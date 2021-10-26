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انتخابات البوندستاغ

البوندستاغ هو برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية. يتم انتخابه كل أربع سنوات من قبل الناخبين الألمان بشكل مباشر. أما مهامه فهي انتخاب المستشار أو المستشارة، ومراقبة عمل الحكومة إضافة إلى إصدار القرارات التشريعية.

البوندستاغ أو البرلمان الألماني هو أعلى سلطة تشريعية في ألمانيا. يضم البوندستاغ الحالي 630 نائبا ينتمي 310 منهم للحزبين الشقيقين، المسيحي الديمقراطي/ حزب ميركل والمسيحي الاجتماعي البافاري. ويبلغ عدد الأعضاء المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي 193 عضوا. أما حزب اليسار فله 64 عضوا في البرلمان الحالي، في حين يبلغ عدد نواب حزب الخضر 63 نائبا.

German Chancellor Angela Merkel stands during a plenum session of the lower house of parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, March 24, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

انطلاق أول جلسات البوندستاغ بعد الانتخابات 26.10.2021

تنطلق الثلاثاء أول جلسات البوندستاغ المنتخب حديثا، في تشكيلة شهدت ارتفاعاً عدديّاً وتعزيزا للحضور النسائي، كما أنه بات أكثر شباباً بمعدل عامين أقل من التشكيلة البرلمانية السابقة.

Schule in der Coronazeit An den Kleiderhaken im Flur einer Grundschule in Rietberg h‰ngen Masken, die vor einer Infektion mit dem Coronavirus sch¸tzen sollen. Die Schulen sind bis auf Weiteres geschlossen. Wann sie wieder ˆffnen werden, ist bei der derzeitigen Zahl der Corona-Infektionen unklar. Bereits in der kommenden Woche will die Bundeskanzlerin mit den Ministerpr‰sidenten der L‰nder ¸ber mˆgliche weitere Maﬂnahmen im Lockdown beraten. Die n‰chste Bund-L‰nder-Konferenz zur Corona-Pandemie war urspr¸nglich erst f¸r den 25. Januar geplant. Die Schulschlieﬂungen werden voraussichtlich ¸ber den Januar hinaus andauern. Rietberg Nordrhein-Westfalen Deutschland *** School in the Corona time On the clothes hooks in the corridor Copyright: xInderlied/Kirchner-Mediax

وزير الصحة الألماني يؤيد إنهاء الوضع الوبائي لعدوى كورونا 18.10.2021

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن تأييده لرفع القيود المفروضة منذ مارس/ آذار من العام الماضي بخصوص فيروس كورونا، وهو ما قد يعني إنهاء فرض ارتداء الكمامات وقواعد التباعد. بيد أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ.
Der Bundestag mit Bundesadler in der 218. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. (Symbolbild, Themenbild) 25.03.2021

رقم قياسي غير مسبوق.. غالبية الألمان مع تقليل عدد أعضاء البرلمان 29.09.2021

العدد الأصلي لنواب البرلمان الألماني هو 598 نائبا؛ لكن بسبب قانون الانتخابات الألماني بلغ العدد هذه المرة 735 نائبا، ويطالب اتحاد دافعي الضرائب بجعل أقصى عدد 500 نائب فقط، وهو ما يراه الغالبية العظمى من الألمان صحيحا.

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

بعد النتيجة المخيبة.. لاشيت يدعو لتجديد "حزب ميركل" 27.09.2021

أعلن زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاشيت أن حزبه يحتاج للتجديد، بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، وأقر بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الاشتراكي الديموقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف.
Olaf Scholz (l-r), SPD-Spitzenkandidat in der Bundestagswahl und Bundesfinanzminister, Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen deren Parteivorsitzende, und Armin Laschet, Spitzenkandidat von CDU/CSU in der Bundetagswahl, CDU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stehen vor Beginn des dritten TV-Triells, der Kanzlerkandidatendiskussion bei ProSieben und Sat.1, im Studio H im Stadtteil Adlershof beieinander.

المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات.. شولتس وبيربوك يتحدان ضد لاشيت 19.09.2021

في آخر مناظرة ثلاثية بين المرشحين لخلافة ميركل، أعرب الاشتراكيون والخضر عن رغبتهم في تشكيل ائتلاف حاكم يدفع بحزبي الاتحاد المسيحي إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني. وقال مشاهدون إن شولتس فائز في المناظرة.

German Chancellor Angela Merkel, front left, walks past Helge Braun, Head of the Chancellery, right, as she arrives for the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, Wednesday, Feb. 10, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

ألمانيا - براون يحذر من إطالة محادثات تشكيل الائتلاف بعد الانتخابات 19.09.2021

يرى مراقبون أن احتمال إطالة أمد المحادثات لشكيل ائتلاف بعد الانتخابات يعني أن المستشارة أنغيلا ميركل لن تترك المنصب في أي وقت قريب. وستظل ميركل مستشارة إلى أن تنتخب أغلبية في البوندستاغ خليفة لها ثم يؤدي اليمين.
Der Bundesadler im Reichstagsgebäude. (Symbolbild, Themenbild) Berlin, 12.02.2021

بدء محاكمة ألماني بتهمة التجسس في البوندستاغ لحساب روسيا 01.09.2021

بدأت في برلين محاكمة موظف في شركة لأمن الكمبيوتر بتهمة نقل مخططات للبرلمان الألماني الى روسيا، في قضية تضاف الى لائحة طويلة من الخلافات بين برلين وموسكو، والاتهامات لروسيا بالقرصنة على البرلمان والمستشارة ميركل.

In this image provided by the U.S. Marine Corps, families walk towards their flight during ongoing evacuations at Hamid Karzai International Airport, Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 24, 2021. (Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps via AP)

بأثر رجعي.. البرلمان الألماني يوافق على مهمة الجيش في كابول 25.08.2021

وافق البرلمان الألماني "البوندستاغ" على مهمة الإجلاء التي يقوم بها الجيش في العاصمة الأفغانية كابول، والتي كانت قد بدأت بالفعل. فكما ينص الدستور يتعين أن تحصل كل مهمة مسلحة للجيش الألماني على موافقة البرلمان.
Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte stehen an einem Sicherheitskontrollpunkt nach bewaffneten Zusammenstößen am Stadtrand von Kundus, der Hauptstadt der nördlichen afghanischen Provinz Kundus. Vier Soldaten und drei Militante wurden bei bewaffneten Zusammenstößen am Stadtrand von Kundus am frühen Dienstag getötet, wie die Behörden bestätigten. +++ dpa-Bildfunk +++

تحذيرات ألمانية وأمريكية من "كارثة" دولية وحرب أهلية في أفغانستان 08.08.2021

خلال أيام نجح مقاتلو طالبان في تضييق الخناق على شمال أفغانستان والسيطرة على عواصم خمس ولايات. ويحذر سياسيون ألمان وأمريكيون من أن تلك التطورات قد لا يوجد معها حل سياسي، وأن أفغانستان قد تدخل حربا أهلية طويلة الأمد.

Griechenland - Peloponnes, Feuer im Gebiet von Archea Olympia in unmittelbarer Nähe zu den antiken Stätten und archäologischen Ausgrabungen von Olympia, am 4. August 2021. Im Bild: Nacht - Drohnenfotos von den Bränden in der Nähe der Internationalen Olympischen Akademie (DOA-Diethnis Olympiaki Akademia)

ألمانيا- المعارضة تطالب الحكومة بسرعة دعم اليونان لمواجهة الحرائق 07.08.2021

طالبت المعارضة الألمانية الحكومة الاتحادية بدعم اليونان التي تكافح حرائق ضخمة، كما جددت المعارضة طلبها بأن تشارك ألمانيا في توسيع أسطول طائرات مكافحة الحرائق الأوروبي.
05.03.2020, Berlin: Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, spricht zu Beginn der Sitzung des Bundestages. Thema der Debatte war der Kampf gegen Hass und rechten Terror in Deutschland. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا... تحذيرات من تأثير الإعلام الروسي والتركي في الانتخابات 26.06.2021

