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اليونيسيف

منظمة اليونيسيف هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تهتم بشؤون الطفل حول العالم وتعمل للتغلب على العقبات التي يسببها الفقر والعنف والمرض والتمييز بحق الأطفال.

تعرف اليونيسيف نفسها: "اليونيسف هى القوة المحركة التي تساعد فى بناء عالم تتحقق فيه حقوق كل طفل. ولدينا السلطة العالمية للتأثير على صناع القرار، وتشكيلة متنوعة من الشركاء على المستوى الجماهيري لتحويل أحدث الأفكار المبتكرة إلى واقع، الأمر الذى يجعلنا منظمة فريدة وسط المنظمات العالمية، والهيئات العاملة مع الشباب". ويعود تاريخ اليونيسيف إلى أربعينات القرن الماضي حيث تأسست في نيويورك عام 1946.

A family from Afghanistan arrives with their belongings at the Friendship Gate crossing point in the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman, Pakistan August 27, 2021. REUTERS/Saeed Ali Achakzai

الأمم المتحدة تطلب تمويلاً إضافياً لأفغانستان وتحذر من "كارثة" 07.09.2021

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه بحاجة إلى جمع مبلغ قدره 606 ملايين دولار كمساعدات أساسية وملحة لأفغانستان حتى نهاية العام، محذراً من أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** FILE PHOTO: Syrian refugees walk as they carry containers at an informal tented settlement in the Bekaa valley, Lebanon March 12, 2021. Picture taken March 12, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo

اليونيسيف: أكثر من ثلثي سكان لبنان مهددون بالعطش 23.07.2021

حذرت وكالة أممية من أن 71% من سكان لبنان مهددون بعدم الحصول على مياه صالحة للشرب، وقدرت أن معظم عمليات ضخ المياه ستتوقف عن الضخ في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، ما يهدد بارتفاع صاروخي في أسعارها.
Children attend a class in a school that was partially destroyed during battles, in the village of Kufayr, in Syria's Idlib governorate, on February 4, 2019. (Photo by Ibrahim YASOUF / AFP) (Photo credit should read IBRAHIM YASOUF/AFP/Getty Images)

سوريا- نصف الأطفال محرومون من التعليم وطرح أكبر ورقة نقدية 24.01.2021

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم. في الوقت الذي طرح مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة هي الأكبر حتى الآن.
In this photo illustration taken on September 2, 2020, syringes are displayed at the Hindustan Syringes factory in Faridabad. - India's biggest syringe manufacturer is ramping up its production to churn out a billion units, anticipating a surge in demand as the global race to find a COVID-19 coronavirus vaccine heats up. (Photo by SAJJAD HUSSAIN / AFP) (Photo by SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

اليونيسيف تعتزم تأمين مليار حقنة لقاح ضد كورونا 19.10.2020

ترغب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أكبر مشتر للقاحات في العالم والمسؤولة عن تنسيق الإمداد، في تخزين مليار حقنة مسبقًا بحلول نهاية عام 2021 لتكون قادرة على إطلاق حملات تحصين ضخمة بسرعة بمجرد توفر لقاحات معتمدة ضد كورونا.
Description of foto: On 3 April 2020 in Nairobi, Kenya, a young boy follows instructions as he is shown how to wash hands properly keenly at a water station in Kibera, to prevent the spread of COVID-19. Title: Corona hand hygiene in slums Series Title: Sanitation in Kenya Tags (Water, pollution, sanitation, handwashing, coronavirus) Name of the photographer/or source © UNICEF/UNI322682/Michael Ilako When was the pic taken? (April 3, 2020) Where was the pic taken: Kenya Rechteeinräumung: (I hereby declare that I took this pic and giving DW the right to use it online. In case the picture was taken by a third party, I do hold the rights to this image and DW is entitled to use it online.)

