 "امرأة مع ساعة".. بيع أغلى لوحة لبيكاسو بعد "نساء الجزائر" | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 09.11.2023

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منوعات

"امرأة مع ساعة".. بيع أغلى لوحة لبيكاسو بعد "نساء الجزائر"

إنها تحفة من تحف بابلو بيكاسو، قام فيها الفنان الإسباني عام 1932، بتصوير عشيقته الفرنسية ماري تيريز والتر. وقد تم الآن بيع اللوحة بمزاد في نيويورك بنحو 140 مليون دولار، لتمثل ثاني أغلى لوحة تباع له بعد "نساء الجزائر".

لوحة امرأة مع ساعة خلال عرضها في لندن 6/10/2023

تعود ملكية لوحة "امرأة مع ساعة" إلى الثرية الأمريكية وهاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو التي اشترتها في عام 1968، وعلقت فوق المدفأة في غرفة المعيشة بمنزلها في مانهاتن لسنوات عديدة.

في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في نيويورك مساء الأربعاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، بيعت لوحة "امرأة مع ساعة" أو "Femme ہ La Montre" للرسام الإسباني بابلو بيكاسو مقابل حوالي 140 مليون دولار، وهو مبلغ يشكل رقماً قياسياً ثانياً لعمل خاص بالفنان الذي توفي عن 50 عاماً.

وداخل إحدى صالات "سوذبيز" في مانهاتن، لم تستغرق عملية المزايدة التي جرت عبر الهاتف سوى دقائق حتى بيعت اللوحة مقابل 139,36 مليون دولار بما يشمل الرسوم.

ولم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء.

وتصور اللوحة التي تعود إلى العام 1932 وقارنتها المسؤولة في دار "سوذبيز" بروك لامبلي بلوحة "موناليزا" لبيكاسو، إحدى شريكات حياة الفنان الإسباني وهي الرسامة الفرنسية ماري تيريز والتر، وكان سعرها التقديري تخطى 120 مليون دولار.

وقالت سوذبيز إن اللوحة تعود ملكيتها إلى الثرية الأمريكية وهاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو التي اشترتها في عام 1968، وعلقت فوق المدفأة في غرفة المعيشة بمنزلها في مانهاتن بنيويورك لسنوات عديدة.

وتوفيت إميلي فيشر لانداو هذا العام عن 102 سنة، وتُعرض مجموعتها التي تضم أعمالاً لفيليم دي كونينغ ومارك روثكو وآندي وارهول للبيع في المزاد خلال أمسيتين الأربعاء والخميس في مانهاتن.

أما النسبة إلى مجموعة فيشر لانداو وحدها، فسبق أن حققت مبيعات بـ406 ملايين دولار ضمن مزادات من تنظيم "سوذبيز" التي يملكها الملياردير الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي.

وبيعت خلال الأمسية أيضا لوحة "علمان" للرسام التعبيري الأميركي جاسبر جونز (93 عاما) مقابل 41 مليون دولار، فيما بيعت لوحة "ضمان الحرف الأخير (الزعيم)" للرسام والمصور الأميركي إد روشا (85 عاماً) لقاء 39,4 مليون دولار.

 إلا أنّ أبزر ما بيع ضمن الأمسية كان لوحة "امرأة مع ساعة" لبيكاسو محققةً أكثر من ثلث قيمة المبيعات.

وكانت ماري تيريز والتر "ملهمة بيكاسو الذهبية"، وقد التقاها عام 1927 في باريس عندما كان متزوجاً راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولغا خوخلوفا.

لم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

لم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

ويشكل الرقم الذي بيعت به "امرأة مع ساعة" ثاني أعلى مبلغ لعمل خاص ببيكاسو، فيما بات للرسام ما لا يقل عن ست لوحات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.

ورسم الفنان الإسباني والتر نفسها في لوحة "المرأة النائمة" (1934) التي ستُطرح في مزاد علني الخميس تنظمه دار "كريستيز" التي تأمل بتحقيق مبلغ يتراوح بين 25 و35 مليون دولار. وكانت دار "كريستيز" باعت عام 2021 لوحة "المرأة الجالسة قرب النافذة (ماري تيريز)" مقابل 103 ملايين دولار.

