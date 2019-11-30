اليونان: فرص العلاج المقدمة للاجئين بدون أوراق ثبوتية

كان للأزمة الاقتصادية التي أصابت اليونان ابتداء من عام 2008 خسائر فادحة في مجال الرعاية الصحية، ونظام الضمان الاجتماعي. وفي السنوات التي تلت بداية الأزمة، كانت فرص الحصول علي الرعاية الصحية محدودة أمام ملايين المواطنين هناك.

وعلى الرغم من حدوث بعض التحسينات بعد إقرار القانون الجديد عام 2016 والذي قدمته الحكومة اليسارية، إلا أنه وبشكل عام، لايزال الأشخاص غير المؤمنين مشمولين فقط بموجب النظام الصحي الوطني اليوناني في حالات الطوارئ فقط. وهو ما ضمن للمهاجرين غير الشرعيين دخول المستشفى وعلاجهم في حالات الطوارئ مجانًا ودون خوف من إبلاغ السلطات.

أن تكون في اليونان دون تصريح إقامة، معناه أنه لن يمكنك الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة، ولن بكون بمقدورك زيارة العيادات الخارجية في المستشفى، أو إجراء الاختبارات التشخيصية، ولا اجراء تصوير أشعة أو الحصول على أدوية أو أن تحصل على معاينة طبية عادية حتى، إلا أنه ومع ذلك هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات للمهاجرين غير الشرعيين. وفيما يلي بعض الأماكن والتي يمكن للاجئين طلب مساعدة طبية منها.

عيادات التضامن (KIFA)

انطلاقا من عام 2009، ظهرت حركه شعبيه لما يسمي "عيادات التضامن"، المعروفة أيضا باسم KIFA. ، واليوم، تواصل هذه المستوصفات والصيدليات تقديم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين دون وثائق.

وتعمل عيادات التضامن في جميع انحاء اليونان وتمولها المنظمات غير الحكومية والتبرعات الخاصة. وهي توفر العلاج المجاني والأدوية للمهاجرين بدون أوراق ثبوتية، وكذلك أيضا للأشخاص الذين لديهم تامين، لكنهم غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوية (التي تغطيها جزئيا خدمه الصحة الوطنية).

المستوصفات المفتوحة

منظمه أطباء دو موند (أطباء العالم) تدير عيادات طبية تسمي "المستوصفات المفتوحة" التي هي مثل عيادات التضامن. وهي توفر الرعاية الصحية الأولية والمشورة النفسانية والأدوية المجانية لأي شخص محتاج، بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين. حتى الآن، توجد ست عيادات، في العاصمة اليونانية أثينا، وفي كل من المدن التالية: بيرايوس، ثيسالونيكي، بأتراس، خانيا وكافالا. غير أن عملية أعاده التنظيم جاريه ومن المحتمل أن تؤدي إلى تخفيض التغطية. ووفقا لما ذكره سوتيريس باباكونستانتينو، وهو طبيب ومنسق طبي.

هاجرون الذين يرتادون العيادات الطبية، يعانون من أمراض عديدة منها ما هو مزمن، ومنها ما هو ناتج عن الأزمات التي عايشوها خلال الحرب.

ويعمل في المستوصفات أساسا أطباء متطوعون وتشمل الخدمات ما يلي: طب الأطفال، جراحه امراض جلديه، قلب عيون جراحه العظام، أشعه رئة الاذن والأنف والحنجرة، طب الأعصاب.

كما يتوفر الدعم النفسي في المستوصفات، بما في ذلك الخدمات المتخصصة للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقات التنموية وصعوبات التعلم.

المهاجرون الذين يرتادون العيادات الطبية، يعانون من أمراض عديدة منها ما هو مزمن، ومنها ما هو ناتج عن الأزمات التي عايشوها خلال الحرب. ويعاني البعض من نفس الظروف المزمنة التي عانى منها السكان العاديين مثل مرض السكري ومشاكل القلب. معظم المرضى الذين يأتون إلى المستوصفات يعانون من الاكتئاب والقلق المرتبطة بظروف المعيشة الصعبة ، مثل البطالة، والمشاكل المالية، أو حالات الأسرة غير المستقرة. ويعاني الكثيرون أيضا من اضطرابات نفسيه لاحقه للصدمة نتيجة لتعرضهم للعنف العنصري أو التعذيب أو الخطف. وقد يحال هؤلاء الأشخاص إلى طبيب نفساني ويتلقون العلاج المناسب دون أي تكلفه.

لعيادات PRAKSIS

العيادات (براكسيس) PRAKSIS هي منظمه غير حكومية، تدير عيادات في أثينا وسالونيك لأولئك الذين لا تتوفر لهم أمكانية الاستفادة من نظام الرعاية الصحية العامة. ويعمل فيها الأطباء العامون وأطباء الأسنان وأطباء الامراض النسائية وأطباء التوليد والأطباء وأطباء الجلدية وأطباء العيون. كما توفر عيادات براكسيس الطبية أدويه مجانية. كما يتوفر التطعيمات اللازمة.

نقص الأموال

تشكو المنظمات غير الحكومية التي تقدم العلاج الطبي والأدوية للمهاجرين غير الشرعيين في اليونان من عدم قدرتهم على توفير مستوي ومدي الرعاية اللازمة بسبب نقص الأموال. ووفقا لما ذكره باباكونستانتينو ، فان النطاق المخفض للعيادات المفتوحة التي يديرها أطباء هناك هو جزئيا نتيجة لفقدان التمويل من ميزانيه المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي.

أرقام مفيدة

اثينا

مركز التضامن في أثينا، شارع 2 Domokou ، (مقابل محطه سكه حديد أثينا ، الطابق الثاني)، أوقات الدوام من الاثنين- الجمعة 9:00-19:00، الهاتف 210 822 0883

المستوصف المفتوح لمنظمه أطباء دو موند ، 12 شارع سابفوس ، الهاتف 210 3213150

سالونيك

مركز سالونيك للتضامن ، 29A شارع Ptolemaion، مواعيد الدوام: الاثنين-الجمعة 9:00- 17:00 ، الهاتف 2310 501030 ، 2310 501040

المستوصف المفتوح لمنظمه أطباء دو موند (نفس عنوان مركز سالونيك للتضامن، أعلاه) ، الهاتف 2310 566641

مهاجر نيوز 2019

ماريون ماكغريغور/ علاء جمعة