 انتبه روائح الجسم تكشف طبيعة مرضك! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.09.2020

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صحة

انتبه روائح الجسم تكشف طبيعة مرضك!

جسم الإنسان ذكي؛ إذ يصدر تحذيرات وإشارات تنبه لوجود خلل ما أو مرض معين، فما هي أهم العلامات الخاصة بروائح الجسم التي ينبغي الالتفات إليها؟

الروائح التي تنضح بها أجسامنا نظام إنذار مبكر للكشف عن حالتنا الصحية

الروائح التي تنضح بها أجسامنا نظام إنذار مبكر للكشف عن حالتنا الصحية

للجسم علامات تدل على مرضه، ومنها يستدل الأطباء ما أصابه من أجل وصف الدواء اللازم، بيد أن دراسة سويدية حددت عدة روائح يطلقها الجسم، من أجل التنبيه لأصابته بخلل معين. ووفقاً للدراسة التي نشر عنها موقع MSN فهناك أمراض معينة تنتج رائحة معينة في الجسم. لذلك يجب أن نولي اهتماماً خاصاً لبعض الروائح التي تنضح بها أجسامنا، فهي بمثابة نظام إنذار مبكر للكشف عن حالتنا الصحية.

مختارات

التعرق الشديد ورائحة القدمين الكريهة أمر محرج بلا شك. ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تؤرق هذه المشكلة الكثيرين، إليك هنا بعض النصائح للتغلب على روائح القدم الكريهة ومعرفة مسبباتها التي قد تكون مؤشراً لمرض ما.

فيما ينفق البعض أموالاً كبيرة من أجل القيام بفحوصات دورية بخصوص حالتهم الصحية، يمكن للبول أن يكون علامة بارزة على الوضع الصحي لصاحبه. فماذا يعني مثلاً وجود قطرات من الدم في البول؟ وما هو معدل تبول كل شخص يومياً؟

في العادة يصيب سرطان القولون كبار السن، لكنه يمكن أن يصيب جميع الناس. وقبل أن يتطور هذا المرض إلى مرحلة تتطلب علاجاً عسيراً لمدة طويلة، يمكن تلافيه من خلال اتباع خمس نصائح وأسلوب معيشة معتدل.

  • رائحة الفم  يمكن أن تشير إلى مرض السكري

إذا كانت رائحة أنفاسك تشبه رائحة الفاكهة لتي نضجت وبدأ وقت تعفنها، فقد تكون هذه الإشارة تنبيها للشخص أنه مصاب بداء السكري. ويطلق الجسم عادة هذه الرائحة عند وجود نقص في الأنسولين.

  • رائحة الحذاء سيئة... فطريات

جميعنا معرضون للتعرق بعد ممارسة الرياضة، لكن إن كان لقدمك رائحة كريهة باستمرار، فمن الممكن أن يكون السبب الإصابة بالفطريات. التعرق يعزز من وجود الفطريات في القدم فهي تحب الأماكن الرطبة.

  • رائحة براز كريهة..اللاكتوز

يتعرض البعض لحساسية من مادة اللاكتوز الموجودة في الحليب. ترسل الأمعاء الدقيقة اللاكتوز مباشرة إلى الأمعاء الغليظة. هناك يتخمر بتكوين غاز قوي ويؤدي إلى انتفاخ البطن، والإسهال، وتشنجات البطن والغثيان.

  • رائحة عرق كالسمك.. مشاكل في الكبد

تحدث رائحة العرق الكريه عندما ينتج الجسم القليل جدًا من إنزيم الفلافين. هذا الأنزيم مسؤول عن تكسير غاز ثلاثي ميثيل أمين عديم الرائحة في الكبد. يمكن أن يكون سبب الاضطراب عيبًا جينيًا أو مشاكل في الكلى والكبد. يحدث المرض في كثير من الأحيان لدى النساء أكثر من الرجال.

  • رائحة الفم الكريهة .. توقف التنفس أثناء النوم

هناك أسباب عديدة لرائحة الفم الكريهة: التهابات الجيوب الأنفية، والتهابات الحلق أو التهاب اللوزتين أما في حالة متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، فإن رائحة الفم الكريهة تنجم بشكل غير مباشر عن توقف التنفس أثناء النوم ليلاً. يعاني عادة الأشخاص المصابون من الشخير بشكل خاص بصوت عالٍ من هذا المرض ما يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية. البكتيريا التي يمكن أن تستقر بعد ذلك هي سبب رائحة الفم الكريه.

  • رائحة البول الكريهة

هناك عدة أسباب لرائحة البول الكريهة قد تكون التهابات أو بسبب انسداد في مجري البول أو بسبب وجود حصوة.

في النهاية لا بد من التذكير بأهمية عدم تناول أي دواء بمفردك، ومن الواجب مراجعة الطبيب فورا لتشخيص المرض في حال وجود أية شكوك.

ع.ج

  • Spray gegen Mundgeruch

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    قد يلجأ البعض لمواد طبية (بخاخ مثلا) لمواجهة رائحة الفم الكريهة، لكن الأطباء ينصحون بتنظيف الفم والأسنان، لأن البكتيريا المتراكمة مسبب شائع للرائحة الكريهة.

  • Teekanne Teetasse Tee Teebeutel Teatime

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    الشاي الأسود يخفض من رائحة الفم بعكس القهوة. وبالإمكان شرب الشاي الأسود أو غرغرة الفم به.

  • Petersilie

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    يُنصَح بمضغ البقدونس بعد أكل الثوم أو بعد التدخين.، فالبقدونس يعمل على تخميد الرائحة الكريهة.

  • Zahnseide

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    استخدام الخيط الخاص بتنظيف الأسنان يوميا يعمل على تعقيم الفراغات بين الأسنان ويخلصها من البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

  • Ingwer

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    شرب شاي الزنجبيل له أثر فعال ضد روائح الفم الكريهة.

  • Grüner Tee mit Zitrone

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    وضع بضع قطرات الليمون على اللسان ثم غسلها بالماء يقي من رائحة الفم الكريهة.

  • BdT BDEW zur Wasserqualität in Deutschland

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    جفاف الفم قد يكون سبب رائحة الفم الكريهة. شرب الكثير من الماء يساعد على تخفيف الرائحة.

  • Adventskalender Gewürz Kardamom

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    مضغ بذور الهيل أو شرب شاي الهيل بعد الوجبات الغذائية مفيد من أجل فم دون رائحة كريهة، وفق ما يذكر موقع كورير الإلكتروني.

  • Betel Blätter

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    الأعشاب الطبية المحتوية على زيوت طيارة تقلل من رائحة الفم الكريهة والتهابات الفم واللثة.

  • 24.6.2013 DW fit gesund kaugummi

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    مضغ العلكة (أو اللبان أو المسكة) باعتدال ومن غير مبالغة يساعد على رائحة منعشة للفم.

  • Fotolia_58176591_Subscription_XL-Kopie.

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    الأفوكادو يكافح بكتيريا الأمعاء المسببة لرائحة الفم الكريهة.

  • Symbolbild Joghurt

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    الزبادي الطبيعي (اللبن) غير الحلو المذاق يقلل من المواد البكتيرية في الفم.

  • Kinder spielen Zahnarzt

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    تنظيف الفم يوميا والذهاب إلى طبيب الأسنان مرتين في السنة الواحدة لإجراء تنظيف طبي مهني للأسنان يقي من روائح الفم الكريهة، وفق ما ينقل موقع كورير الإلكتروني. إعداد: علي المخلافي

    الكاتب: علي المخلافي


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