الأمم المتحدة: أزمة كورونا تهدد التقدم في مجال صحة المرأة والطفل 25.09.2020

حذر تقرير أممي من أن تعرقل أزمة كورونا التقدم في مجال صحة المرأة والطفل، مشيراً إلى انخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى أدنى مستوى لها في العام الماضي، ومؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية "كل امرأة كل طفل".
A teacher teaches a pre-school boy to take pictures with his Ceibalita tablet during a class in a public school in Montevideo, amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic, on August 11, 2020. - The Ceibal Project is the Uruguayan equivalent to the 'One Laptop per Child' project, through which all primary school children are equipped with a personal computer for free and have free access to an educational platform and pre-schoolers have access to tablets in class. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) (Photo by PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

يونيسف: جائحة كورونا تحرم ثلث أطفال العالم من التعليم 27.08.2020

حوالي 1٫5 مليار طفل تأثروا عبر العالم بعد إغلاق المدارس والاقتصار على التعلم الافتراضي، لكن ثلثهم لم يتمكنوا من استخدام هذه التقنيات، وبالتالي حرموا من الدراسة وفق بيانات اليونيسيف.
A woman holds a malnourished boy in a malnutrition treatment centre at the al-Sabeen hospital in Sanaa, Yemen October 6, 2018. REUTERS/Khaled Abdullah TPX IMAGES OF THE DAY

يونيسف: في ظل كورونا خطر المجاعة يهدد 2٫4 مليون طفل في اليمن 26.06.2020

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير لها، من أن النقص الكبير في المساعدات الإنسانية في اليمن على خلفية فيروس كوفيد-19 يهدّد أعداداً إضافية من الأطفال بالموت جرّاء سوء التغذية في البلد الغارق بالحرب.
10.04.2018, Schweiz, Genf: Muzoon Almellehan, aufgenommen bei den Vereinten Nationen. Foto: Christiane Oelrich/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ناشطة سورية في مجال التعليم تحصل على جائزة دريسدن للسلام 09.02.2020

التعليم هو مفتاح المستقبل، هذا ما تعلمه مزن المليحان منذ أن كانت في عامها الـ 14 وتعيش في مخيم للاجئين بالأردن. ومنذ ذلك السن وهي تناضل من أجل فرص تعليم أفضل في مناطق الحروب.
(190613) -- NEW DELHI, June 13, 2019 () -- A boy cools off under a wastewater pipeline in New Delhi, India, June 13, 2019. New Delhi is currently experiencing high temperatures as a heatwave continues across the country. (/Zhang Naijie) |

أكثر من ملياري شخص في العالم بدون مياه آمنة للشرب 18.06.2019

في تقرير مشترك صادرعن مكتب اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، أكثر من ملياري شخص حول العالم لا يمكنهم الحصول على مياه صالحة للشرب، ما يضرب عرض الحائط المجهودات العالمية في مواجهة أمراض فتاكة.

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ظاهرة عمالة الأطفال في أفريقيا.. المنع وحده لا يكفي! 12.06.2019

كثير من الأطفال في أفريقيا مجبرين على العمل في عدة قطاعات، في البيوت وفي المزارع وكذلك في الدعارة، حيث يتم اغتصاب طفولتهم. غالبيتهم في سن التعليم الابتدائي. وحظر عملهم وحده لا يكفي للقضاء على هذه الظاهرة.
Ein Mädchen leidet am 22.6.2002 in einem Krankenhaus in Neapel an den zahlreichen Pusteln auf ihrem Körper. Gegen die seit Wochen in Italien grassierende Masern- Epidemie wollen die italienischen Behörden jetzt mit verstärkten Appellen zur Impfung angehen. Die Epidemie, von der vor allem die Provinz Campania und die Region Neapel betroffen sind, hat bereits drei Kinder das Leben gekostet. In den Krankenhäusern liegen viele Patienten, die an einer Entzündung des Gehirns (Enzephalitis) oder anderen schweren Komplikationen als Folge einer Masern-Virus Infektion leiden. Auch Italien-Urlauber sollten ihren Impfschutz überprüfen (Internet: www.fit-for-travel.de). | :Verwendung weltweit

هل تقتل الحصبة؟ وما هي أهمية التطعيم ضدها؟ 04.03.2019

مرض الحصبة ليس مجرد فيروس بسيط قد تلتقطه كطفل، بل قد يتحول إلى عدوى تهدد حياة الصغار والكبار. ينتقل فيروس الحصبة عبر الهواء ومن الممكن أن تلتقطه في غرفة كان فيها شخص مصاب قبل عدة ساعات إذا لم تكن مطعماً ضده.
Symbolbild: Ein Kind schaut um die Ecke eines Hauses. Eingestellt am 11.12.2011.© chris74 - Fotolia.com

تقرير للأمم المتحدة: طفل يموت كل خمس ثوان بسبب نقص الرعاية الصحية 18.09.2018

لقي ما يقدر بنحو 3.6 مليون طفلٍ دون سن الخامسة عشرة مصرعه في العام الماضي، أي ما يعادل طفل كل خمس ثوان، وذلك بسبب عدم توفر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية، وفقا لتقديرات صدرت عن الأمم المتحدة.

The wreckage of a bus remains at the site of an airstrike in Saada, Yemen on Friday, Aug. 10, 2018. Yemen's Shiite rebels are backing a United Nations' call for an investigation into a Saudi-led coalition airstrike in the country's north that killed dozens of people the previous day, including many children.(AP Photo/Kareem al-Mrrany) |

استهداف الأطفال في اليمن.. تكتيك حربي ممنهج؟ 10.08.2018

استدعى استهدف حافلة أطفال مدينة ضحيان في صعدة ردود فعل شاجبة وإدانات ودعوات للتحقيق. هل ما حدث "تكتيك عسكري ممنهج"؟ وماذا عن تجنيد الأطفال الذين يبدو أن دماءهم تفرقت بين أطراف النزاع؟ وهل رد فعل الغرب على مستوى الحدث؟
Football Soccer - Malaga v Real Madrid - Spanish Liga Santander - La Rosaleda, Malaga, Spain - 21/5/17 Real Madrid’s Sergio Ramos celebrates after Karim Benzema (not pictured) scores their second goal Reuters / Juan Medina

سيرجيو راموس.. مدافعٌ شرس يُطلق نداءَ إستغاثة! 29.03.2018

سيرجيو راموس مدافع معروف بنديته فوق أرض الملعب، وأحيانا تصل لشراسة تكلف ريال مدريد نقاطاً مهمة. وبعيدا عن ملاعب كرة القدم فإن راموس سعيد بأسرته، التي انضم إليها مؤخراً وافد جديد، دفعه لأن يطلق نداء إستغاثة على "تويتر".
A young actress plays the role of Giorgia, 10, forced to marry Paolo, 47, during a happening organised by Amnesty International to denounce child marriage, on October 27, 2016 in Rome. / AFP / GABRIEL BOUYS (Photo credit should read GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images)

اليونيسف: تزويج القاصرات ظاهرة ضحيتها 12 مليون فتاة سنويا 06.03.2018

أشار تقرير جديد لمنظمة يونيسيف إلى أن عدد حالات زواج القاصرات تراجع بمعدل 15%، لكن العدد لا يزال مرتفعا عند 12 مليون حالة. المنظمة حذرت من وقوع 150 مليون فتاة ضحية الزواج المبكر ومن النتائج الكارثية لزواج القاصرات.
DAMASCUS, SYRIA - FEBRUARY 05: A man holds his wounded baby Ibrahim, as he runs on the way to the hospital after the attacks of the Assad Regime forces in Eastern Ghouta, Damascus, Syria on February 05, 2018. It is reported that, approximately 74 civilians were killed both with land and airstrikes in Damascus which is a de-conflict zone under control of opponents. 3 months old baby Ibrahim, came under an attack at his home. Syrian Civil Defence / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

اليونيسيف تصدر بيانا بلا كلمات لوصف المأساة في الغوطة 20.02.2018

تشهد الغوطة الشرقية في سوريا كارثة إنسانية بكافة المقاييس: قصف عنيف متواصل منذ أيام أوقع عشرات من القتلى والجرحى دون محاولات دولية جادة لوقف ذلك. اليونيسيف لم تجد كلمات مناسبة للتعبير عن الوضع فأصدرت بيانا بدون كلمات.
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