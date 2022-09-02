 انتخابات التجديد النصفي .. ديمقراطية أمريكا والعالم على المحك | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.10.2022

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سياسة واقتصاد

انتخابات التجديد النصفي .. ديمقراطية أمريكا والعالم على المحك

يسعى أعضاء الحزب الجمهوري من الداعمين للرئيس السابق ترامب إلى الدفع بشخصيات تُعرف بـ"منكري الانتخابات" في غمار انتخابات التجديد النصفي، دعما لإعادة ترامب إلى الانتخابات الرئاسية في 2024. فما مدى خطورة ذلك؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تحولات كبيرة مع مساعي أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الدفع بشخصيات تُعرف بـ"منكري الانتخابات" في غمار انتخابات التجديد النصفي، التي تشهدها الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وفي ظل ذلك، يبدو أن الرئيس الحالي جو بايدن، وكذلك ترامب، يتقاسمان المخاوف بأن الديمقراطية الأمريكية تتعرض لهجوم، لكنهما يختلفان في طريقة الإنقاذ.

وتتصاعد حدة التوتر بين المعسكرين مع قرب توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع في الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني لانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يتم انتخابهم كل ست سنوات وجميع أعضاء مجلس االنواب، الذين يجري انتخابهم كل عامين.

فقد حذر ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة من أن "الخطر على الديمقراطية" مصدره "اليسار الراديكالي" وليس "التيارات اليمينية"، فيما تعهد الرئيس بايدن للشعب الأمريكيبألا يظل "صامتا" وسط محاولات جارية للنيل من "حرية التصويت".

وينظر ترامب وبايدن إلى انتخابات التجديد النصفي المقبلة باعتبارها استفتاءً على المسار الذي ستتخذه الديمقراطية في الولايات المتحدة، فوفقا لنتائج الانتخابات  قد يدشن التصويت لبداية مرحلة تكون فيها نتائج الانتخابات أساسا للتفاوض لتتعدى فكرة أن نتائج اقتراع يجب أن تُحترم.

فمع حرص ترامب على المضي قدما في استراتيجيته المتمثلة في الدفع بمن يُعرفون بـ "منكري الانتخابات" في غمار الانتخابات، هناك تحذيرات من أنه في حالة نحاجه، فسوف ينتقل إلى مرحلة أخرى.

ويزعم "منكرو الانتخابات" في الولايات المتحدة أن تزوير الانتخابات حرم ترامب من إعادة انتخابه في عام 2020؛ رغم عدم صحة مثل هذه المزاعم.

أكد ترامب على رفضه الاعتراف بفوز بايدن

أكد ترامب على رفضه الاعتراف بفوز بايدن

استراتيجية "منكري الانتخابات"؟

مثّل الهجوم على مبنى الكابيتول في عام 2021 مرحلة شهدت تصعيدا خطيرا لنظرية "إنكار الانتخابات"، فرغم مرور عامين على خسارة ترامب الانتخابات لصالح بايدن، إلا أنه مازال مستمرا في الترويج لهذه النظرية، إذ يدعو على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إلى إجراء "انتخابات جديدة على الفور"؛ باعتبارها تمثل "الحل الأدنى"، على حد زعمه.

ويأتي ذلك رغم أن تحقيقاً للكونغرس  شارك فيه جمهوريون، خلص إلى أن ترامب "خسر" الانتخابات في نفي لمزاعم أن الانتخابات "سُرقت"، فيما حذر التحقيق من أن الأمريكيين قد يخسرون "ديمقراطيتهم" في حالة ما إذا "فقدوا الثقة في أن الانتخابات حرة ونزيهة".

لكن اللافت أن ما حذر منه الجمهوريون بات الآن في صميم استراتيجية جديدة من قبل معسكر ترامب داخل الحزب الجمهوري، ممن يبدو أنهم لا يخشون فقدان ثقة الأمريكيين في الديمقراطية.

ولم يتوقف ذلك على الأعضاء العاديين في الحزب الجمهوري وإنما وصل الأمر إلى أن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري دى سانتيس، الذي يعد المنافس المحتمل لترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال إن انتخابات 2020 كانت "فاسدة".

مختارات

وبغض النظر عما يقوم به ترامب، فإن استراتيجية زرع الشكوك في عقول الناخبين حول مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية والديمقراطية الأمريكية، ما زالت سارية لدرجة أن مزاعم "سرقة الانتخابات" تجد موطئ قدم داخل المعسكر المحافظ.

أما ترامب، فقد جعل من دعم هذه النظرية والترويج لها شرطا لحصول المرشحين الجمهوريين على دعمه.

ماذا لو انتصر "منكرو الانتخابات"

وفي خضم سباق انتخابات التجديد النصفي، دعم دونالد ترامب فقط المرشحين الذين ينكرون أن جو بايدن قد فاز بالانتخابات بشكل صحيح ومن بينهم الصحافية والمذيعة السابقة كاري ليك التي فازت - بدعم من ترامب -  بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري  لمقعد حاكم ولاية أريزونا.

وقالت ليك إن جو بايدن "كان لا ينبغي أن يصل البيت الأبيض".

ولم تتوقف ليك عند هذه التصريحات، بل قالت خلال "مؤتمر العمل السياسي للمحافظين" في دالاس، وهو الاجتماع السنوي للجمهوريين اليمينيين والمحافظين الأمريكيين، إن "الرب قد اختارها حاكمة"، في إشارة يراها كثيرون بأنها تعكس نظرية ترامب في عدم القبول بأي هزيمة انتخابية.