حذر رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ شويبله، من إمكانية التأثير من الخارج على الحملة الانتخابية المقبلة وتشكيل الرأي لانتخابات البرلمان الألماني، داعياً إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التلاعب والدعاية وحملات التضليل.
Eine Frau wird im Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle bei einem Sondertermin mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft. In Frankfurt und weiteren Impfzentren in Hessen können sich Personen über 60 Jahre am Wochenende für Sondertermine mit dem Impfstoff von Astrazeneca anmelden. +++ dpa-Bildfunk +++

اتفاق وشيك على إعفاء الملقحين من بعض قيود كورونا في ألمانيا 03.05.2021

إشارات الانفراج بدأت بالظهور تدريجيا في ألمانيا بعد ارتفاع أعداد الملقحين وانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، الحكومة تطرح مشروع قانون يمنح إعفاءات موحدة من بعض القيود لهذه الفئات.
In Köln gelten seit Samstagnacht 0 Uhr Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der Wohnung ist dann in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr fast ausnahmslos verboten. Die Beschränkungen beschloss der Krisenstab der Stadt Köln am Freitag. Ordnungsamt und Polizei kontrollieren die nächtlichen Straßen wie die Einkaufsstraße Hohe Straße im Bild. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 17.04.2021

ألمانيا.. "مكابح الطوارئ" تدخل حيز التنفيذ لاحتواء كورونا 24.04.2021

بدأت ألمانيا بتطبيق إجراءات مثيرة للجدل أطلقت عليها اسم "مكابح الطوارئ" وتُفرض بمقتضاها قيود مشددة على الحركة والتنقلات وأنشطة مختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي ذلك تزامناً مع تسارع وتيرة التلقيح في البلاد.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht in der Sitzung des Bundestags. Thema ist die erste Lesung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. +++ dpa-Bildfunk +++

"الوضع خطير"- ميركل تدعو البرلمان إلى إقرار"مكابح الطوارئ" 16.04.2021

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البوندستاغ إلى إقرار مشروع قانون "مكابح الطوارئ" الذي يتضمن فرض إجراءات موحدة على مستوى ألمانيا لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف العبء على النظام الصحي.
10.10.2019, Litauen, Rukla: Deutsche Soldaten der Enhanced Forward Presence (eFP) Battle Group in voller Ausrüstung warten auf den Besuch der deutschen Verteidigungsministerin. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

زيادة حالات الاشتباه بالتطرف اليميني في صفوف الجيش الألماني 23.02.2021

في أول تقرير سنوي لها، كشفت مفوضة شؤون الجيش الألماني في البوندستاغ إيفا هوغل، عن ازدياد حالات التطرف اليميني الجديدة المشتبه بها في صفوف الجيش الألماني العام الماضي، مؤكدة على ضرورة القيام بإجراءات أكثر للحد من التطرف.
ARCHIV - Angehörige der Bundeswehr-Elite-Einheit KSK (Kommando Spezialkräfte) üben im unterfränkischen Hammelburg für den Ernstfall (Archivbild vom 18 September 2008). Die Bundeswehr-Elitetruppe «Kommando Spezialkräfte» wird künftig auch Frauen aufnehmen. Einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Samstag (11.12.2011) auf dpa-Anfrage. Foto: Uli Deck dpa (zu dpa 0827 vom 12.11.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا- تقرير يصدر قريباً عن التطرف اليميني بصفوف القوات الخاصة 15.06.2020

بحسب خطاب أرسله ضابط في الجيش الألماني إلى وزيرة الدفاع فإن هناك نوعا من التسامح مع التوجهات اليمينية المتطرفة داخل صفوف القوات الخاصة بالجيش الألماني؛ ما جعل الوزيرة تقول بأن مثل هؤلاء سيتم استبعادهم على نحو حاسم.
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