منظمة اليونيسيف هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهتم بشؤون الطفل حول العالم وتعمل للتغلب على العقبات التي يسببها الفقر والعنف والمرض والتمييز بحق الأطفال.

تعرف اليونيسيف نفسها: "اليونيسف هى القوة المحركة التي تساعد فى بناء عالم تتحقق فيه حقوق كل طفل. ولدينا السلطة العالمية للتأثير على صناع القرار، وتشكيلة متنوعة من الشركاء على المستوى الجماهيري لتحويل أحدث الأفكار المبتكرة إلى واقع، الأمر الذى يجعلنا منظمة فريدة وسط المنظمات العالمية، والهيئات العاملة مع الشباب". ويعود تاريخ اليونيسيف إلى أربعينات القرن الماضي حيث تأسست في نيويورك عام 1946.