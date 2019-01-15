 اليونيسيف: البرد القارس يتسبب في وفاة 15 طفلا نازحا في سوريا | أخبار | DW | 15.01.2019

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أخبار

اليونيسيف: البرد القارس يتسبب في وفاة 15 طفلا نازحا في سوريا

تسبب البرد القارس ونقص الرعاية الصحية في وفاة 15 طفلا نازحا في مخيم بجنوب شرق سوريا ومناطق أخرى وتحذر منظمة اليونيسيف من أن "عددا أكبر من الأطفال سيموت يوماً بعد يوم في الركبان ودير الزور وأماكن أخرى في سوريا".

Nahost Schnee syrische Flüchtlinge in Arsal Libanon (Reuters)

أطفال سوريون لاجئون يعانون من البرد في مخيم بلبنان (أرشيف)

توفي 15 طفلاً نازحاً، غالبيتهم من الرضع، في سوريا جراء البرد القارس والنقص في الرعاية الصحية، وفق ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الثلاثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2019). ولقى الأطفال، وبينهم 13 لم يبلغوا عمر السنة، حتفهم في مخيم الركبان بجنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن، بينما مات آخرون خلال الرحلة الشاقة بعد الفرار من آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في شرق البلاد. وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان "تتسبب درجات الحرارة المتجمدة والظروف المعيشية القاسية في الركبان (...) في تعريض حياة الأطفال للخطر بشكل متزايد". وأضاف أنه "خلال شهر واحد فقط، لاقى ما لا يقل عن ثمانية أطفال حتفهم - معظمهم عمره دون الأربعة أشهر، وكان عمر أصغرهم ساعة واحدة فقط".

ظروف قاسية في الركبان

ويقع مخيم الركبان على بعد حوالي 13 كم من قاعدة التنف، التي تتواجد بداخلها القوات الأمريكية إضافة لعدد من فصائل المعارضة السورية. ويعاني من ظروف إنسانية صعبة، خصوصاً منذ العام 2016 بعدما أغلق الأردن حدوده مع سوريا معلناً المنطقة "منطقة عسكرية". وتحتاج المساعدات الإنسانية أحياناً أشهر طويلة للدخول إلى المخيم.

وقال الناطق باسم الإدارة المدنية في المخيم خالد العلي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): " يعاني أهالي المخيم الذين يزيد عددهم عن 40 ألف شخص من البرد الشديد بسبب عدم توفر أشجار في هذه المنطقة الصحراوية لاستخدامها بالتدفئة، ولعدم قدرتهم على شراء المواد النفطية حيث يتراوح سعر لتر المازوت ( السولار ) الذي يصلهم عبر مناطق سيطرة القوات الحكومية بسعر يتراوح بين 500 و700 ليرة سورية ما يعادل 1 إلى 1.5 دولار، بينما يبلغ سعره الأصلي أقل من نصف دولار للتر".

"حياة الأطفال مهددة في دير الزور أيضا"

مختارات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارا وقع في مخيم الركبان للاجئين في سوريا قرب الحدود مع الأردن مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين. وقال ناشط في حملة "فرت بوست" إن الدلائل تشير إلى أن المنفذ هو تنظيم "داعش". (21.01.2017)

انتحاري يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي فجر نفسه وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب ما لا يقل عن 20 آخرين في مخيم للاجئين السوريين بالمنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا ويخضع لحماية فصيل تابع للجيش السوري الحر. (16.10.2016)

وفي شرق سوريا، يواجه النازحون من آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محافظة دير الزور صعوبات كبيرة من "الانتظار لأيام في البرد، دون توفر مأوى أو حتى اللوازم الأساسية التي يحتاجونها"، حسب كابالاري، وتابع المدير الإقليمي لليونيسف في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا "أفادت التقارير بأن الرحلة الخطرة والصعبة أدت إلى وفاة سبعة أطفال- معظمهم لم يبلغ السنة الواحدة من العمر".

