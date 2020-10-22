 انتبه هذه التغييرات في جسمك قد تنبؤك بالاصابة بمرض السرطان | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.03.2022

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صحة

انتبه هذه التغييرات في جسمك قد تنبؤك بالاصابة بمرض السرطان

الكشف المبكر عن الإصابة بمرض السرطان يقدم فرصة كبيرة للعلاج والشفاء من هذا المرض الخبيث. إليك أبرز الأعراض والتغييرات التي قد تطرأ على الجسم وقد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان:

Schmerzbehandlung Tabletten

هناك أكثر من 200 نوع من مرض السرطان أو كما يطلق عليه المرض الخبيث، وغالباً تكون الأعراض منتشرة في جميع أنحاء الجسم أو في أجزاء معينة منه. ويحدث السرطان عندما تتكاثر الخلايا غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة وتنتشر في مكان آخر.

ويمكن للخلايا أن تغزو أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها، وفي عملية تسمى ورم خبيث، يمكن أن ينتشر السرطان في الجسم.

ويعتبر مرض السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تجاوز العالم عتبة جديدة في عام 2021، حيث تم تشخيص ما يُقدّر بنحو 20 مليون شخص مصاب بالسرطان، فيما توفي 10 ملايين شخص بسببه.

وقد حدد مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة قائمة لأعراض الإصابة بمرض السرطان  يجب أن تكون على دراية بها. وقد أثبتت العديد من الدرسات الطبية، أنه في حال الكشف المبكر عن الإصابة فهذا يزيد من نسب الشفاء بشكل كبير.

وتشمل الأعراض العامة:

أما أبرز الأعراض التي قد تشير إلى الاصابة بالمرض، والتي قد تفيد في رصد مبكر للتغيرات التي التي تحدث في أجسام المرضى  بحسب ما نشره موقع "ديلي ريكورد" البريطاني

فكانت كما يلي:

- فقدان الوزن غير المبرر.

- التعب أو الألم غير المبرر.

- تعرق ليلي شديد.

- السعال المستمر.

- فقدان الشهية والنفخة المستمرة.

- كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان في الجسم.

- تغييرات في الجلد.

- تغير في حركة الأمعاء، مثل الإمساك، أو دم في البراز.

- نزيف مهبلي غير معتاد.

- مشاكل في التبول و دم في البول.

ويمكن أن تكون هذه الأعراض ناجمة عن أمراض غير سرطانية، ولكن يجب ذكرها لطبيبك.

أعراض  قد تصيب الثدي

تغييرات غير عادية في حجم أو شكل أو ملمس الثدي، بما في ذلك تغيرات في الحلمة أو الجلد, بحسب ما نشره موقع "ديلي ريكورد" البريطاني.

نؤكد أن ظهور هذه الأعراض لا تعني بالضرورة الاصابة بالمرض، بل قد تفيد في رصده وكشفه مبكرا، ومن الضرورة بمكان الاستشارة الطبية بخصوص أي من هذه الأعراض.

ر.ض/ ع.أ.ج

  • Husten Antibiotika Medikamente

    بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!

    السعال المستمر

    عادة ما يكون السعال مصحوباً بنزلة برد أو تأثير شبيه بالإنفلونزا ولا داعي للقلق في البداية. غير أنه على أي شخص يعاني من السعال المستمر الخضوع إلى فحص أكثر دقة. كما تشرح تيريز بارثولوميو من مركز الوقاية من السرطان: "في معظم الأحيان، السعال لا يعني السرطان. ولكن يجب فحص السعال المستمر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ذلك علامة على سرطان الرئة".

  • Deutschland | Mann | Symbolbild Sodbrennen

    بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!

    الحموضة المعوية المستمرة

    يمكن أن يكون للحموضة المعوية عدد من الأسباب، منها الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدسم والسكر. إذا ظهرت الأعراض من حين لآخر فقط ، فلا داعي للقلق. لكن حرقة المعدة المستمرة يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة.

  • Juckreiz Symbolbild

    بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!

    الحكة في الجلد

    غالباً ما يتم التقليل من الخطر الذي يمكن أن تشكله الشامة، إذ يمكن أن تتطور إلى سرطان الجلد الخبيث أو سرطان الجلد الأسود. هناك علامات على ذلك: حكة مستمرة أو حرقان في المنطقة المصابة. إذا لاحظ الشخص مثل هذه الأعراض، يوصي الأطباء بزيارة طبيب الأمراض الجلدية.

  • Symbolbild Toilette

    بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!

    الدم في البراز

    يمكن أن يكون للدم في البراز أسباب عديدة ومعظمها يشير إلى حالات حميدة أكثر من السرطان. غير أن بعض الأسباب الرئيسية هي البواسير أو التمزقات الصغيرة في البطانة. يوصي المتخصصون بضرورة إجراء فحص سنوي للبراز للأشخاص من عمر 50 عاماً فما فوق.

  • DW Fit&Gesund Lymphknoten

    بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!

    تورم الغدد الليمفاوية

    يمكن أن يكون تورم الغدد الليمفاوية غير المؤلمة مؤشراً على الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية. خاصة إذا استمر هذا التورم غير المؤلم لفترة طويلة ولم يختفي مرة أخرى. لذلك يوصى بإجراء فحص طبي. يعد الطب اليوم بنسب شفاء عالية أو على الأقل سنوات عديدة خالية من الأعراض الجانبية بالنسبة لمعظم أنواع السرطانات، لكن الأهم هو الخضوع للفحوصات المبكرة والمنتظمة عند ظهور الأعراض. إعداد: إيمان ملوك


 

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