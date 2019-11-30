 اليونان: فرص العلاج المقدمة للاجئين بدون أوراق ثبوتية | ثقافة ومجتمع | DW | 01.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

اليونان: فرص العلاج المقدمة للاجئين بدون أوراق ثبوتية

أن تكون مهاجرا بلا أوراق ثبوتية فهذا أمر صعب في اليونان، بيد أن الأمور ستكون أسوأ هناك، إذا أضفت على ما سبق أن تكون مريضا أو حياتك مهددة. الموضوع التالي يوضح لك إمكانيات الاستفادة من الرعاية الطبية في اليونان للاجئين.

مشاهدة الفيديو 01:48

أوضاع معيشية مزرية رغم تراجع عدد الوافدين على جزيرة ليسبوس

كان للأزمة الاقتصادية التي أصابت اليونان ابتداء من عام 2008 خسائر فادحة في مجال الرعاية الصحية، ونظام الضمان الاجتماعي. وفي السنوات التي تلت  بداية الأزمة، كانت فرص الحصول علي الرعاية الصحية محدودة أمام ملايين المواطنين هناك.

مختارات

قبل يومين من انعقاد لقاء وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، طالبت منظمة "برو أزول" الألمانية التكتل الأوروبي باعتماد حزمة إجراءات متكاملة في ملف الهجرة وتبني "خطة إنقاذ شاملة" لجميع لاجئي القوارب واللاجئين في ليبيا. (06.10.2019)

وصل هذا العام حوالي 13 ألف طفل إلى الجزر اليونانية، حيث يعانون من ظروف حياتية قاسية، بحسب تقرير دولي جديد. وسط تحذيرات للدول الأوروبية وإقتراحات بتحسين وضع هذه الفئة من اللاجئين. (20.10.2019)

وعلى الرغم من حدوث بعض التحسينات بعد إقرار القانون الجديد عام 2016 والذي قدمته الحكومة اليسارية، إلا أنه وبشكل عام، لايزال الأشخاص غير المؤمنين مشمولين فقط بموجب النظام الصحي الوطني اليوناني في حالات الطوارئ فقط. وهو ما ضمن للمهاجرين غير الشرعيين دخول المستشفى وعلاجهم في حالات الطوارئ مجانًا ودون خوف من إبلاغ السلطات.

أن تكون في اليونان دون تصريح إقامة، معناه أنه لن يمكنك الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة، ولن بكون بمقدورك زيارة العيادات الخارجية في المستشفى، أو إجراء الاختبارات التشخيصية، ولا اجراء تصوير أشعة أو الحصول على أدوية أو أن تحصل على معاينة طبية عادية حتى، إلا أنه ومع ذلك هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات للمهاجرين غير الشرعيين. وفيما يلي بعض الأماكن والتي يمكن للاجئين طلب مساعدة طبية منها.

عيادات التضامن (KIFA)

انطلاقا من عام 2009، ظهرت حركه شعبيه لما يسمي "عيادات التضامن"، المعروفة أيضا باسم KIFA. ، واليوم، تواصل هذه المستوصفات والصيدليات تقديم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين دون وثائق.

وتعمل عيادات التضامن في جميع انحاء اليونان وتمولها المنظمات غير الحكومية والتبرعات الخاصة. وهي توفر العلاج المجاني والأدوية للمهاجرين بدون أوراق ثبوتية، وكذلك أيضا للأشخاص الذين لديهم تامين، لكنهم غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوية (التي تغطيها جزئيا خدمه الصحة الوطنية).

المستوصفات المفتوحة

منظمه أطباء دو موند (أطباء العالم) تدير عيادات طبية تسمي "المستوصفات المفتوحة" التي هي مثل عيادات التضامن. وهي توفر الرعاية الصحية الأولية والمشورة النفسانية والأدوية المجانية لأي شخص محتاج، بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين. حتى الآن، توجد ست عيادات، في العاصمة اليونانية أثينا،  وفي كل من المدن التالية: بيرايوس، ثيسالونيكي، بأتراس، خانيا وكافالا. غير أن عملية أعاده التنظيم جاريه ومن المحتمل أن تؤدي إلى تخفيض التغطية. ووفقا لما ذكره سوتيريس باباكونستانتينو، وهو طبيب ومنسق طبي.

تقديم المساعدة الطبية للاجئين في إيدوميني اليونانية

هاجرون الذين يرتادون العيادات الطبية، يعانون من أمراض عديدة منها ما هو مزمن، ومنها ما هو ناتج عن الأزمات التي عايشوها خلال الحرب.

