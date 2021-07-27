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اليونسكو

تضع منظمة اليونسكو نصب أعينها الحفاظ على التراث العالمي من خلال المساهمة في الحفاظ على هويته وصيانته. غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل انسحبتا منها بتهمة انحيازها للفلسطينيين وتسييس مواقفها.

تأسست منظمة اليونيسكو/ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي تتخذ من باريس مقرا لها عام 1954. وتضم في عضويتها أكثر من 190 دولة. وتعمل اليونسكو على إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أسس احترام القيم المشتركة، ووضع رؤى شاملة للتنمية المستدامة تضمن التقيد بحقوق الإنسان، والاحترام المتبادل، والتخفيف من حدة الفقر.

(210724) -- HIMA CULTURAL AREA (SAUDI ARABIA), July 24, 2021 (Xinhua) -- File photo taken on Sept. 20, 2020 shows a rock art image in Hima Cultural Area in southwest Saudi Arabia. Saudi Arabia's Hima Cultural Area was on July 24, 2021 officially recognized by UNESCO as a World Heritage Site during its 44th session held online and chaired from Fuzhou, China. Located in an arid and mountainous area of southwest Saudi Arabia, on one of the Arabian Peninsula's ancient caravan routes, the Hima Cultural Area contains a substantial collection of rock art images depicting hunting, fauna, flora and lifestyles in a cultural continuity of 7,000 years, according to UNESCO official website. (Saudi Arabia's Ministry of Culture/Handout via Xinhua)

أحدها في دولة عربية.. اليونيسكو يضيف لقائمته مواقع أثرية جديدة 27.07.2021

في الجلسة رقم 44 للجنة التراث الدولي التابعة لمنظمة اليونسكو، والتي تم عقدها بمدينة فوزهو في الصين، تقرر إضافة مواقع جديدة لقائمة المنظمة المخصصة للتراث الإنساني. 
Dymitra Sanctuary, Cyrene, UNESCO World Heritage Site, Cyrenaica, Libya, North Africa, Africa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

قورينا الليبية ـ تراث إغريقي عالمي مهدد بالتخريب والجرف 25.03.2021

نجت آثار مدينة قورينا القديمة من العنف الذي رافق الثورة الليبية والصراعات التي تلتها والفوضى، لكنها تواجه اليوم تهديدا من نوع آخر يتمثل بالعبث بها وتخريبها وجرف أراضيها.
Rajasthani folk artist and Foreign tourist dances during a procession on the evening of World Tourism Day in Pushkar, Rajasthan, India on 26 September 2019. (Photo by STR/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

أزمة راقصات الهند في زمن كورونا 31.08.2020

ولاية راجستان في شمال الهند مشهورة بأغنياتها ورقصاتها المصنفة من منظمة اليونيسكو تراثاً ثقافياً غير مادي للبشرية. جائحة كورونا اضطرت إحدى الراقصات إلى التحول إلى تعليم الرقص عبر الإنترنت.
ISTANBUL, TURKEY - JULY 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends the opening event of the Hagia Sophia Mosque which was opened to worship after 86 years on July 24, 2020 in Istanbul, Turkey. After 86 years of serving as a museum, Istanbul iconic landmark, Hagia Sophia is set to open for prayers on Friday. Thousands of Turkish citizens from various cities flocked to Istanbul to participate in the first Friday prayer in Hagia Sophia Mosque after 86 years. Tur Presidency/ Murat Cetinmuhurdar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

آلاف المصلين يؤدون أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بإسطنبول 24.07.2020

احتشد آلاف المصلين في معلمة آيا صوفيا في إسطنبول لأداء أول صلاة جمعة منذ أن تحول المتحف إلى مسجد، بمرسوم رئاسي مثير للجدل. ووقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في الصفوف الأولى بين المصلين.
A schoolteacher marks maths exercices for her pupils. For the 7th day, French people are on lockdown. Schools, highschools, universities are closed since March 13th. French Education minister Jean-Michel Blanquertold teachers to give online courses. Parents and children must interact to work together and for children to do their homeworks and receive online courses. They use videoconference and e-learning. Toulouse. France. March 24th 2020. (Photo by Alain Pitton/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

هل تنجح دول عربية في إنقاذ التعليم من كورونا عبر الإنترنت؟ 07.04.2020

إثر إغلاق المدارس والجامعات بسبب كورونا، تحاول دول عربية نشر التعليم عن بعد، لكن العملية لا تنتابها العراقيل وحسب، بل عرّت أيضا عيوب أنظمة تعليمية لم تنجح أصلاً في النموذج التقليدي القائم على الدراسة داخل الفصول.
Ninmaḫ Tempel in Babylon, Irak (Qahtan Al-Abeed )

منها بابل..الأماكن المرشحة لقائمة اليونيسكو للتراث العالمي 02.07.2019

بعد أيام قليلة سيتم الكشف عن قائمة المواقع التي سيتم إدراها ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. القائمة تشهد منافسة قوية بين عدة أماكن تختزل تاريخاً كبيراً من بينها مدينة بابل العراقية. تعرف على أبرز هذه المواقع.
ALGIERS, ALGERIA: Algerian cooks put the finishing touches to their couscous 03 June 2004 at Algiers fair, during an attempt to break the record of the world's largest couscous. 80 cooks took part in the attempt, preparing 6,500 kgs of couscous from 2,200 kgs of mutton, in order to serve some 22,000 meals. AFP PHOTO/HOCINE ZAOURAR (Photo credit should read HOCINE ZAOURAR/AFP/Getty Images)