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر، نزح أكثر من 10 آلاف شخص، وفق الأمم المتحدة، من هذه المنطقة التي تشن قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، هجوماً منذ أشهر لطرد تنظيم "داعش" المتطرف منها.

وقال خيرت كابالاري: "لا تزال حياة الأطفال تُختزل نتيجة تعرضهم لظروف صحية يمكن تداركها بالوقاية أو بالعلاج"، مضيفاً "أمور كهذه لا يمكن قبولها ونحن في القرن الحادي والعشرين. يجب أن يتوقف فقدان الحياة بهذه الطريقة المأساوية". وحذر من أنه في حال عدم توفر الرعاية الصحية والحماية، فإن "عدد أكبر من الأطفال سيموت يوماً بعد يوم في الركبان ودير الزور وأماكن أخرى في سوريا".

ص.ش/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

  • Kind im Flüchtlingslager Idlib in Syrien.

    فصل الشتاء القارس يعمّق جراح السوريين

    يتقاتل هذا الطفل مع الثلوج والرياح في مخيم للاجئين بالقرب من إدلب شمال البلاد. وحسب المرصد السوري خلف البرد سبعة قتلى يوم الأحد الماضي.

  • Wintereinbruch im zerstörten Aleppo, Syrien.

    فصل الشتاء القارس يعمّق جراح السوريين

    لأول مرة منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011 لم تسجل وفيات خلال يومين. وساهم سوء الأحوال الجوية في تراجع حدة القتال، غير أن الدمار القوي خلف العديدين في العراء.

  • Wintereinbruch in einem syrischen Flüchtlingslager auf der Bekaa-Hochebene im Libanon.

    فصل الشتاء القارس يعمّق جراح السوريين

    موجة البرد كانت أعنف في الجارة لبنان، التي تأوي أكثر من 400 ألف لاجئ سوري. ووصلت درجات الحرارة إلى نقطة التجمد، أما مستوى الثلوج فوصل إلى نصف متر.

  • Schnee auf Zeltdächern in einem syrischen Flüchtlingslager auf der Bekaa-Hochebene im Libanon.

    فصل الشتاء القارس يعمّق جراح السوريين

    يحاول العديد من اللاجئين حماية منازلهم من البرد بألواح خشبية. غير أن ممثلي المنظمات الإنسانية يقولون إن الحماية الكافية من البرد تكاد تكون مستحيلة.

  • Eingestürztes Dach einer Notunterkunft syrischer Flüchtlinge nahe der Stadt Marjayoun.

    فصل الشتاء القارس يعمّق جراح السوريين

    الثلوج والرياح مزقت العديد من مخيمات اللاجئين، كما انهارت الأسقف الخشبية والصفيح ، كما هو الحال في مخيم اللاجئين قرب بلدة مرج عيون.

  • Mutter und Kind in einem Flüchtlingslager im Norden Syriens.

    فصل الشتاء القارس يعمّق جراح السوريين

    موجة البرد القارس تتسبب في معاناة الأطفال بالدرجة الأولى، لأنهم لا يقدرون على تحمل درجات الحرارة تحت الصفر. ومنذ بداية العاصفة شتوية "زينة" تجمد ستة أطفال على الأقل.

  • Ein Junge spielt im Schnee in Aleppo, Syrien.

    فصل الشتاء القارس يعمّق جراح السوريين

    حسب التوقعات الجوية فإن موجة البرد في المنطقة قد تستمر لعدة أيام. ورغم قساوة المناخ فإن الأطفال يسرقون بعض لحظات السعادة وسط الثلوج. بيتر هيلي/ عبد الرحمان عمار

    الكاتب: بيتار هيلي/ عبد الرحمان عمار


مختارات

فصل الشتاء القارس يعمّق جراح السوريين

ساهم حلول فصل الشتاء في الشرق الأوسط في تراجع وتيرة القتال في سوريا، وأصبح السكان حالياً هناك يعانون من الثلوج والرياح والبرد القارس. فصل الشتاء لهذا العام هو الرابع الذي يقضيه السوريون في ظل الحرب القائمة. (13.01.2015)  

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