 انتخابات تركيا.. ماذا تعني جولة الإعادة للعلاقة مع أفريقيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.05.2023

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سياسة واقتصاد

انتخابات تركيا.. ماذا تعني جولة الإعادة للعلاقة مع أفريقيا؟

ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية في السنوات الأخيرة بسرعة كبيرة. العلاقات بينهما متشابكة، وذلك بفضل سياسة الرئيس أردوغان وزياراته إلى المنطقة. فهل سيتابع كليجدار أوغلو سياسة أردوغان الأفريقية، لو فاز؟

العلمين التركي والصومالي يرفرفان في مطار مقديشو

تعتبر الصومال أهم شريك استراتيجي لتركيا في أفريقيا نظرا لموقعها وأكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج توجد هناك

تنافس تركيا الدول القوية اقتصاديا في أفريقياوتقدم نفسها بديلا للقوى الاستعمارية الأوروبية سابقا بنجاح. وترحب الكثير من الدول الأفريقية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستثمارات بلاده في القارة السمراء.

وبعد أن أخفق أردوغان في حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، تراقب الدول الأفريقية عن كثب وباهتمام الجولة الثانية للانتخابات التركية.

مختارات

نمو كبير لحجم التبادل التجاري

"أعتقد أن الأمر بالنسبة للأفارقة ليس سيان، من يقود تركيا، فمنذ عام 2003 لدينا عهد ذهبي مستمر حتى اليوم" يقول الباحث النيجيري أوفيغوي إيغيغو، من مركز الأبحاث الدولي "Development Reimagined" مشيرا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا الذي يصل اليوم إلى نحو 45 مليار دولار.

هذا التبادل كان قبل عشرين عاما حوالي 5,4 مليار دولار حسب وزارة الخارجية التركية. "وهذا نمو كبير لحجم التبادل التجاري مع القارة" يقول إيغيغو في حوار مع DW.

ويساوي ذلك 9,4 بالمائة من حجم الصادرات التركية "هذه زيادة من 4,4 بالمائة قبل 20 عاما، وهي علاقة مهمة جدا للطرفين"، يقول إيغيغو، مؤكدا أن الأمر معقد للغاية مع العديد من الدول. فعلى سبيل المثال تصدر تركيا الكثير من المفروشات إلى نيجيريا، لأن صناعة المفروشات التركية غير قادرة على المنافسة في السوق الأوروبية.

وحتى في الدول الفرنكوفونية في غربي أفريقيا، تعتبر تركيا شريكا تجاريا جذابا، حيث تراجعت علاقة تلك الدول مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

بطاقة انتخابية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية

العديد من الدول الأفريقية مهتمة بالانتخابات التركية وتفضل فوز أردوغان في جولة الإعادة لمعرفتها به وثقتها فيه

استراتيجية تركيا في أفريقيا

الاستراتيجية التركية في أفريقيا تشمل مجالات مختلفة، فهي تمتد من القوة الناعمة مثل دعم التأهيل والتعليم والمؤسسات الاجتماعية والمشاريع الإعلامية والمساعدات الإنسانية وخاصة في البلدان المهددة بالجوع مثل الصومال، إلى مشاريع البنية التحتية.

كما تعمل شركات البناء التركية بشكل جيد، في بناء الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات والمساجد في أفريقيا.

وحتى في مجال الطاقة والمواد الخام تزداد أهمية القارة الأفريقية بالنسبة إلى تركيا. وفي هذا السياق تعتبر الجزائر من الشركاء المفضلين، والتي تعتبر واحدة من أهم مصدري المواد الخام إلى تركيا، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 أعلنت الدولتان عن خطط مشتركة في مجال الغاز والنفط.

كما أن دور تركيا العسكري أيضا في ظل حكم أردوغان قد ازداد في أفريقيا. ففي العاصمة الصومالية مقديشو، ليس لدى تركيا إحدى أهم بعثاتها الدبلوماسية، وإنما أكبر قاعدة عسكرية خارج البلاد "معسكر توركسوم" التي تبلغ مساحتها 4 كيلومترات مربعة. وبذلك تعتبر الصومال أهم شريك استراتيجي بالنسبة لتركيا في القارة الأفريقية، وبالدرجة الأولى بسبب موقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السنغالي ماكي سال في دكار 21.02.2022

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 33 دولة أفريقية لتعزيز علاقات ونفوذ بلاده في القارة السمراء

رقم قياسي لزيارات أردوغان إلى أفريقيا!

بالنسبة للدورة الاقتصادية 2022/2023 صنفت وزارة التجارة التركية مصر وإثيوبيا وليبيريا ونيجيريا وجنوب أفريقيا كبلاد "مستهدفة"، بحيث ينبغي تنمية العلاقات مع هذه الدول، حسب ما أعلنته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TRT).

فتركيا تسعى إلى تنويع علاقاتها الدولية والدخول إلى أسواق جديدة، يقول أكسل فينيس، مدير برنامج أفريقيا في معهد تشاتام هاوس في لندن، ويضيف في حوار مع DW "هذا أحد التوجهات الرئيسية للسياسة التركية التي تطورت خلال السنوات العشرين الأخيرة".