ويعمل في المستوصفات أساسا أطباء متطوعون وتشمل الخدمات ما يلي: طب الأطفال، جراحه امراض جلديه، قلب عيون جراحه العظام، أشعه رئة الاذن والأنف والحنجرة، طب الأعصاب.

كما يتوفر الدعم النفسي في المستوصفات، بما في ذلك الخدمات المتخصصة للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقات التنموية وصعوبات التعلم.

المهاجرون الذين يرتادون العيادات الطبية، يعانون من أمراض عديدة منها ما هو مزمن، ومنها ما هو ناتج عن الأزمات التي عايشوها خلال الحرب. ويعاني البعض من نفس الظروف المزمنة التي عانى منها السكان العاديين مثل مرض السكري ومشاكل القلب. معظم المرضى الذين يأتون إلى المستوصفات يعانون من الاكتئاب والقلق المرتبطة بظروف المعيشة الصعبة ، مثل البطالة، والمشاكل المالية، أو حالات الأسرة غير المستقرة. ويعاني الكثيرون أيضا من اضطرابات نفسيه لاحقه للصدمة نتيجة لتعرضهم للعنف العنصري أو التعذيب أو الخطف. وقد يحال هؤلاء الأشخاص إلى طبيب نفساني ويتلقون العلاج المناسب دون أي تكلفه.

لعيادات PRAKSIS

العيادات (براكسيس) PRAKSIS هي منظمه غير حكومية، تدير عيادات في أثينا وسالونيك لأولئك الذين لا تتوفر لهم أمكانية الاستفادة من نظام الرعاية الصحية العامة. ويعمل فيها الأطباء العامون وأطباء الأسنان وأطباء الامراض النسائية وأطباء التوليد والأطباء وأطباء الجلدية وأطباء العيون. كما توفر عيادات براكسيس الطبية أدويه مجانية. كما يتوفر التطعيمات اللازمة.

نقص الأموال

تشكو المنظمات غير الحكومية التي تقدم العلاج الطبي والأدوية للمهاجرين غير الشرعيين في اليونان من عدم قدرتهم على توفير مستوي ومدي الرعاية اللازمة بسبب نقص الأموال. ووفقا لما ذكره باباكونستانتينو ، فان النطاق المخفض للعيادات المفتوحة التي يديرها أطباء هناك هو جزئيا نتيجة لفقدان التمويل من ميزانيه المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي.

أرقام مفيدة

اثينا

مركز التضامن في أثينا، شارع 2 Domokou ، (مقابل محطه سكه حديد أثينا ، الطابق الثاني)، أوقات الدوام من الاثنين- الجمعة 9:00-19:00، الهاتف 210 822 0883

المستوصف المفتوح لمنظمه أطباء دو موند ، 12 شارع سابفوس ، الهاتف 210 3213150

سالونيك

مركز سالونيك للتضامن ، 29A شارع Ptolemaion، مواعيد الدوام: الاثنين-الجمعة 9:00- 17:00 ، الهاتف 2310 501030 ، 2310 501040

المستوصف المفتوح لمنظمه أطباء دو موند (نفس عنوان مركز سالونيك للتضامن، أعلاه) ، الهاتف 2310 566641

مهاجر نيوز 2019

ماريون ماكغريغور/ علاء جمعة 

  • Mexiko Migrantin Erly Marcial, Geburt eines Babys während der Flucht (Reuters/C. Garcia Rawlins)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في شاحنة

    آخر موجات الهجرة في العالم كان مسرحها أمريكا اللاتينية. العنف والجوع دفعا بعشرات الآلاف من هندوراس، نيكاراغوا، السلفادور وغواتيمالا للهروب. الملاذ المقصود هو الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن رئيسها دونالد ترامب أغلق جميع الأبواب والنوافذ.

  • Australien Flüchtlingspolitik | Lager auf Manus (picture alliance/AP Photo/Hass Hassaballa)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الإبعاد إلى خارج البلد المنشود

    الحكومة الأسترالية المحافظة ترفض فتح الأبواب أمام اللاجئين، وأولئك الذين يتمكنون فعلا من الوصول إلى القارة الخامسة بعد مسار شاق وطويل؛ يتم إبعادهم بكل صرامة. وأبرمت الحكومة اتفاقيات مع عدد من بلدان المحيط الهادئ لاستقبال اللاجئين في مخيمات خاصة في هذه البلدان. المراقبون يصفون أوضاع تلك المخيمات بالكارثية.

  • Jordanien Palästinensischer Flüchtling (Getty Images/AFP/A. Abdo)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون منسيون

    يبلغ حسين أبو شنب من العمر 80 عاماً. إنه لاجئ فلسطيني في الأردن، ذلك البلد الذي يقترب عدد سكانه من عشرة ملايين نسمة، من بينهم 2.3 مليون لاجئ فلسطيني. بعضهم يعيش في الأردن منذ عام 1948، وأضيف إليهم مؤخراً ما لا يقل عن نصف مليون لاجئ سوري.

