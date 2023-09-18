اليونسكو تضيف جزيرة جربة التونسية إلى قائمتها للتراث العالمي

أعلنت منظمة اليونسكو الاثنين اليوم الاثنين (18 سبتمبر/أيلول 2023) أنها أضافت جزيرة جربة التونسية إلى قائمتها لمواقع التراث العالمي بسبب آثارها القديمة وقراها البيضاء ومساجدها وكنائسها ومعابدها اليهودية.
جاء قرار اليونسكو خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لها والذي يعقد في الرياض في السعودية، وأعلنت المنظمة قرارها عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وقال المدير الإقليمي للمنظمة في المغرب العربي إريك فالت إن "اجتماع لجنة الدول الأعضاء في اليونسكو وافق على إدراج جزيرة جربة في قائمة التراث العالمي".
تبلغ مساحة جزيرة جربة 514 كيلومتراً مربعاً، وهي أكبر جزيرة في شمال إفريقيا. وتجمع مناطق صحراوية مطلة على البحر المتوسط وأراضيَ زراعية تنمو فيها أشجار النخيل والزيتون.
وقالت اليونسكو على موقها "يشهد هذا الموقع المتسلسل على نمط الاستيطان الذي نشأ على أراضي جزيرة جربة حول القرن التاسع الميلادي وسط بيئة شبه جافة وشحيحة المياه".
وأضافت "كانت السمة الرئيسية لهذا الاستيطان هي الكثافة السكانية المنخفضة، وقد تطلب ذلك تقسيم الجزيرة إلى أحياء مجمعة معاً وقادرة على تحقيق الاستدامة ذاتياً من الناحية الاقتصادية، وهي ترتبط ببعضها البعض وبالأماكن الدينية والتجارية على الجزيرة عبر شبكة طرقية معقدة".
ولفتت إلى أنه "نمط الاستيطان البشري المميز في جربة نتج من مزيج من العوامل البيئية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وهو يبين الطريقة التي عمل فيها السكان المحليون على تكييف أسلوب حياتهم مع ظروف بيئتهم الطبيعية الشحيحة المياه".
ترحيب تونسي بالقرار
ورحبت وزارة الثقافة التونسية الاثنين بهذا القرار قائلة إنه "ينصف الجهود المشتركة" لكل من السلطات والمجتمع المدني.
بدوره، رحب وزير السياحة التونسي السابق روني الطرابلسي المولود في جربة بإدراج جزيرته ضمن القائمة وصرح لوكالة فرانس برس "جربة ليست جزيرة صحراوية، إنها تراث حي: إنها جزيرة العيش المشترك والتسامح والسلام".
وتعرف جربة بتنوعها الديني. وهي تضم كنائس ومعابد يهودية منها كنيس الغريبة، وهو الأقدم في إفريقيا وحيين سكنيين تقطنهما الأقلية اليهودية، ومساجد محصنة من المذهب الإباضي، بعضها يقع تحت الأرض وكنيسة أرثوذوكسية. واعتمد ملف ترشيح الجزيرة، على نمط إعمار خاص عبر البنايات والأحياء السكنية والطرق التقليدية في استغلال المجال الترابي والبحر.
وتضم تونس ثمانية مواقع أخرى مدرجة على قائمة التراث العالمي، وهي الموقع الأثري بقرطاج، والمدرج الأثري الروماني بالجم، ومدينة تونس العتيقة، ومدينة كركوان البونية الأثرية، ومدينة القيروان التاريخية، ومدينة سوسة العتيقة المحاطة برباط، وموقع دقة الأثري الذي يمثل أفضل مدينة رومانية محفوظة في شمال إفريقيا. كما تضم القائمة موقع "محمية إشكل" الطبيعية.
