 انتشار نوع غامض من الالتهاب الرئوي في الصين! | عالم المنوعات | DW | 09.01.2020

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منوعات

انتشار نوع غامض من الالتهاب الرئوي في الصين!

نوع غامض من الالتهاب الرئوي يظهر بمدينة صينية ليعيد إلى الأذهان من جديد فيروس كورونا ويثير المخاوف من انتشاره، خاصة مع تخطيط الملايين من الصينيين السفر بمناسبة العام الصيني الجديد .. فما هي حقيقة هذا المرض الغامض؟

ظهور نوع غامض من الإلتهاب الرئوي في الصين، ومخاوف من انتشاره بدول أسيوية أخرى

ظهور نوع غامض من الإلتهاب الرئوي في الصين، ومخاوف من انتشاره بدول أسيوية أخرى

أشارت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس (التاسع من يناير/كانون الثاني)، إلى أن نوعا جديدا من فيروس كورونا قد يكون هو السبب وراء نوع غامض من الالتهاب الرئوي، انتشر مؤخرا في مدينة ووهان بوسط الصين، .

وذكرت السلطات الصحية بمدينة ووهان الصينية أنه تم تشخيص 59 مريضا بنوع غامض من الالتهاب الرئوي، وبينما تم تصنيف سبعة أشخاص منهم كحالات حرجة، تم تعافي ثمانية أخرين وخروجهم من المستشفى.

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ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المصابين بالمرض الغامض، إما أنهم كانو يعملون بنفس المكان، وهو سوق سمك واقع بالمدينة، أو قاموا بزيارته لدى إصابتهم في شهر ديسمبر/كانون أول.

وتوصل مجموعة من العلماء عقب تحليل تسلسل جينوم الفيروس إلى كونه نوع جديد من فيروس كورونا، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي، وتم التعرف على الفيروس في 15 مريض.

ويثير الحديث عن ظهور فيروس كورونا، والمعروف أيضا باسم الفيروس التاجي، المخاوف في ظل استعداد الملايين من الأشخاص للسفر خلال عطلة العام الصيني الجديد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأثار المرض قلقا في عدة دول أسيوية، مثل تايوان وهونج كونج وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين، ليقرر المسؤولون إقامة مناطق للحجر الصحي أو فحص المسافرين من الصين بحثا عن علامات المرض.

فحص المسافرين القادمين من مدينة ووهان الصينية إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس الغامض

فحص المسافرين القادمين من مدينة ووهان الصينية إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس الغامض

كما أصدرت السفارة الأمريكية في الصين تحذيرا صحيا يدعو المسافرين لمدينة ووهان إلى تجنب الاختلاط بالحيوانات واللحوم غير المطهية، بالإضافة إلى تجنب الاتصال بأي مرضى.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بتمكن الصين من اكتشاف الفيروس مصرحة: "التحديد الأولي لفيروس جديد في فترة قصيرة من الوقت هو إنجاز ملحوظ، ويؤكد على قدرة الصين المتزايدة على إدارة موجات الفيروسات الجديدة"، إلا أن المنظمة لم توص بفرض حظر سفر إلى الصين.

ويمكن لفيروسات كورونا إصابة الحيوانات والبشر على حد سواء، وتتسبب في أعراض تتراوح ما بين نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الشديدة، مثل تلك الناتجة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). 

د.ب/ هـ.د (د ب أ)

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    الكاتب: سميح عامري


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