الدول المغاربية تتوحد خلف طبق "الكسكس"! 30.03.2019

في خطوة قد تضع بشكل كبير حداً للخلاف بشأن منشأ وجبة الكسكس، تقدمت أربع دول مغاربية رسمياً بطلب مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونيسكو)، بهدف إدراج الوجبة الشهيرة كتراث إنساني غير مادي.
Rosengarten der Neuen Residenz, Kirche St. Michael, Bamberg, Oberfranken, Franken, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

10 أسباب لزيارة بامبرغ الألمانية 15.03.2019

بيوت نصف خشبية وهندسة معمارية رائعة تجعل من بلدة بامبرغ الألمانية وجهة ساحرة لا تنسى. كما أن هذه البلدة التاريخية أدرجت ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. المكانة المرموقة التي تستحقها لأنها جديرة بالزيارة.
01.10.2018 *** A Syrian child who fled with her family from the northern countryside of Hama, writes in a notebook in the yard of the makeshift school of Zuhur al-Mustaqbal (in Arabic Flowers of the Future) in al-Jeneinah camp for displaced people in the village of Atme, in Syria's mostly rebel-held northern Idlib province, on October 1, 2018. (Photo by Aaref WATAD / AFP) (Photo credit should read AAREF WATAD/AFP/Getty Images) Optimiert für mobile Angebote

نحو 617 مليون طفل في العالم لا يعرفون القراءة والحساب 24.01.2019

رغم أن التعليم كحق أساسي للطفل في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الواقع يبقى بعيدا جدا عن هذا المنال، إذ كشفت أرقام جديدة للأمم المتحدة أن 617 مليون طفل في العالم لا يحسنون القراءة والحساب.

Kanus auf Fluss Lahn, vor Kirche St. Lubentius, Dietkirchen, Kreis Limburg-Weilburg, Hessen, Deutschland | Verwendung weltweit

تعرف على أجمل المناطق على ضفاف نهر اللان الألماني 15.07.2018

قلاع وكنائس ومناطق استفشاء، على طول 245 كيلومتراً تمتزج المناظر الطبيعية بالتاريخ من منبع نهر (لان)، أحد روافد نهر الراين، في جبال (روتهار)، إلى أن يصل إلى الراين. تعرف على أجمل محطات هذه الجولة.

ACEH, INDONESIA - MARCH 21: Aerial view of rainforest Leuser Mountain National Park which is one of the national parks listed in UNESCO as a World Heritage Site, the Tropical Rainforest Heritage of Sumatra in Aceh, Indonesia on March 21, 2017. Junaidi Hanafiah / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

حماية التراث العالمي .. المهمة الصعبة 06.07.2018

قامت منظمة اليونسكو بتحديث قائمة التراث العالمي في فعاليات الدورة الثانية والأربعين في البحرين. وبالرغم من نجاح الجهود المكثفة للحفاظ على ثاني أكبر حاجز مرجاني في بيليز، إلا أن أكثر من 12 موقعاً آخر ما زال معرضاً للخطر.
Thiepval memorial with soldier (picture-alliance/PA Wire/G. Fuller)

مواقع مرشحة لدخول قائمة اليونيسكو للتراث العالمي 03.07.2018

ستعلن منظمة اليونيسكو في الشهر الجاري عن أسماء أحدث المواقع التي ستُدرج ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي. في جولتنا المصورة سنطلعك على أبرز المواقع المرشحة. بعضها قد تكون طبيعية كالهضاب، وأخرى من صنع الإنسان.
Märchen Rotkäppchen und der böse Wolf. Little Red Riding Hood. history, historical, 1910s, 1920s, 20th century, archive, Carl Simon, exquisit collection, hand coloured glass slide, fairy tale, Grimm Brothers, legend, myth, wood, forest, girl, child, wolf, animal, predator, threatening UnitedArchives01479471 Fairy tale Little Red Riding Hood and the Evil Wolf Little Red Riding Hood History Historical 1910s 20th Century Archives Carl Simon exquisitely Collection Hand Coloured Glass Slide Fairy Tale Grimm Brothers Legend MYTH Wood Forest Girl Child Wolf Animal Predator threatening UnitedArchives01479471

تقاليد ألمانية عريقة على قائمة اليونيسكو 01.07.2018

لا تهدف منظمة اليونيسكو إلى حماية الآثار المدرجة على قائمة التراث العالمي فحسب، بل تسعى أيضا إلى المحافظة على التقاليد المدرجة على قائمة ما يعرف بالتراث الثقافي غير المادي، مثل تقاليد قديمة يتميز بها الألمان.

ماكرون: العالم يحسدنا على خبز الباغيت 13.01.2018

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العالم يحسد الفرنسيين على خبز الباغيت ولذلك فهو يدعم إضافة الخبز على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
#17307801 - Lübeck, Obertrave

عشرة صور تدفعك لزيارة لوبيك الساحلية 27.12.2017

تقع مدينة لوبيك في شمال ألمانيا، وتعتبر من أجمل المدن الساحلية الغنية بالتاريخ والأدب العريق والفن المعماري. أدرجت البلدة القديمة فيها، التي تعود إلى العصور الوسطى، ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
France, Auvergne-Rhone-Alpes, Grenoble, Grenoble-Bastille cable car, Frankreich, Grenoble-Bastille Kabine | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الطبيعة من فوق .. رحلات "تلفريك" حول العالم 21.12.2017

ركوب القطار المعلق أو تلفريك يمنح فرصاً فريدة لمشاهدة الطبيعة بالهواء الطلق من زوايا مختلفة. فالمرور فوق الجبال الشديدة الانحدار أو عبور الأنهار من السماء تجارب تبقى في الذاكرة. حلم يمكن تحقيقه في بقاع مختلفة من العالم.

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