 انتشال جثث مهاجرين غرقوا قبالة سواحل ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2021

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انتشال جثث مهاجرين غرقوا قبالة سواحل ليبيا

قالت السلطات الليبية إنها انتشلت أكثر من 12 جثة لأشخاص يرجح أنهم مهاجرون حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط وغرقوا خلال تلك المحاولات، فقذفت بهم الأمواج إلى السواحل الليبية.

قارب إنقاذ يحمل عدداً من المهاجرين - صورة أرشيفية

يعد طريق المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم حيث غرق 1500 مهاجر خلاف عام 2021 حسب المنظمة الدولية للهجرة

قالت وزارة الداخلية وجمعية الهلال الأحمر في ليبيا إن جثث أكثر من 12 مهاجراً طفت على الساحل الليبي في وقت متأخر يوم السبت (25 ديسمبر/كانون الأول 2021) بعدما غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وليبيا نقطة غبور رئيسية للمهاجرين، وكثير منهم من دول أفريقية يسعون وراء فرص أفضل في أوروبا.

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وقال محمد أبو شعالة رئيس الهلال الأحمر في مدينة الخمس الساحلية في غرب ليبيا، إنه تم رفع 15 جثة، إحداها لرضيع، من الشاطئ في بلدة علوص القريبة يوم السبت، وأضاف أن ثلاثة نجوا ذكروا أن 35 شخصاً في المجمل كانوا في المركب الذي غرق، وتابع أن ما ذُكر على مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على 17 جثة ونحو عشر جثث أخرى في شاطئ مختلف غير صحيح.

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الهجرة غير المشروعة :عبور المتوسط أو الموت

وقال الدكتور أسامة الساكت مدير مستشفى الخمس التعليمي إن الجثث ظلت في البحر قرابة يوم. وكان المستشفى قد استلم الجثث بعد اتصالات هاتفية من المنظمة الدولية للهجرة والشرطة، وأضاف الساكت أن الجثث غير متحللة وأن المستشفى استلم 14 جثة وجثة طفل رضيع. وظهرت في صور نشرتها جمعية الهلال الأحمر في الخمس جثث ممددة على الشاطئ بينما يقوم عمال بوضعها في أكياس.

وقالت وزارة الداخلية في وقت لاحق إنه تم انتشال جثث 14 مهاجراً من بين مجموعة ضمت 60 مهاجراً يُعتقد أنهم مفقودون في البحر. ولا يتضح من بيان وزارة الداخلية ما إذا كان يشير إلى نفس المجموعة، ولم يتسن بعد الحصول على توضيح من مسؤولي الوزارة.

وحاولت أعداد أكبر عبور البحر المتوسط هذا العام بالمقارنة بأعداد أقل أقدمت على ذلك خلال السنوات منذ عام 2015. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 1500 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط خلال عام 2021.

ويصف مشروع المهاجرين المفقودين بالمنظمة طريق وسط البحر المتوسط بأنه أخطر طرق الهجرة المعروفة في العالم، إذ بلغ عدد الغرقى والمفقودين فيه أكثر من 17 ألفاً منذ عام 2014.

ع.ح./ع.ج. (رويترز)

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    الكاتب: إعداد سمر حنين