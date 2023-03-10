 انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا - من هم حلفاء أردوغان؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا - من هم حلفاء أردوغان؟

رغم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد مطلع فبراير/ شباط، إلا أن تركيا ماضية في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منتصف مايو/ أيار المقبل. لكن شعبية الرئيس أردوغان تتراجع. من هم حلفاؤه حاليا؟

الرئيس التركي أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي

يبدو الرئيس التركي أردوغان في موقف صعب قبيل الانتخابات، حيث لا تعطيه استطلاعات الرأي ما يكفي من الأصوات لمواصلة الحكم مع حليفه الحالي، حزب الحركة القومية اليميني.

إنها أحزاب صغيرة في تركيا، ولكنها قد تتحول إلى "بيضة القبّان" وتحسم السباق الانتخابي المتقارب. وهذا ما يعرفه قادة هذه الأحزاب ويحاولون استغلاله جيدا. هناك أحزاب إسلاموية صغيرة في تركيا تجد نفسها تحظى بتأييد متصاعد حاليا، وخصوصا حزب "الرفاه الجديد" وحزب الدعوة الحرة.

وبحسب استطلاعات الرأي  يمتلك الحزبان معا حوالي اثنين بالمئة من الأصوات حاليا. والآن عرض الحزبان على أردوغان أن يتحالفا معه، ولكن بشرط إلغاء القانون رقم 6284.

شرط أثار الغضب في تركيا، لأن القانون رقم 6284 يلزم الدولة بحماية النساء من العنف، وعدم الكشف عن هويتهن إذا اقتضى الأمر. 234 امرأة على الأقل كنّ في عام 2022 ضحايا لجرائم قتل النساء. إضافة لـ245 حالة أخرى مشتبه بأنها لنساء قتلن، وفق منصة "سنوقف جرائم قتل النساء". العنف ضد النساء مشكلة حقيقية في البلد.

الدعم مقابل ثمن باهظ

قانون حماية النساء يعتبر، منذ وقت طويل، بمثابة شوكة في حلق أحزاب وجمعيات إسلاموية. إذ تزعم هذه الجهات أن مثل هكذا قوانين تؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق في تركيا، وهي تمثل تدخلا غربيا في هيكلية العائلات التركية المسلمة. ومنذ سنوات يشن إسلامويون حملات مثلا ضد النفقة التي تدفع للنساء. ويستغلون أي مناسبة لزيادة الضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية، من أجل إلغاء مثل هكذا قوانين. وبسبب ضغطهم قام الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل عامين، بالانسحاب من معاهدة إسطنبول لحماية النساء من العنف.

والآن تجد هذه الأحزاب فرصة جديدة سانحة أمامها.  فقبل وقت قصير من الانتخابات  تظهر استطلاعات الرأي أن التحالف الحاكم حاليا تتراجع شعبيته. وأيضا أردوغان تراجع إلى المركز الثاني في الاستطلاعات خلف متحديه. والآن يحاول كسب حلفاء جدد. وهؤلاء يستغلون الموقف الحالي ويضعون شروطهم، كإلغاء القانون رقم 6284.

فاتح أركان رئيس حزب الرفاه الجديد التركي

تسعى الأحزاب الإسلاموية، كحزب الرفاه الجديد بزعامة فاتح أربكان، وحزب الله التركي، لفرض شروطها مقابل دعم أردوغان

ولكن الغضب كبير من النساء، بما فيهن النساء العضوات في حزب العدالة والتنمية، ولذلك لم يحصل اتفاق مع هذه الأحزاب حتى الآن. وربما يلعب الخوف من خسارة أصوات النساء دورا في ذلك. لأن حزب الرئيس أردوغان يتمتع بشعبية، وخصوصا في أوساط النساء المحافظات.

