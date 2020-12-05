 انتخابات الكويت ـ خيبة أمل نسائية كبيرة وإصرار على مواصلة النضال | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.12.2020

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سياسة واقتصاد

انتخابات الكويت ـ خيبة أمل نسائية كبيرة وإصرار على مواصلة النضال

على الرغم من عدم نجاح أي من المرشحات الـ29 في دخول البرلمان الكويتي، إلا أنهن لا يردن الاستسلام. ولكن محللين سياسيين يتخوفون من أن لا تلقى الدعوات، لتطبيق نظام الكوتا ولتمكين المرأة سياسيا، آذانا صاغية.

Kuwait Wahlplakat

أسبوع عقب الانتخابات البرلمانية في الكويت، البالغ عدد السكان فيها 4.8 مليون نسمة (ومن ضمنهم 3.4 مليون عامل أجنبي لا يحق لهم حق التصويت). انتخب المواطنون الكويتون برلمانا جديدا لمدة أربع سنوات، مع نتيجة لم تخلُ من صدمة، حيث سيكون مجلس الأمة خاليا تماما من أي امرأة. علما أن عدد المرشحين كان 326 مرشحا، بينهم 29 سيدة.

"نحتاج إلى تغييرات جذرية"، تقول العنود الشارخ، مديرة ابتكار للاستشارات الاستراتيجية، وإحدى مؤسسات "سجل مضاوي"، المنصة الإلكترونية الأولى والوحيدة في البلاد للنساء المرشحات.

15 سنة مرت منذ أن سمح البلد الغني بالنفط وأحد الحلفاء المهمين للولايات المتحدة، للنساء بالمشاركة في الحياة السياسية عبر التصويت والترشح للبرلمان. الفئات المحافظة في المجتمع، ممثلة بالقبائل والإسلاميين، تنشط بشكل علني ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

"ما يزال الناس في الكويت غير مقتنعين بالقيادة السياسة للمرأة"، تقول العنود الشارخ بحسرة، وتأمل لو كانت هناك حصة ثابتة (كوتا) للنساء. "أكافح من أجل ذلك منذ عدة سنوات وسأستمر بذلك".

 بحسب هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة ، وهي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فقد حلت الكويت في المركز 176 من أصل 193، بالنسبة لتمثيل النساء في البرلمان في عام 2020.

Alanoud Al Sharekh

العنود الشارخ، إحدى مؤسسات "سجل مضاوي"، مصرة على مواصل كفاحها من أجل حصة ثابتة للنساء في البرلمان

محبط للنساء نعم، ولكنه لن يوقفهن

يؤكد مايكل هيرب، محلل شؤون الشرق الأوسط ومؤسس قاعدة بيانات السياسة الكويتية، أن المجتمع الكويتي لم يغير نظرته التقليدية للمرأة. ويقول هيرب: "أصوات النساء لم تكن غير مؤثرة هذه المرة، ولكن الناخبين لم يمنحوا النساء الأولوية كي يقمن بالتصويت".

مختارات

توجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم الجديد في ظروف استثنائية بسبب كورونا وانخفاض سعر النفط، وسط مؤشرات على انخفاض نسبة الإقبال، وتوقعات بأن تعزز المعارضة تمثيلها بعد أن كانت قد قاطعت الانتخابات السابقة.

يوم جديد يُكتب في تاريخ الكويت بأداء الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميراً للبلاد. فكيف يختلف عن سلفه الشيخ صباح الأحمد؟ وهل يمكن أن يؤثر عمره (83 سنة) على حكمه للإمارة ما يجعل السيناريو السعودي قريباً من التحقق؟

يستبعد هيرب أن يتم اعتماد حصة ثابتة (كوتا) للنساء خلال وقت قريب. "من الصعب أن نتصور حدوث ذلك في ظل الوضع الحالي. فأعضاء البرلمان ليسوا تحت ضغط من الناخبين كي يتبنوا تطبيق الكوتا". كما أنهم كلهم من الرجال وتطبيق الكوتا سيقلل عدد المقاعد المتاحة لهم في الانتخابات القادمة. كما يؤكد هيرب أن المجتمع الكويتي لم يصبح أقل تحفظا. ولكنه يعبر عن أنه "مقتنع بأن المرأة الكويتية ستستمر في الترشح وستعود إلى البرلمان".

