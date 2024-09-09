انتخابات الجزائر- المرشحون يستنكرون "تضارب الأرقام"

استنكرت مديريات الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الرئاسيات الجزائرية، بمن فيهم حملة الفائز بالانتخابات الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ما وصفته بـ"بضبابية وغموض وتضارب الأرقام"، وهيئة الانتخابات ترد عبر بيان.

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر الاثنين (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2024)، بيانا إعلاميا رسميا على صفحتها الرسمية، تعلق فيه على البيان المشترك الصادر عن مديريات حملة المرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول/سبتمبر الجاري، بمن فيهم الرئيس الفائز بولاية ثانية، عبد المجيد تبون.

وجاء في البيان أنالسلطة الوطنية للانتخابات "قد اطلعت على محتوى البيان المشترك، وأوضحت أن عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج ما زالت جارية حاليا".

وأكدت السلطة أنها ستقوم بإبلاغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر فور استكمال استقبالها، كما ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية التي جاءت، بحسب البيان، في "أفضل الظروف".

وكانت مديرياتالحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، بما فيهم حملة الفائز بالرئاسة عبد المجيد تبون، قد استنكرت ليلة أمس الأحد/ الاثنين، ما وصفته بـ" ضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وجاء في البيان المشترك الذي وقعته مديرية حملة حساني عبد العالي المرشح عن الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم، والفائز بولاية ثانية عبد المجيد تبون، إلى جانب مديرية حملة يوسف أوشيش المترشح عن أقدم حزب معارض في البلاد، "نحن الموقعون أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية، نبلغ الرأي العام بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

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وأضاف البيان الذي نشره التلفزيون الحكومي "ولا سيما ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية، وغموض بيان إعلان النتائج المؤقتة والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة".

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلن في وقت سابق يوم الأحد، فوز الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، بولاية ثانية، بعد حصوله على 54 مليون و 329 ألفا و 253 صوتا، أي بنسبة 94,65 بالمائة من الأصوات، مقابل 3,17 بالمائة بما يعادل 178 ألفا و797 صوتا لعبد العالي حساني شريف، و2,16 بالمائة أي 122 ألفا و 146 صوتا ليوسف أوشيش.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)