من هم حلفاء أردوغان؟

إلى جانب حزب أردوغان (حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ) هناك حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير، وكلاهما قومي يميني متشدد، وعلى صلة بمنظمة الذئاب الرمادية اليمينية المتطرفة. و"الذئاب الرمادية" تصنف في ألمانيا، وفق هيئة حماية الدستور، على أنها قومية متطرفة ومعادية للسامية وعنصرية. تعادي خصوصا الأكراد واليهود والأرمن والمسيحيين. وهي مقتنعة بتفوق الأمة التركية، ولذلك تعمل من أجل إقامة وطن قومي بقيادة الأتراك، لكل الشعوب التركمانية من البلقان إلى غرب الصين، كما تذكر هيئة حماية الدستور الألمانية.

مختارات

هذا التصور الذي تتبعه حركة الذئاب الرمادية "يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور الألماني"، كما تقول هيئة حماية الدستور في ردها على سؤال وجهته DW.

ووفقا للهيئة فإن أكبر شريك لأردوغان، وهو حزب الحركة القومية، يعتبر المنظمة الأصلية التي نشأت عنها منظمة الذئاب الرمادية. ويمثل مصالحها في ألمانيا اتحاد الجمعيات الديمقراطية التركية المثالية (ADÜTDF). هذا الاتحاد لديه سبعة آلاف عضو، ويعتبر بالتالي أكبر منظمة جامعة (مظلة) داخل جماعة الذئاب الرمادية. ويخضع هذا الاتحاد منذ سنوات لمراقبة هيئة حماية الدستور.

الشريك الآخر لأردوغان هو حزب الاتحاد الكبير، ينحدر أيضا من أيديولوجية الذئاب الرمادية. ويتميز الحزب بأنه يعتبر الإسلام عنصرا مهما في الهوية التركية. تُنسب العديد من جرائم القتل السياسي في تركيا إلى حزب الاتحاد الكبير. ويقال إن أعضاء بالحزب متورطون، من بين أمور أخرى، في مقتل الصحفي الأرميني هرانت دينك. ووفقا لهيئة حماية الدستور، فإن "اتحاد النظام العالمي في أوروبا" هو الفرع الأوروبي لهذا الحزب ويخضع بدوره لمراقبة هيئة حماية الدستور.

كما يتلقى أردوغان في الانتخابات الرئاسية، ولكن ليس في الانتخابات البرلمانية حتى الآن، الدعم من حزب إسلاموي آخر، والذي يصنف بحسب هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين-ويتسفاليا، على أنه حزب الله التركي. اغتال "حزب الله التركي" العديد من نشطاء حقوق الإنسان ورجال الأعمال والسياسيين في منطقة الأناضول، وخاصة خلال عقد التسعينات. وبحسب الهيئة، فإن لديه 400 عضو في ألمانيا ويخضع للمراقبة أيضا.

زلزال كهرمان مرعش

الفشل في السياسة الاقتصادية وسوء إدارة الأزمة بعد الزلزال المدمر ساهما في تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية

دعم إضافي من الجماعات الدينية

تتنبأ استطلاعات الرأي الحالية بسباق انتخابي متقارب بين التحالف الحكومي وتحالف المعارضة. وخلال سنوات حكمه بنى أردوغان جهاز سلطة كبير.  فعبر العقود الحكومية والمحسوبيات والفساد  أنشأ أيضا النخبة الخاصة به. ومنح امتيازات عديدة للجماعات الإسلامية. وبالتالي فإن الهزيمة في الانتخابات المقبلة تعني بالنسبة لهذه الجماعات خسارة نفوذها وثروتها. ولذلك أعلنت مؤخرا جماعة "المنزل"، وهي طريقة صوفية متشددة تحظى بأكبر عدد من الأعضاء في تركيا، دعمها لتحالف أردوغان.

بالنسبة للخبير بشؤون تركيا، توماس شميدينغر، لم يكن هذا الإعلان مفاجئا، لأن تحالف أردوغان الانتخابي هو مزيج من الإسلام السياسي والقومية المتطرفة. ويقول: "خاصة، بالنسبة لجماعة المنزل، التي حلت، منذ محاولة الانقلاب عام 2016، محل حركة غولن، كواحدة من أهم الشبكات الدينية لحزب العدالة والتنمية". وهو يرى أنه من المنطقي الآن أن تحاول هذه المنظمة الدفاع عن الامتيازات التي حصلت عليها مؤخرا من خلال حزب العدالة والتنمية.

