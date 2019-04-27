 امتلاك بيت في ألمانيا.. بين رومانسية الحلم ولغة الأرقام | سياسة واقتصاد | DW | 27.04.2019

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سياسة واقتصاد

امتلاك بيت في ألمانيا.. بين رومانسية الحلم ولغة الأرقام

أسعار الفائدة المنخفضة على القروض العقارية قد تجعل شراء بيت بألمانيا أمراً مغرياً وأكثر جدوى اقتصادية من الاستئجار، بيد أن تلك نصف الحقيقة. ما العوامل الاقتصادية التي تجعل ذلك أشبه بالحلم؟ وهل للمجتمع والتاريخ كلمة هنا؟

Wohnhaus (picture alliance/Geisler-Fotopress)

نشرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية عنوانين عريضين جانب بعضهما البعض: "48 بالمائة من البيوت المسكونة في ألمانيا ملك لقاطنيها، وليست مستأجرة"، هكذا جاء العنوان الأول. "أسعار العقارات تحلق" هو العنوان الثاني.

ونشر المكتب الاتحادي للإحصاء الثلاثاء أرقام تبين أنه "في بداية 2018 قال قرابة نصف الألمان إن المكان الذي يسكنوه تعود ملكيته لهم".

بعد سنوات من الازدهار الاقتصادي والعواصف التي ضربت بلداناً أخرى قد يعتقد المرء أن امتلاك بيت في ألمانيا أصبح حلماً ممكن التحقيق، إلا أن العكس هو الصحيح. "الأمر صادم- ألمانيا واحدة من أغنى الدول الأوروبية، إلا أن نسبة من يمتلكون بيوتاً فيها قليلة"، يقول خبير الإسكان بيكا سانغر من "معهد الاقتصاد الألماني" لـ DW، مشيراً إلى قوة شبكتي الضمان الاجتماعي والتقاعدي، ما يعني ضمناً أنه لم تكن الحاجة ملحة لشراء بيت في الماضي.

مختارات

تحت شعار "بقاء المنازل فارغة، أمر غير مشروع"، احتلت مجموعة من الناشطين عدة مبان شاغرة في برلين. وبرر هؤلاء تحركهم بالارتفاع الشديد بأسعار العقارات قائلين إنهم ينوون تأسيس "حي مفتوح وغير تجاري ومنطقة سكنية ذاتية الإدارة". (20.05.2018)

شهدت برلين مسيرة احتجاجية ضخمة شارك فيها آلاف الأشخاص رفضا لما وصفوه بـ"جنون الإيجارات". ووقع متظاهرون على عريضة تطالب الدولة يالتدخل لوقف استحواذ شركات العقارات الكبرى على سوق الإيجارات. (06.04.2019)

ولعبت عوامل أخرى في تعزيز النزعة للإيجار بدل الاستملاك مثل نسبة الفائدة المرتفعة على القروض والوصمة الاجتماعية ضد المدين والمرتبطة تاريخياً بالتضخم المنفلت من كل عقال الذي ضرب ألمانيا في نهاية عشرينات القرن العشرين وإعادة بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

أسعار مرتفعة رغم الفوائد المنخفضة

في أيامنا هذه، تعني أسعار الفائدة المنخفضة أن شراء منزل في المدن الألمانية أمر يعود بالفائدة على المشتري. انخفضت أسعار الفائدة من 4.33% إلى 1.65% خلال عقد من الزمن. ولكن وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقارات، حيث أضحت برلين أكثر مدن العالم نمواً في قطاع العقارات العام الماضي، لم يظهر المشترون المحتملون لتلك العقارات.

بيكا سانغر يعتقد أن "امتلاك بيت أصبح في ألمانيا على نفس درجة الأهمية في دول أخرى، نظراً للتغير الديمغرافي المرتبط بشيخوخة شريحة وازنة من السكان"، مؤكداً على أن عوامل عدة في ألمانيا تؤدي إلى عدم امتلاك جزء كبير من السكان لمنازل.

في ألمانيا تستحوذ شركات خاصة كبرى على الكثير من العقارات وتقوم بتأجيرها. وهذا الأمر سار على ما يرام لوقت طويل، ولكن ومع الهجرة إلى المدينة حلقت أسعار العقارات في المدن والحواضر الكبرى المرغوبة السكن فيها. في تسع مدن ارتفعت قيمة الإيجارات بأكثر من 50 بالمائة منذ 2005، حسب بيانات "اللجنة المركزية للعقارات" (ZIA)، وهي لوبي يدافع عن مصالح الشركات العقارية.

"دويتشه بنك" أعلن في تقرير حديث له أنه "يتوقع استمرار صعود أسعار العقارات في السنوات القادمة في الحواضر"، بينما حذرت "اللجنة المركزية للعقارات" من "إهمال" بناء بيوت جديدة.

Deutschland | Mieterprotest | Plakat (imago/C. Mang)

مظاهرة ضد الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات في برلين

الشباب خارج المعادلة

نقص المعروض من البيوت الجاهزة للسكن كان له تأثير كبير على ذوي الدخل المنخفض. ألمانيا اليوم واحدة من أسوأ الدول الأوروبية من حيث ارتفاع قيمة الإيجار مقارنة بالدخل، حيث ينفق البعض (في ألمانيا حوالي 16 بالمئة من السكان) أكثر من 40 بالمئة من دخلهم على السكن. تأتي ألمانيا هنا في المرتبة الرابعة في أوروبا، بعد بلغاريا واليونان والدنمارك. كل ذلك بوجود حقوق للمستأجرين تحميهم من الأسوأ ومن الرفع الاعتباطي للإيجارات، مقارنة بالدول الأخرى، ولكن من يعلم إلى متى سيستمر وجود تلك الحقوق!

