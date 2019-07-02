 انتخاب الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي | أخبار | DW | 03.07.2019

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أخبار

انتخاب الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي

انتخب البرلمان الأوروبي النائب الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا له اليوم الأربعاء وذلك لمدة عامين ونصف العام.

Der italienische Abgeordnete David-Maria Sassoli (S&D-Fraktion) (REUTERS/V. Kessler)

انتخب البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (الثالث من يوليو/ تموز 2019) السياسي الاشتراكي الإيطالي ديفيد-ماريا ساسولي رئيسا جديدا له، وذلك في جولة ثانية من التصويت لانتخاب رئيس البرلمان.

وقال ساسولي قبيل التصويت: "يجب علينا أن نقود التغيير الضروري، بل والحيوي، لجعل أوروبا أقوى ولتحديثها"، مشيرا إلى تغير المناخ والهجرة والعدالة الاجتماعية كتحديات رئيسية.

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ويكمل انتخاب ساسولي لوحة التعيينات الأهم في الاتحاد الأوروبي بعد أن اختار قادة التكتل وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية وانتخبوا رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل رئيسا للمجلس الأوروبي، واقترحوا انتخاب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل لمنصب المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي .

كما اختار قادة الاتحاد الأوروبي تعيين رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.

ودعمت كتلة "حزب الشعب الأوروبي" (يمين الوسط) في البرلمان الأوروبي، والتي احتلت المرتبة الأولى في انتخابات الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو، اختيار ساسولي في مقابل ضمان المنصب الأعلى في المفوضية الأوروبية.

ح.ز/و.ب (د ب أ، أ ف ب)

 

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