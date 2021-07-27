تضع منظمة اليونسكو نصب أعينها الحفاظ على التراث العالمي من خلال المساهمة في الحفاظ على هويته وصيانته. غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل انسحبتا منها بتهمة انحيازها للفلسطينيين وتسييس مواقفها.

تأسست منظمة اليونيسكو/ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي تتخذ من باريس مقرا لها عام 1954. وتضم في عضويتها أكثر من 190 دولة. وتعمل اليونسكو على إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أسس احترام القيم المشتركة، ووضع رؤى شاملة للتنمية المستدامة تضمن التقيد بحقوق الإنسان، والاحترام المتبادل، والتخفيف من حدة الفقر.