ويعود الرقم القياسي لعمل أنجزه بيكاسو إلى لوحة "نساء الجزائر (النسخة "O") التي عام 2015 في مزاد علني في كريستيز في نيويورك بمبلغ 179,4 مليون دولار. ويشكل هذا العمل الذي هو عبارة عن لوحة زيتية مرسومة على القماش وأنجزها الفنان عام 1955، أغلى عمل ينتمي إلى الفن المعاصر يُباع ضمن مزاد على الإطلاق.

ص.ش/ (أ ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie Picasso in der Kunst der Gegenwart. Copyright: Deichtorhallen

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  • Bildergalerie Picasso in der Kunst der Gegenwart. Copyright: Deichtorhallen

    بيكاسو يغيب عن معرض بيكاسو في هامبورغ

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  • Bildergalerie Picasso in der Kunst der Gegenwart. Copyright: Deichtorhallen

    بيكاسو يغيب عن معرض بيكاسو في هامبورغ

    المعرض يتطرق للشهرة التي نالتها أعمال بيكاسو وتأثيره على الأجيال اللاحقة له. البعض أعجب بأعماله وآخرون رفضوها وآخرون قاموا بتحليلها. وكلما ازدادت شهرة بيكاسو كلما تغيرت نظرة الناس للفن.

  • Bildergalerie Picasso in der Kunst der Gegenwart.

    بيكاسو يغيب عن معرض بيكاسو في هامبورغ

    أعمال بيكاسو جذبت الملايين لمشاهدتها في متاحف عدة حول العالم، ولا يتم الحدث عن الفن المعاصر دون بيكاسو. هذه اللوحة للفنان جورج كوندو من عام 1990.

  • Bildergalerie Picasso in der Kunst der Gegenwart. Copyright: Deichtorhallen

    بيكاسو يغيب عن معرض بيكاسو في هامبورغ

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  • Bildergalerie Picasso in der Kunst der Gegenwart. Copyright: Deichtorhallen

    بيكاسو يغيب عن معرض بيكاسو في هامبورغ

    تأثير بيكاسو العالمي يظهر جليا أيضا في الصين. وتعرض 3 أعمال فنية لفنانين صينيين من أبرزهم زوهو تيهاي المعروف بأعماله الساخرة.

  • Bildergalerie Picasso in der Kunst der Gegenwart. Copyright: Deichtorhallen Hamburg

    بيكاسو يغيب عن معرض بيكاسو في هامبورغ

    ويركز المعرض بصفة خاصة على الأعمال الفنية في الخمسين عاما الماضية. وكذلك الأعمال الفنية المنتقدة لأسلوب بيكاسو الفني.

  • Bildergalerie Picasso in der Kunst der Gegenwart

    بيكاسو يغيب عن معرض بيكاسو في هامبورغ

    عمل آخر مستوحى من العمل الأصلي لبيكاسو الذي يعرف باسم "البهلوان" والذي جسد فيه بيكاسو شخصية ابنه.

  • Bildergalerie Picasso in der Kunst der Gegenwart

    بيكاسو يغيب عن معرض بيكاسو في هامبورغ

    القاسم المشترك بين اللوحات المعروضة في معرض هامبورج هو تركيزها على أسلوب بيكاسو الفني. بيكاسو المجنون، الفنان، العبقري ..هي صفات انعكست في أعماله الفنية الشهيرة.

  • Deutschland Hamburg 25 Jahre Deichtorhallen. Copyright: Deichtothallen

    بيكاسو يغيب عن معرض بيكاسو في هامبورغ

    صالة دايختور هي إحدى أكبر صالات عرض الأعمال الفنية المعاصرة في العالم. ويستمر المعرض حتى الثاني عشر من يوليو/تموز هذا العام.

    الكاتب: انابيل ستيفيس/ هـ.إ.


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