  • Kolumbien venezolanische Flüchtlinge in Bogotá | Flüchtlingslager El Camino (DW/F. Abondano)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    اللجوء إلى الجيران

    يرى الكثير من الفنزويليين في كولومبيا فرصتهم الأخيرة، حيث يعيشون في مخيمات مثل "إلكامينون" على أبواب العاصمة بوغوتا. فسياسة الرئيس نيكولاس مادورو أدت إلى عجز الدولة في فنزويلا عن إطعام سكانها وتوفير العيش الكريم لهم. هناك عجز كبير في المواد الغذائية والأدوية، فيما تبدو آفاق العودة للوطن ضئيلة جدا.

  • Migranten in Bosnien an der Grenze zu Kroatien (picture-alliance/A. Emric)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب في ظل البرد القارس

    في لعبة فر وكر، يحاول اللاجئون اجتياز الحدود البوسنية الكرواتية. الملاذ المرتجى للمهاجرين هو كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا الطريق محفوف بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، فصل الأمطار والثلوج والعواصف.

  • Bangladesch Cox's Bazaar Rohingya-Flüchtlingslager ( Jibon Ahmed)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الهروب من البطش إلى الفقر

    فصل الأمطار في مخيم للاجئين في كوتوبالونغ في بنغلادش. هنا هاربات من ميانمار بمظلات تحميهن من الأمطار. بطش النظام العسكري في ميانمار دفع بأكثر من مليون من مسلمي الروهينغا للهروب إلى البلد الجار بنغلادش، الذي لا يقل فقرا عن ميانمار. كوتوبالونغ يعتبر حاليا أكبر مخيم للاجئين في العالم.

  • Zentralafrikanische Republik Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/R. Blackwell)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الحياة بدون مفر

    تملك جمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الثروات المعدنية وأراضي خصبة شاسعة؛ لكن عوامل كثيرة عصفت باستقرار هذا البلد، منها الحرب الأهلية والنزاعات مع البلدان المجاورة، إضافة إلى توالي الحكومات الفاسدة وتنامي الإرهاب الإسلاموي. كل هذا دفع بالكثيرين للبحث عن ملاذات، كما يظهر هنا في العاصمة بانغي.

  • Migranten in Spanien (picture-alliance/ZUMA Wire/J. Merida)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    الوصول إلى إسبانيا

    بأغطية حمراء يُستقبل لاجؤون في ميناء مالاغا الإسباني من قبل الصليب الأحمر الدولي. 246 مهاجراً تم انقاذهم في عملية تتكرر يومياً. الكثير من الأفارقة يتجنبون حالياً الطريق لأوروبا عبر ليبيا ويتوجهون بدل ذلك غرباً إلى الجزائر أو المغرب.

  • Uganda Sudaneische Flüchtlinge (Imago/ZUMA Press/G. So)

    موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

    لاجئون سودانيون في أوغندا

    لفترة طويلة كانت أوغندا نفسها دولة مزقتها الحرب الأهلية؛ إلا أن الوضع تغير وأصبح مستقراً، بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى. في الصورة هنا لاجئون قادمون من جنوب السودان. وصولهم إلى كولوبا، يعني لهم الوصول إلى بر أمان. هناك اليوم مئات الآلاف من سكان جنوب السودان، الذين لجأوا إلى أوغندا، هربا من أعمال العنف في بلدهم. اعداد: كارستن جرين/ حسن زنيند


 

مختارات

موجات اللاجئين عبرالعالم ـ واقع أغرب من الخيال!

عبر البحار والدروب الوعرة يفر لاجئون من بلدانهم. وفي العالم هناك ما لا يقل عن 68 مليون لاجئ، وكل القارات معنية بمسألة الهجرة واللجوء، التي تعكس تفاقم الهوة بين الدول والمجتمعات. جولة مصورة تقربنا من هذه الظاهرة العالمية. (22.12.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أوضاع معيشية مزرية رغم تراجع عدد الوافدين على جزيرة ليسبوس  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Flüchtlinge in Berlin - Kind

حتّى داخل الاتحاد الأوروبي لا يسلم الطفل المهاجر من الاحتجاز 30.11.2019

دعت دراسة أجرتها الأمم المتحدة إلى وضع حد لاحتجاز الأطفال المهاجرين. وبحسب بيانات موثوقة يوجد مئات الآلاف من الأطفال رهن الاحتجاز في أكثر من 80 دولة حول العالم دون أي ذنب، ما يشكل انتهاكا لحقوق الأطفال.

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار