأول/ديسمبر 2020) إن ما لا يقل عن 20 مهاجراً من افريقيا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس التونسية بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا. وأضاف أن قوات خفر السواحل أنقذت خمسة مهاجرين بينما يجري البحث عن حوالي 20 مهاجراً آخر كانوا على متن المركب الذي كان يُقل حوالي 45 شخصاً وفقاً لروايات الناجين.

وفي العام الماضي غرق حوالي 90 مهاجراً من أفريقيا قبالة السواحل التونسية عندما كانوا في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا في واحد من أسوأ الحوادث البحرية في تونس.

وسواحل صفاقس أصبحت نقطة انطلاق رئيسية باتجاه سواحل إيطاليا في قوارب مكتظة بأفارقة وتونسيين سعياً للبحث عن مصير أفضل في أوروبا.

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وقال علي العياري المسؤول بالحرس البحري في صفاقس "المركب غرق على بعد ستة أميال من سواحل صفاقس. تم انتشال 20 جثة وإنقاذ خمسة آخرين بينما يجري البحث عن البقية، وكلهم من أفريقيا جنوب الصحراء".

وزادت البلدان الأوروبية، وخصوصاً فرنسا وإيطاليا، ضغوطها على تونس لوقف تدفق مزيد من مراكب المهاجرين بعد الهجوم الذي نفذه مهاجر تونسي في مدينة نيس الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقتل فيه ثلاثة أشخاص.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)