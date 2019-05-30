انتخابات جديدة في إسرائيل – تأجيل آخر لطرح "صفقة القرن"؟

التقى جاريد كوشنر مستشار ترامب والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس وذلك خلال زيارة للمنطقة تهدف لحشد الدعم لمؤتمر اقتصادي تستضيفه البحرين في أواخر يونيو حزيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم أن المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في حزيران/يونيو في البحرين حول الجوانب الاقتصادية للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط لا يزال قائما رغم أن اسرائيل ستشهد انتخابات جديدة.

وقالت إدارة ترامب إنها تتوقع استخدام لقاء البحرين للكشف عن المرحلة الأولى الاقتصادية من الخطة التي تهدف لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني في مبادرة يصفها ترامب بأنها "صفقة القرن". وقال مسؤول في الإدارة في واشنطن اليوم "لا يزال مقررا عقده (المؤتمر) يومي 25 و26 يونيو" مضيفا أن الشق السياسي سينشر "في الوقت المناسب".

ووصل كوشنر وجرينبلات إلى إسرائيل في الوقت الذي أعلن فيه إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية خلال ستة أشهر بعد فشل نتنياهو في طرح ائتلاف حاكم عقب انتخابات أبريل نيسان. وصوت أعضاء الكنيست اليوم الخميس بحل البرلمان لتمهيد الطريق لانتخابات جديدة في 17 سبتمبر أيلول. وسعى نتنياهو للتهوين من الانتكاسة مشيرا إليها بأنها مجرد "حدث صغير وقع الليلة الماضية" وذلك خلال تصريحات مشتركة مع كوشنر. وقال نتنياهو "هذا لن يوقفنا... سنواصل العمل معا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "إنني متحمس للغاية إزاء ما تقوم به الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترامب من جمع الحلفاء معا في هذه المنطقة في وجه التحديات المشتركة وأيضا لانتهاز الفرص المشتركة".

ولم يذكر كوشنر الخطة بالاسم وقال إن أمن إسرائيل أمر جوهري بالنسبة لواشنطن وإنهم "متحمسون للغاية بشأن الفرص التي تنتظر إسرائيل وبشأن العلاقة (المشتركة)".

وكان من المتوقع في بادئ الأمر طرح الخطة في أواخر 2018 أو مطلع 2019 لكن جرى تأجيلها لمنح نتنياهو وقتا لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة. وليس من الواضح حاليا ما إذا كانوا سيقررون تأجيل طرحها مجددا إلى ما بعد انتخابات سبتمبر أيلول. ولم يلتزم المسؤولون الأمريكيون بموعد محدد لطرح الخطة باستثناء قولهم إنها ستطرح بعدما تعرض الإدارة الجانب الاقتصادي منها.

وسارع إسرائيليون وفلسطينيون بالإشارة إلى احتمال تعطيل الانتخابات الجديدة لطرح الخطة. وتهكم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على الخطة قائلا إنها "أصبحت الآن صفقة القرن القادم". ويشعر الفلسطينيون بشكوك بشأن الخطة حتى قبل الكشف عنها معتقدين أنها ستنحاز بقوة لإسرائيل.

ي.ب/ أ. ح (رويترز، أ ف ب)