وفي 2016 أعلنت الحكومة التركية أن حركة غولن منظمة إرهابية. ويفترض أردوغان أن الداعية فتح الله غولن، الذي يعيش في منفاه في الولايات المتحدة، كان وراء محاولة الانقلاب في صيف 2016. قبلها كانت حركة غولن داعما مهما لحزب العدالة والتنمية، وذلك منذ تولي أردوغان السلطة في عام 2002.

المعارضة التركية تتفق على مرشح للانتخابات الرئاسية

هل اقتربت نهاية عهد أردوغان؟

لو فاز أردوغان وتحالفه الانتخابي مرة أخرى، فلن تحدث تغيرات سياسية، كما يتوقع الخبير المقيم في فيينا شميدينغر، الذي يرى أن أردوغان سيستمر في اتباع سياسة خارجية عدوانية لصرف النظر عن المشاكل السياسية الداخلية.

ومع ذلك، يعتقد شميدينغر أن  تحقيق فوز انتخابي للتحالف الحاكم وأنصاره أمرا غير مرجح، كما تبدو عليه الأوضاع اليوم. فبسبب الفشل في السياسة الاقتصادية وسوء إدارة الأزمة بعد الزلزال المدمر في فبراير/ شباط الماضي، لم يعد التحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية يتمتع بالأغلبية. ويضيف: "لا يمكن التلاعب بالانتخابات في تركيا إلا بدرجة محدودة"، مستذكرا الاتهامات بالتلاعب في السنوات الماضية.

فهل يمكن أن يغادر أردوغان الميدان طواعية في حالة الهزيمة؟ يبدو شميدينغر متشككا. لأن الدولة التركية يسيطر عليها إلى حد بعيد أتباع أردوغان. إضافة إلى أنه، منذ محاولة الانقلاب، بات لدى مؤيديه أسلحة، مما قد يجعل حصول نزاعات مسلحة أمرا ممكنا. ويعتقد شميدينغر أنه في حالة خسارة أردوغان للانتخابات فلن يسير تغيير النظام بسلاسة.

ألماظ طبجو/ف.ي

  • في الصورة: توقيع معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

  • علما شمال قبرص وتركيا

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


 

مواضيع ذات صلة

10.03.2023 Turkey's President Recep Tayyip Erdogan puts his signature on a decision confirming the election date, in Ankara, Turkey, Friday, March 10, 2023. Erdogan, who is seeking to extend his two decades in power, on Friday formally set the country's parliamentary and presidential elections for May 14 â€” a month earlier than scheduled despite last month's devastating earthquake. (AP Photo/Burhan Ozbilici)

أردوغان يؤكد في مرسوم تنظيم الانتخابات التركية في مايو/ أيار 10.03.2023

وقع الرئيس التركي مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو/ أيار، معلناً رسمياً انطلاق الحملة الانتخابية. سيواجه اردوغانمرشحاً اختاره ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية الستة، وهوكمال كيليتشدار أوغلو.

Turkey's main opposition Republican People's Party (CHP) leader Kemal Kilicdaroglu addresses the crowd during a rally to oppose the conviction and political ban of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, a popular rival to Turkish President Tayyip Erdogan, in Istanbul, Turkey, December 15, 2022. REUTERS/Dilara Senkaya

هل يمكنه إزاحة أدروغان؟ - المعارضة تختار كيليتشدار أوغلو مرشحا للرئاسة 06.03.2023

بعد اتفاق المعارضة التركية، أمسى كمال كيليتشدار أوغلو، قائد ثاني أكبر الأحزاب بتركيا، المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات المقررة في مايو/ أيار، والتي يعتبرها عديدون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Grüne, Deutschland, Berlin, Pressekonferenz BMin Baerbock mit dem zyprischen Außenminister Ioannis Kasoulides *** Federal Foreign Minister Annalena Baerbock Greens , Germany, Berlin, Press conference BMin Baerbock with Cypriot Foreign Minister Ioannis Kasoulides.

ألمانيا تضاعف مساعداتها لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا 20.03.2023

قررت ألمانيا مضاعفة مساعدتها لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمرا للمانحين الدوليين لدعم ضحايا الزلزال.