"نشهد انخفاضاً في نسبة من يشترون عقاراً للسكن للمرة الأولى في حياتهم. أسعار الفائدة المنخفضة مغرية لمن يود الحصول على قرض عقاري، إلا أن ضرورة امتلاك دفعة أولى تقدر على الغالب بعشرين بالمائة من قيمة العقارات تجعل الأمر غير سهل بالمرة"، ويخلص بيكا سانغر من "معهد الاقتصاد الألماني" إلى أن كل ذلك يجعل من الصعب على الشباب امتلاك بيت في ألمانيا.

جيمس جاكسون/خ.س

  • Haus Bau Winter Schnee Beton

    عربات السيرك والحاويات: بدائل للمنزل التقليدي في ألمانيا

    بحث عن منزل خاص؟

    المسكن من الحاجات الضرورية للإنسان. ويفضل الألمان المنزل العائلي التقليدي ولا سيما في المدن الكبرى مثل هامبورغ وميونيخ ودوسيلدورف. إلا أن حلم امتلاك منزل خاص أمر لا يقدر عليه أناس كثيرون.

  • Alternative Wohnformen

    عربات السيرك والحاويات: بدائل للمنزل التقليدي في ألمانيا

    حنين للماضي في عربة سيرك

    من لا يريد الاقتراض من البنوك لشراء بيت خاص توجد أمامه بدائل خلاقة لمنزل متين: فماذا مثلا عن عربة سيرك قديمة يمكن تحويلها إلى بيت متنقل؟

  • Erdhaus Haus Sonne Energie Haus Architektur

    عربات السيرك والحاويات: بدائل للمنزل التقليدي في ألمانيا

    في وئام مع الطبيعة

    منازل ما يسمى بـ "السفن البرية" موضة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية. وهي عبارة عن بيوت صغيرة تبنى من النفايات والمواد الطبيعية كالخشب مثلا. إنها بنايات موفرة للطاقة ومتناغمة ومنسجمة مع محيطها.

  • Alternative Wohnformen Hobbit Haus

    عربات السيرك والحاويات: بدائل للمنزل التقليدي في ألمانيا

    العيش مثل هوبيت

    كلا، هذه ليست صورة من فيلم "سيد الخواتم". هذا البيت من نوع منازل "السفن البرية" موجود في ويلز. بناه رجلان لعائلتهما. وتقف وراء فكرة بنائه الرغبة في عيش حياة طبيعية بسيطة في تناغم ووئام مع البيئة.

  • Alternative Wohnformen Hausboot

    عربات السيرك والحاويات: بدائل للمنزل التقليدي في ألمانيا

    الحياة على الماء

    ومن يفضل الحياة في المدينة في منزل مثل "كهف هوبيت" الموجود في ويلز؛ يواجه مشكلة ندرة أراضي البناء في المدن الكبيرة. ولذلك، فإن مدنا مثل أمستردام أو هامبورغ تجذب المزيد من الناس للعيش في عوامات على الماء. وإذا كان بمقدور الشخص تخصيص ميزانية كبيرة لهذا الغرض، فبإمكانه تحقيق حلمه في بيت عائم يوجد به أيضا شرفة أرضية وحمام سباحة.

  • Hafen Altenwerder

    عربات السيرك والحاويات: بدائل للمنزل التقليدي في ألمانيا

    حاوية تُستخدم بيتا؟

    من يسكن قرب الميناء، ربما يرى حاويات البضائع كل يوم. لكن قليلين هم من يصدقون بأنه يمكن تحويل هذه الصناديق المعدنية قبيحة المنظر إلى منزل سكني جميل ومريح. أستاذ العمارة الألماني هان سلافيك من مدينة هانوفر كان واحدا من الأوائل في ألمانيا الذين أدخلوا أشكالا معمارية دقيقة على الحاويات وحوّلوها إلى منازل سكنية.

  • Alternative Wohnformen Container-Haus

    عربات السيرك والحاويات: بدائل للمنزل التقليدي في ألمانيا

    منازل صندوقية بدلا من المنازل العادية

    "المنزل الصندوق" هو اسم هذه الحاوية التي حولها هان سلافيك إلى مبنى مكون من ثلاثة طوابق في مدينة هانوفر، ويستوعب حتى أربعة أشخاص. ولا زال هذا النوع من المنازل نادرة في ألمانيا، أما في هولندا فعلى العكس، إذ توجد فيها حاليا منطقة لسكن طلاب الجامعة مبنية من الحاويات.

  • Alternative Wohnformen Mehrgenerationenhaus

    عربات السيرك والحاويات: بدائل للمنزل التقليدي في ألمانيا

    سويّا بدلا من الوحدة

    مساكن مثل "أماريليس" الموجودة في بون تحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا. فهنا تعيش عدة أجيال في مجتمع متضامن تحت سقف واحد. وكل واحد لديه شقته الخاصة، لكن يجري اقتسام الحديقة والسيارة. وتمثل مشروعات المساكن متعددة الأجيال بديلا مهما للمنزل الأسري ولا سيما بالنسبة للأشخاص الاجتماعيين الذين لا يحبون حياة العزلة.

    الكاتب: أنَّا بيترز/ صلاح شرارة


مختارات

عربات السيرك والحاويات: بدائل للمنزل التقليدي في ألمانيا

سواء أكانت بيوتا عائمة أو حاويات بضائع أو عربات سيرك، فإن هذه المساكن البديلة بدأت تحل محل بيت الأسرة التقليدي وتزداد شعبية في ألمانيا. (30.07.2013)  

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