لم يسافر رئيس دولة آخر مثل أردوغان إلى القارة الأفريقية، إذ زار 33 دولة من دولها، لتوطيد سياسته في القارة السمراء، وهناك بعثات دبلوماسية لـ 44 دولة أفريقية في أنقرة.

وبالإضافة إلى ذلك تعد تركيا واحدة من أكثر الدول المانحة للمساعدات، رغم أنها تعاني من ضغوطات كبيرة بعد كارثة الزلزال، حيث لديها تقليد المساعدة بسخاء، لدى الاستجابة للأزمات الإنسانية والمجاعة في القرن الأفريقي، يؤكد فينيس.

الانتعاش الاقتصادي

فيما يتعلق بالانتخابات التركية، كان هناك تركيز على القضايا الداخلية، يقول فينيس، ويضيف لـ DW "لكن، إذا ما فاز أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، سنرى استمرارية لسياسة تركيا تجاه أفريقيا، السياسة التي ركز وشدد عليها أردوغان".

ويقول الباحث النيجيري أوفيغوي إيغيغو: العامل الحاسم يتعلق بالثقة بأردوغان ومعرفته والفوائد الملموسة التي جنتها الدول الأفريقية خلال حكمه.

ما هي القضايا الرئيسية في انتخابات تركيا وهل سيحتفظ أردوغان بالسلطة؟

والمحللة السياسية التركية، نبهات تانرفيردي، تقول "القلق الكبير بالنسبة لأفريقيا فيما يتعلق بانتخابات تركيا، هو ألا تبقى أفريقيا على رأس أجندة السياسة الخارجية التركية بعد رحيل أردوغان". وتضيف مؤكدة "لكن في عالم متعدد الأقطاب، لن تعود تركيا إلى سياستها الخارجية التقليدية الحذرة والانكفاء على الذات" السابقة.

وبدل ذلك تبدو المعارضة مهتمة بصياغة سياسة خارجية ذات دور وهوية جديدة ستوجه السياسة الخارجية الجديدة للبلاد في أفريقيا ومناطق أخرى من العالم، التي تنخرط فيها تركيا، تقول تانرفيردي.

لكن ورغم كل هذا الغموض، فإن الثابت بالنسبة لها هو أن "من سيحكم البلد (تركيا) الموضوع الأهم بالنسبة إليه هو إنعاش اقتصاد البلاد. لذلك ستحرص كل حكومة في أنقرة على متابعة انخراط تركيا الاقتصادي في القارة الأفريقية".

الديناميكية الأفريقية

الصادرات التركية إلى أفريقيا والاستثمارات المباشرة في العديد من الدول الأفريقية، ينبغي ألا تكون بديلا للشركاء التقليديين في أوروبا والولايات المتحدة، تقول تانرفيردي. لكن يبدو أن أفريقيا ستبقى سوقا موازية للأسواق الإقليمية الأخرى بالنسبة إلى تركيا.

فمثلا، بعد الربيع العربي، حين كانت لتركيا مشاكل مع الدول العربية في المنطقة، أصبحت أفريقيا سوقا جديدة لرجال الأعمال الأتراك. وبنقس الطريقة أثارت الحرب الأوكرانية الاهتمام الاقتصادي بأفريقيا، وتقول المحللة السياسية التركية "لا جدال حول تزايد النفوذ التركي في أفريقيا".

وستصبح أفريقيا أكثر أهمية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الصناعية مثل غازي عنتاب ومرسين في تركيا، وتؤكد تانرفيردي أنه "بغض النظر عن تغير الحكومة في أنقرة، ستبقى الديناميكية الأفريقية قائمة في العلاقات الخارجية لتركيا".

مارتينا شفيكوفسكي/ عارف جابو

  • Türkei Wahlen | AKP-Parteizentrale | Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    للمرة الأولى في تاريخ تركيا

    تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    اخفاق بفارق طفيف

    أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Bildergalerie

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    وقت لتجميع الصفوف

    يمكن أن تمنح جولة الإعادة أردوغان في غضون اسبوعين الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه. ومع ذلك سيظل يطارده شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده، والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال شباط/ فبراير الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl | Kandidatenkundgebung der türkischen Opposition | Kemal Kilicdaroglu, CHP

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    شباب ينتخبون لأول مرة

    تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler vor Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 64 مليون ناخب

    يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    الزي التراثي

    كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl in der Türkei 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 191 ألف مركز اقتراع

    وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.

  • Türkei | Wahlen 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    حضور كبار السن كان واضحا

    شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    عيد الأم في تركيا

    وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون

    وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Recep Tayyip Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول

    أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Kemal Kilicdaroglu

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة

    وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.

  • Türkei Präsidentschaftswahlen Wahllokal Sinan Ogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سنان أوغان يدلي بصوته أيضا

    وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي