 اليونيسيف تعتزم تأمين مليار حقنة لقاح ضد كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.10.2020

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صحة

اليونيسيف تعتزم تأمين مليار حقنة لقاح ضد كورونا

ترغب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أكبر مشتر للقاحات في العالم والمسؤولة عن تنسيق الإمداد، في تخزين مليار حقنة مسبقًا بحلول نهاية عام 2021 لتكون قادرة على إطلاق حملات تحصين ضخمة بسرعة بمجرد توفر لقاحات معتمدة ضد كورونا.

الباحثون في سباق مع الزمن ومع بعضهم البعض لإنتاج لقاحات ضد كورونا

الباحثون في سباق مع الزمن ومع بعضهم البعض لإنتاج لقاحات ضد كورونا

ترغب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تخزين مليار حقنة مسبقًا بحلول نهاية عام 2021 لتكون قادرة على إطلاق حملات تحصين ضخمة بسرعة بمجرد توفر لقاحات معتمدة ضد كوفيد-19. وقالت هنرييتا فور مديرة اليونيسيف الإثنين (19 تشرين الأول/أكتوبر 2020)، سيكون تطعيم العالم ضد كوفيد-19 قريبًا من أعظم المهام في تاريخ البشرية، وعلينا المضي قدمًا بأسرع ما يمكن في إنتاج اللقاحات".

مختارات

خلصت دراسة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن عقار "ريمديسيفير" ليس له تأثير يذكر على مدة بقاء مرضى كوفيد-19 في المستشفى أو فرصهم في النجاة. العقار كان أحد الأدوية التي استخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي ترامب من العدوى.

أصدرت حكومة جنوب أفريقيا قائمة جديدة للدول التي تصنفها كبؤر خطيرة لجائحة كورونا. وتضم القائمة ألمانيا وفرنسا ودولا غربية أخرى. وكانت جنوب أفريقيا قد قامت بإعادة فتح مجالها الجوي أمام الطيران بعد ستة أشهر من الإغلاق.

وأضافت فور في بيان صحافي تقول: "لكي نتمكن من التحرك بسرعة في وقت لاحق، علينا أن ننطلق بسرعة الآن وبحلول نهاية العام سيكون لدينا بالفعل أكثر من نصف مليار حقنة جاهزة مسبقًا ويمكن نشرها بسرعة وبأفضل تكلفة".
وقالت إن الـ 520 مليون حقنة التي تريد المنظمة تخزينها بحلول نهاية عام 2020، "كافية لأن تجول حول العالم مرة ونصف المرة"، للدلالة على حجم المهمة. 

ولا يتوفر في الوقت الحالي لقاح ضد كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 1,1 مليون شخص منذ بداية الوباء في نهاية عام 2019. وهناك نحو 200 لقاح تجريبي في مراحل مختلفة من التطوير والاختبار ونحو عشرة في المرحلة الأخيرة من العملية قبل التقييم والترخيص المحتمل من قبل السلطات الصحية، وفقًا للأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وقدمت مؤسسة غافي، وهو تحالف تعاوني بين السلطات العامة والمؤسسات والمنظمات الدولية والشركات، الأموال اللازمة لشراء الحقن و5 ملايين علبة للتخلص منها بأمان.

ويشار إلى أن اليونيسيف هي أكبر مشتر للقاحات في العالم وهي المسؤولة عن تنسيق الإمداد. وبدأت مع منظمة الصحة العالمية أيضًا برسم خريطة للوسائل الحالية لضمان استمرارية سلسلة التبريد، إذ أن اللقاحات حساسة للحرارة.
خ.س/ أ.ح (أ ف ب)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


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