انتخابات البوندستاغ

البوندستاغ هو برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية. يتم انتخابه كل أربع سنوات من قبل الناخبين الألمان بشكل مباشر. أما مهامه فهي انتخاب المستشار أو المستشارة، ومراقبة عمل الحكومة إضافة إلى إصدار القرارات التشريعية.

البوندستاغ أو البرلمان الألماني هو أعلى سلطة تشريعية في ألمانيا. يضم البوندستاغ الحالي 630 نائبا ينتمي 310 منهم للحزبين الشقيقين، المسيحي الديمقراطي/ حزب ميركل والمسيحي الاجتماعي البافاري. ويبلغ عدد الأعضاء المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي 193 عضوا. أما حزب اليسار فله 64 عضوا في البرلمان الحالي، في حين يبلغ عدد نواب حزب الخضر 63 نائبا.