وفي دراسة حديثة أجرتها مروة شلبي، مديرة برنامج حقوق المرأة في الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، أظهرت أن الافتقار إلى نظام حزبي سياسي وإلى آلية تخصص حصة ثابتة للمرأة، يحد من جهود المرأة الكويتية في الحياة السياسة. وتتفق كريستين سميث ديوان، الباحثة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، مع ذلك وتقول: "أعتقد أن الكويت ستحتاج إلى التفكير في حلول مؤسساتية مثل نظام الكوتا. والأهم من ذلك، أن تحصل القضايا ذات الصلة بالمرأة على اهتمام كاف. الكويت تحتاج بالفعل إلى هذا المنظور النسائي في صنع سياستها".

التغييرات مطلوبة بأسرع وقت

"إنها مهمتي، سأستمر في دفع مواضيعي"، تقول علياء الخالد (45 عاما)، التي ترشحت للانتخابات عن مدينة الكويت وحصلت على 1370 صوتا في الدائرة الانتخابية الثانية.

أجندتها السياسية هي إصلاح النظام التعليمي وكذلك الهيكل الاقتصادي للبلد المعتمد على النفط. الخالد تشرح المصاعب التي تواجهها فتقول: "بعض المواطنين لا يمكنهم التجاوب مع ما أدافع عنه".

Kuwait | Politikerinnen

مجموعة الناشطات الكويتيات اللاتي أطلقن منصة "قائمة مضاوي"

وتضيف: "لقد كانت عقليتنا الثقافية على مر العصور أن المرأة تعتمد على الرجل". وعلى الرغم من أن الخالد تتلقى الدعم من عائلتها المقربة، إلا أنها تعرضت للتنمر. ولكن هذا لن يمنعها من الترشح مرة أخرى بعد أربع سنوات.

"رؤية 2035"

ذات الـ39 عاما، بيبي عاشور، المرشحة عن الدائرة الأولى لمدينة الكويت، والحاصلة على درجة الدكتوراه في سياسات التنمية، والأكاديمية التي تركز جهودها على التعليم، تعلن أنها لم تستسلم أيضا. وتقول: "أشعر بخيبة أمل، ولكن ظروف الحملة الانتخابية كانت صعبة أيضا". وذلك نظرا للقيود الصارمة المتعلقة بكورونا، فاقتصر نشاطها هي والمرشحين الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لحملاتهم الانتخابية.

"نظامنا قديم جدا، ولا يمكن مقارنته مع دول أخرى متطورة جدا"، تقول عاشور، التي تركز على خبرتها ودورها في "رؤية 2035"، التي تركز على صنع مستقبل أفضل، أطلقها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، والتي ما يزال العمل فيها مستمرا، من خلال خليفته وأخيه الأمير نواف الأحمد الصباح.

المحللة السياسية العنود الشارخ تسأل هنا: "من خطة بيبي عاشور إلى رؤية 35، إلى حماية المرأة في مجتمعنا، من سيتابع هذه المواضيع في برلمان رجالي بالكامل؟". وتقول إنها مستعدة للمرة القادمة كي تدعم النساء في حملاتهن الانتخابية.

جينيفر هوليز/ف.ي

  • Friedensnobelpreis Nadia Murad (Getty Images/AFP/K. Betancur)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    مناضلات ضد تنظيم داعش

    نادية مراد تنتمي لأولئك الذين نجوا من معتقل تنظيم "داعش" الإرهابي. هذه الأيزيدية اختطفها ارهابيو داعش وعذبوها طوال شهور واغتصبوها. ومنذ هربها تنشط المرأة البالغة من العمر 25 عاما ضد العنف الجنسي كسلاح حرب وتناضل من أجل حقوق ضحايا تجارة البشر. وفي 2018 حصلت على جائزة نوبل للسلام.

  • Indien Konflikt um Zugang von Frauen zu Sabarimala-Tempel (Getty Images/AFP)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    حق النساء في الصلاة

    كناغا دورغا (وسط يسار) وبيندو ( وسط يمين) أثارتا بداية السنة انتباها عالميا، إذ اقتادتهما الشرطة من معابد بامبا في جنوب الهند بعدما سُمح قانونيا للنساء بزيارة المعابد في ولاية كيرالا. مئات المتظاهرين أغلقوا الطرق وحصلت مواجهات، في ظل مطالب المتشددين بمنع دخول النساء إلى المعابد الهندوسية.

  • Alexandria Ocasio-Cortez (picture-alliance/dpa/AP/Sg)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    من برونكس إلى واشنطن

    إنها أصغر امرأة في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي: ألكسندريا أوكازيو كورتيس. هذه المرأة المنحدرة من أمريكا اللاتينية البالغة من العمر 29 عاما من برونكس في نيويورك هي واحدة من بين مائة امرأة دخلن في بداية السنة مجلس الشيوخ. وهي تنشط من أجل حقوق الطبقة العاملة التي تنحدر منها.