تلقت ليزا ديلي، مسؤولة الانتخابات في فيلادلفيا، تهديدات إبان انتخابات عام 2020

تلقت ليزا ديلي، مسؤولة الانتخابات في فيلادلفيا، تهديدات إبان انتخابات عام 2020

بيد أن المراقب للتطورات السياسية في الولايات المتحدة يدرك أن ليك ليست الوحيدة في الترويج لمثل هذه المزاعم، إذ ينضم إلى القائمة مارك فينشيم المرشح الجمهوري الذي يتنافس على أن يكون سكرتير ولاية أريزونا والذي اعترف بأنه عضو في جماعة تُعرف باسم "حراس القسم" المتطرفة، حيث يخضع بعض أعضائها للمحاكمة على خلفية الهجوم على الكابيتول.

وكان  فينشيم  قد ظهر في إحدى اللقطات المصورة التي تعود لأعمال عنف عام 2021.

وفي حالة الفوز، فمن شأن هذا الأمر أن يمهد الطريق أمام تولى مثل هذه الشخصيات التي تنكر الانتخابات مناصب للإشراف على سير العملية الانتخابية.

ترهيب مسئول الانتخابات

وبالعودة إلى الفترة التي تلت الانتخابات الرئاسة الماضية، كان نائب الرئيس آنذاك مايك بنس المسؤول الوحيد القادر على تأكيد فوز جو بايدن بعد أعمال الشغب التي اندلعت في السادس من يناير / كانون الثاني، في أمر يعزوه كثيرون إلى وجود مسئولين تمسكوا بموقفهم.

فمن المعروف أن سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبيرغر كان قد وقف في وجه ترامب عندما اتصل به وكان وقتها الرئيس الأمريكي ليخبره بأن عليه "إيجاد أصوات كافية" قد تصل إلى 11 ألف صوت  لقلب نتيجة الانتخابات لمصلحته.

جاء ذلك في أعقاب احتجاجات خارج مركز فرز الأصوات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك مظاهرة أمام قاعة مؤتمرات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، حيث كان يُجرى في ذلك الوقت فرز أوراق الاقتراع البريدية، التي جاءت لصالح بايدن مما أثار غضب أنصاره.

ورغم الصخب، أصرت ليزا ديلي، رئيسة لجنة الانتخابات في فيلادلفيا، على موقفها، رغم تلقيها تهديدات بعد رفضها "إيقاف فرز" الأصوات ليلة الانتخابات قبل عامين.

وفي ضوء ذلك، عززت سلطات مدينة فيلادلفيا إلى جانب مدن أخرى الإجراءات الأمنية في محيط مراكز التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي.

اختبار للديمقراطية على مستوى العالم

وفي ظل مخاوف القائمين على الانتخابات الأمريكية وتزايد حضور "منكري الانتخابات"، يساور الخبراء القلق حيال أن زعزعة ثقة الناخبين الأمريكيين بنزاهة الانتخابات سوف يلقي بظلاله على الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

قالت كاري ليك، التي تتنافس على منصب حاكم ولاية أريزونا، إنها إذا خسرت التصويت فسيكون بسبب التزوير

قالت كاري ليك، التي تتنافس على منصب حاكم ولاية أريزونا، إنها إذا خسرت التصويت فسيكون بسبب التزوير

وفي ذلك، قال ستافان ليندبرغ، البروفيسور ورئيس مركز خاص بتحليل مستويات  الديمقراطية  في العالم في جامعة غوتنبرغ، إن "نفوذ الولايات المتحدة يعد كبيرا".

وقد أشار تقرير صدر مؤخرا عن المركز إلى أن الديمقراطية في جميع أنحاء العالم قد تراجعت إلى مستويات عام 1989، مضيفا أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الديمقراطية، فقد تزايد عدد السكان الذين يعيشون في كنف أنظمة استبدادية من 49٪ إلى 70٪ خلال العقد الماضي فقط.

بدوره، يعتقد ليندبرغ أن صمود الديمقراطية الأمريكية خلال انتخابات التجديد النصفي وما بعدها سيبعث برسالة إلى الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن المشكلة لا تتمثل فقط في شخصية ترامب، في إشارة إلى الزعماء المستبدين في المجر وتركيا والهند والفلبين.

وحذر من أن أي تراجع في مسار الديمقراطية في الولايات المتحدة من شأنه أن يمهد الطريق أمام تعريض الديمقراطية في بلدان العالم للخطر، فيما يرى مراقبون أن الاختبار الثاني سيكون جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في البرازيل بين لولا دا سيلفا والرئيس الحالي جايير بولسونارو.

وكان بولسونارو قد صرح علانية أنه لن يقبل بهزيمته في الانتخابات في تكرار لسيناريو "منكري الانتخابات" في الولايات المتحدة.

 

ميشائيلا كوفنر/ محمد فرحان

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ما قبل العاصفة

    احتشد عدد من مؤيدي ترامب المتعصبين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) الأربعاء (6 يناير/كانون الثاني 2020)، حيث حاولت قوات الأمن إبعادهم عن مبنى الكابيتول (الكونغرس) وهو مقر المجلس التشريعي للولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Washington | Bestätigung des Wahlergebnis der US Präsidentenwahl: Proteste vor Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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