وما زالت جربة من أبرز الوجهات السياحية في تونس، رغم مقتل خمسة أشخاص برصاص شرطي في أيار/مايو الماضي خلال موسم الحج اليهودي السنوي إلى كنيس الغريبة.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، د ب أ)
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
اعتداء جديد على كنيس جربة
كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية يُستهدف مجدداً. مقتل شخصين أحدهما تونسي والآخر فرنسي كانا يشاركان في احتفالات موسم الحج اليهودي السنوي، فضلاً عن ثلاثة عناصر شرطة، وكذلك منفذ الهجوم الذي يعمل بدوره عنصرا أمنياً. الاعتداء خلّف كذلك أربعة جرحى من الحجاج، وخمسة عناصر أمن آخرين.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
الدوافع ما تزال مجهولة
منفذ الهجوم قتل زميله أولا واستولى على سلاحه ثم حاول الوصول إلى محيط المعبد وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي حسب ما كشفته الداخلية التونسية، قبل أن يتم إرداؤه. السلطات وصفت الهجوم بـ"الغادر والجبان" ولا تزال تحقق في دوافعه، ودول عديدة نددت به، منها الولايات المتحدة وفرنسا.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
ذكريات اعتداء دموي
عانى الكنيس ذاته عام 2002 من هجوم دموي بعربة مفخخة خلّف حينها 21 قتيلاً، بينهم 14 سائحاً ألمانيا، فضلا عن أكثر من 30 جريحًا. استُخدمت شاحنة محملة بالغاز في الهجوم، ونفذه شاب عضو في تنظيم جهادي صغير، بتنسيق مع تنظيم القاعدة الذي تبنى الهجوم. وكانت السلطات التونسية تشتبه أولاً أن الحادث عرضي نتج عن حادث مروي، قبل أن تؤكد أنه هجوم إرهابي.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
هجوم بتخطيط كبير
حُكم لاحقاً على عدة أشخاص على علاقة بالهجوم، أولهم في تونس هو قريب المنفذ، وأدين بـ20 عاما، ثم الألماني كريستيان غانزراسكي الذي تشبع بالفكر الجهادي، وأدين في فرنسا عام 2009 بالسجن 18 سنة بتهمة التآمر، وكذلك حُكم على شقيق المنفذ بـ12 عاما، ويشتبه أن القيادي في القاعدة، الباكستاني خالد شيخ محمد، المعتقل في غوانتانامو، هو أحد المخططين الرئيسيين للهجوم.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
محج اليهود في شمال إفريقيا
كنيس الغريبة هو أقدم كنيس يهودي في إفريقيا. يشهد حركة كبيرة كل عام في يوم 33 من عيد الفصح اليهودي، إذ يزوره يهود من دول عربية ومن إسرائيل وأوروبا وأمريكا. هذا العام زاره أكثر من 5000 يهودي حسب المنظمين جلهم من الخارج، خصوصاً أن أعداد اليهود في تونس تراجعت كثيرا ولم تعد تتجاوز 1500 على أقصى تقدير، جلهم في جزيرة جربة، بينما كان الرقم يصل إلى عشرات الآلاف بعد استقلال تونس.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
تأثير جديد على السياحة التونسية
من المتوقع أن يؤثر الاعتداء على حركة السياحة في تونس. عانت السياحة التونسية من تراجع مهول بعد الثورة بسبب تواتر أعمال إرهابية أشهرها عملية متحف باردو وأخرى استهدفت فندقاً في سوسة عام 2015 (في الصورة)، وبعد انتعاش قصير عانت مجددا من تبعات جائحة كورونا، ثم سجلت انتعاشة خلال الأشهر الماضية لكن الاعتداء الجديد قد يهدّد جهود تطوير قطاع تعوّل عليه تونس اقتصادياً.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
قبلة للتعايش بين اليهود والمسلمين
شكّل كنيس جربة مثالاً على التعايش بين المسلمين واليهود في جربة وفي تونس عموماً، إذ يزور مسلمون كثر الكنيس خلال موسم الحج اليهودي للتعرف على الثقافة اليهودية. لكن مع ذلك كثرت تحذيرات خلال السنوات الأخيرة من بعض الأطراف كإسرائيل التي أوصت بتجنب السفر للحج لدواع أمنية، وهو ما كان المنظمون ينتقدونه ويؤكدون أن الحج آمن. لم تؤثر التحذيرات كثيراً في عدد الحجاج الإسرائيليين رغم غياب خطوط جوية مباشرة.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
لملمة الجراح تحتاج للوقت
كان للهجوم الأول تداعيات كبيرة على السياحة في تونس وعلى موسم الحج اليهودي، واحتاج الكنيس لسنوات للتعافي. حرصت السلطات على بعث رسائل طمأنة. عام 2012، زار الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الكنيس في الذكرى العاشرة للهجوم، في فترة شهدت قلق يهود تونس بسبب رفع شعارات معادية للسامية من أطراف متشددة انتعشت خلال السنوات الأولى للثورة.
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كنيس الغريبة.. رمز التعايش في جربة التونسية يقاوم الاعتداءات
ليس مجرد مكان للصلاة
يحتوي المعبد على أقدم نص توراة في العالم حسب عدة تقارير، كما يتردد أنه يحتضن في قبوه حجراً من هيكل سليمان. لا يُعرف بالضبط سبب تسميته بالغريبة لكن هناك من يربط ذلك بقصة سيدة غريبة عاشت في الجزيرة ونجت بأعجوبة من حريق. بمساحة صغيرة، يتوفر الكنيس على قسمين، قسم للصلاة وللتبرك بالحاخامات حيث تسود اعتقادات بقدرة المكان على تحقيق الأماني، وقسم آخر للاحتفالات ولجمع الأموال والتعارف.