  • Brasilien Die Politikerin Marielle Franco (CMRJ/Renan Olaz)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    النهاية الحزينة لبطلة

    هي الأخرى كتبت التاريخ: البرازيلية مارييل فرانكو كانت المرأة السوداء الوحيدة في المجلس البلدي لمدينة ريو دي جانيرو وتنحدر من حي فقير. هذه السياسية المحلية تُعد مناضلة ضد العنصرية وعنف الشرطة وقمع النساء. وفي آذار/ مارس 2018 أطلق مجهولون النار عليها حين كانت تستقل سيارة . اشعل اغتيالها احتجاجات كبرى في البرازيل.

  • Wai Wai Nu (DW/V. Hölzl)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    المساواة للجميع

    المسلمون يواجهون متاعب في ميانمار، لاسيما الروهينجا. واي واي نو لا تنتمي فقط إلى هذه الأقلية الدينية المضطهدة، بل كانت سجينة سياسية في بلادها. هذه الناشطة تناضل في وطنها من أجل الديمقراطية والمساواة والتعايش السلمي.

  • Berlin Eröffnung Desert-Flower-Center Krankenhaus Waldfriede (picture-alliance/dpa)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    زهرة الصحراء المعروفة

    وجهها يُعتبر الأشهر في الكفاح من أجل حقوق المرأة عالميا: واريز ديري. عاشت طفولة محزنة بسبب تقاليد وطنها الصومال حيث تعرضت إلى عملية ختان، نشرت الناشطة كتاب "زهرة الصحراء" وتناضل منذ سنوات ضد تشويه الأعضاء الجنسية للنساء في العالم.

  • Malala Yousafzai (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    متابعة النضال رغم الاعتداء

    قضيتها أثارت انتباهاً كبيراً على مستوى العالم: في 2012 أطلق عنصر من طالبان الرصاص على رأس مالالا يوسفزاي. وسبب هذا الاعتداء هو التزامها من أجل المساواة مع النساء وتعليم البنات في باكستان. وفي 2014 حصلت الناشطة في حقوق الأطفال بالاشتراك مع الهندي كايلاش ساتيارتي على جائزة نوبل للسلام.

  • USA Masih Alinejad beim Power Women Summit in Los Angeles (Getty Images/P. Ann)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    بلا حجاب

    من أجل معارضتها لارتداء الحجاب و لنضالها للحصول على المساواة فقدت الإيرانية مسيح علي نجاد الكثير في حياتها. وفي المهجر في لندن أطلقت مبادرة في 2014 وهي طليقة الشعر، وهو أمر محظور في بلدها إيران، فاثارت جدلا واسعا في بلدها حول الحجاب، ومازالت تداعياته مستمرة إلى يومنا هذا.

  • Deutschland Manal al-Sharif Frauenrechtlerin bei der Frankfurter Buchmesse (Getty Images/AFP/A. Querfurth)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    قيادة السيارة

    في مايو 2011 سمحت منال الشريف بتصوير نفسها أمام مقود السيارة، وذلك في العربية السعودية التي تمنع النساء من قيادة السيارات. بعد نشر الفيديو أعتقلت أخصائية الحاسوب لفترة قصيرة. لكنّ هذا لم يمنعها من مواصلة قيادة السيارة، ما أدى إلى اعتقالات إضافية. وأدى عملها في النهاية إلى إثارة كبيرة سُمح على إثرها للنساء في السعودية منذ حزيران/ يونيو 2018 بقيادة السيارة.

  • Islamwissenschaftlerin und Vorbeterin Amina Wadud (Getty Images)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    المساواة في العبادة

    في الولايات المتحدة الأمريكية أثارت أستاذة العلوم الإسلامية ضجة عندما تقدمت أمينة ودود في 2005 لتكون أمامة صلاة الجمعة أمام مائة من الرجال والنساء الذين أدوا صلاة مختلطة. ودود تنشط من أجل مساواة النساء في العائلة وأداء الفرائض الدينية.

  • Großbritannien Emmeline Pankhurst Frauenrechtlerin (Getty Images/Topical Press Agency)

    نساء قويات يغيِّرن عالمنا المعاصر

    أم حق الاقتراع النسوي

    لولا التزامها لكان العالم اليوم على حال أخرى: إملين بانكهورست وزميلاتها ناضلن بوسائل راديكالية في بداية القرن العشرين من أجل المساواة وحق الاقتراع في بريطانيا، فتككل نضالهن بالنجاح: فمنذ 1918 بات يمكن للنساء في المملكة المتحدة الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهن.


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