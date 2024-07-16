كيف تتخلص من قمل الرأس؟

مجرد قراءة الكلمة يمكن أن يُشعرك بقشعريرة. ولكن من المفيد معرفة سبب بقاء القمل على قيد الحياة في كثير من الأحيان رغم المعالجة بالشامبو، وهذه هي نصائحنا.

إذا كنت قد تعاملت مع قمل الرأس من قبل، فستعرف مدى صعوبة التخلص منه. هناك مجموعة من المنتجات في الصيدلية - بدءًا من الأمشاط الخاصة وحتى الشامبو- لكنها لا تكون كافية في بعض الأحيان. أنت بحاجة إلى فهم كيفية انتشار القمل بهدف التغلب عليه والتخلص منه نهائيًا.

ما هي قمل الرأس؟

تصف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قمل الرأس بأنها حشرات حجم الواحدة منها بحجم بذرة السمسم. يتغذى القمل على دم فروة الرأس البشرية. عندما تمتص الدم، فإنها تطلق بصاقًا يمكن أن يسبب رد فعل تحسسيًا وإحساسًا بالحكة. ويعيشون حوالي 30 يومًا.

يمكن أن تضع أنثى القمل ما يصل إلى ثماني بيضات يوميًا. إنها حشرات تزحف لا تستطيع القفز ولا الطيران. وعلى عكس قمل الجسم، فإن قمل الرأس ليس خطيرًا ولا يحمل أمراضًا.

كيف ينتشر القمل؟

ينتشر القمل عن طريق الاتصال المباشر، فهو يزحف من رأس إلى آخر، ويمكنها أيضًا أن تنتشر عن طريق الأوشحة، والأمشاط، والمناشف، وربطات الشعر، والوسائد، والأغطية، والمعاطف أو أي شيء تقريبًا يتلامس مع شعر الشخص المصاب.

وقالت روزاريو ميليرو الخبيرة في علم الطفيليات الطبية في المعهد بمؤسسة آي أو في مدريد بإسبانيا إذا سقط القمل من الرأس، يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة 48 ساعة على السطح دون ان يتغذي، وبمجرد دخول شخص ما إلى الغرفة، سيتحرك اليه او اليها ليتغذى بحثا عن الغذاء.

يعتبر الشعر الطويل بيئة خصبه لانتشار للقمل لذلك ينصح بتجنب ملامسه الرؤس عند الاصابه وخاصه في المدارس صورة من: eye of science/Oliver Meckes

هل يستطيع القمل البقاء على قيد الحياة في الماء؟

نعم، يمكن للقمل البقاء على قيد الحياة لعدة ساعات في الماء. في الواقع، يمكنك حتى إيجادها في حمامات السباحة. وقال ميليرو: "إن أجسام حشرات القمل تسمح لهم بالطفو"، مضيفاً أنه " من الأسهل لها بكثير التشبث بالرأس" عندما يكون الشعر مبللاً.

من هو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالقمل؟

قال ميليرو ان لأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالقمل: "[الأطفال] ليس لديهم تغيرات هرمونية". والقمل أيضا. لديهم أيضًا جلد أرق بكثير من جلد البالغين، مما يجعل من السهل على القمل أن يعضهم باقل جهد". "ولكن أيضًا أن لدى [الأطفال] اتصال أوثق مع بعضهم البعض [مقارنة بالكبار]، حيث تتلامس رؤوسهم معًا في المدرسة أو أثناء اللعب.

وقالت يائيل أدلر، طبيبة الأمراض الجلدية في برلين، إن الفتيات، اللاتي غالباً ما يكون شعرهن أطول من الأولاد هن أكثر عرضة للإصابة بالقمل ، حيث ينتقل من خصلة إلى أخرى عندما بسهوله عندما يكون الشعر طويلا"

هل يساعد غسل الشعر بشكل منتظم

لا، قال ميليرو إن الشعر النظيف يجعل من السهل على القمل الوصول إلى فروة الرأس.

لماذا يصعب التخلص من القمل؟

إحدى المشكلات الرئيسية هي التعرف على القمل وبيضه في المقام الأول - إذا لم تتمكن من العثور على أي منها، فقد تعتقد أنك بخير. وقال أدلر: "قد تكون هناك قملة واحدة فقط على فروة الرأس لا يمكنك اكتشافها. خاصة على الشعر الداكن إذا وضعت البيض، فسوف تضعه خلف الأذنين، وتكون صغيرة جدًا بحيث يمكن الخلط بينها وبين القشرة. وفي الوقت نفسه، قال ميليرو إنه سيكون من المفيد أن يكون هناك المزيد من ثقافة الوقاية من القمل، تمامًا كما هو الحال مع البعوض والملاريا. وأضاف "ان هناك مواد طاردة يمكنك وضعها على الرأس لمنع القمل من العض أو وضع البيض. ومن المهم أيضًا استخدام مشط ذو أسنان دقيقة بعد عدة أيام من آخر مرة شوهد فيها القمل على الرأس للقضاء على أي بيض مخفي".

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ماذا يمكنك أن تفعل إذا كان لديك القمل؟

العلاج الأكثر شيوعا هو الشامبو للمبيدات الحشرية. يجب تطبيقها عدة مرات لقتل جميع القمل الحي. لكنها أقل فعالية ضد بيض القمل، يمكنك استعمال زيت السيليكون، ونقع الشعر وفروة الرأس. بعد عشر دقائق، سيموت القمل بالكامل ويمكنك إزالته بمشط القمل. ويجب تكرار العملية برمتها بعد ثمانية أيام في حالة وجود أي قمل متبقي. ويوصى أيضًا بأن يتلقى باقي أفراد الأسرة "نفس العلاج لتجنب أي انتقال

وكذلك غسل الملابس التي لامست القمل عند درجة حرارة 60 درجة مئوية. وبالنسبة للأشياء التي لا يمكن غسلها في درجات حرارة عالية فيمكن وضعها في الثلاجة لعدة ساعات، أو وضعها في كيس لبضعة أيام. وفي كل الأحوال من الأفضل استشارة طبيب الأسرة.

أعدته للعربية: ندى عبد الفتاح