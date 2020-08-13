 انتبه.. هذه العملات الورقية ″الأكثر تلوثا وخطرا″ على الصحة! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.01.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

انتبه.. هذه العملات الورقية "الأكثر تلوثا وخطرا" على الصحة!

قرر موقع إلكتروني مخصص للعبة القمار إرسال أكثر 20 عملة ورقية متداولة حول العالم للمختبر للتعرف على أنواع البكتيريا الموجودة على سطحها والأمراض التي يمكن أن تسببها .. فما هي النتيجة؟ وكيف يمكننا حماية أنفسنا؟

صورة رمزية

صورة رمزية

في دراسة مثيرة قرر موقع مخصص للعبة القمار إجراءها، توصل علماء إلى أن 95٪ من النقود الورقية مغطاة ببكتيريا ضارة يمكنها التسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض كالالتهاب الرئوي أو التهاب المسالك البولية أو الجمرة الخبيثة أو مرض بكتيريا مارساMRSA  العالية المقاومة للأدوية، وفقا لموقع ياهو فايننس.

إلا أن قرار الموقع بتجميع العملات الأكثر تداولا حولا العالم وإرسالها لمعمل لتحليل البكتيريا الموجودة على سطحها لا يعد الأمر الوحيد المثير للاهتمام بشأن الدراسة. فقد تم اختيار أكثر 20 عملة ورقية متداولة حول العالم من أجل تحليل البكتيريا الموجودة على سطحها.

ووجد الباحثون أن الدولار الكندي هو العملة الورقية الأكثر تلوثا بالبكتيريا وبالتالي تعد الأكثر خطرا على الصحة، حيث حمل الدولار الكندي 209 مستعمرات ميكروبية وبكتيريا عضوية ضارة وميكروبات يمكنها التسبب في حدوث تسمم وتعفن بالدم وفي حالات نادرة الجمرة الخبيثة.

مختارات

وجاءت العملات الورقية القادمة من البرازيل في المركز الثاني بـ 118 مستعمرة ميكروبية، يليها في المركز الثالث دولار هونغ كونغ بـ 42 مستعمرة ميكروبية، ثم العملات الورقية لكل من الهند والفلبين في المركز الرابع بـ 14 مستعمرة ميكروبية.

واحتل الجنية البريطاني المركز الخامس بـ 7 مستعمرات ميكروبية فقط؛ ولكن تم العثور فيها على البكتيريا الأكثر خطرا التي يمكنها التسبب في الإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب المسالك البولية أو التهابات بطانة القلب والمعدة.

وبلمس العملات النقدية الملوثة يمكن للبكتيريا الضارة أن تصل لليدين، ولكن الخطر يتمثل لدى ملامسة الأنف أو الفم مباشرة دون غسل اليدين بعد ملامسة النقود الملوثة.

ويشجع الكثير من الجهات حاليا الاعتماد على التعاملات الإلكترونية بدلا من التعامل المباشر بالنقود، خاصة بعد جائحة كورونا.

أما الاستخدام المتكرر لبعض مواد التعقيم على العملات النقدية لتعقيمها، فيمكنه الإضرار بالنقود ومحو ملامحها وبالتالي عدم التمكن من استخدامها.

د.ب/ أ.ح

مواضيع ذات صلة

Symbolbild - Wundverband

ضمادة "سحرية" جديدة تقتل البكتيريا المقاومة للأدوية 13.08.2020

مع زيادة أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، اخترع فريق من العلماء في سويسرا ضمادة تقضي على البكتيريا التي توجد داخل الجرح.

Adidas Originals Superstar Schuh - Neuauflage nach 1969 Modell

لهذه الأسباب ينبغي خلع الأحذية قبل دخول البيت 20.07.2020

بعد انتشار جائحة كورونا، تزايدت أعداد من يطلبون خلع الحذاء قبل الدخول للمنزل، وفي حين تعتبر هذه العادة أساسية لدى البعض، يراها آخرون غير مألوفة بل وتجاوزا لقواعد "الإتيكيت"، لكن العلماء لهم رأي آخر من خلال دراسات حديثة.

Olympische Winterspiele 2018 in Südkorea Händedesinfektion

لماذا يحذر الخبراء من الإفراط في استعمال معقم اليدين؟ 30.07.2020

يستخدم الكثيرون معقمات اليدين في الحياة اليومية بسبب فيروس كورونا، لكن في بعض الأحيان تتسبب هذه المواد في مخاطر صحية يحذر منها الخبراء.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  