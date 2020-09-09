 اليونان ـ السلطات تنقل المهاجرين إلى مخيم جديد عقب حريق مخيم موريا | NRS-Import | DW | 17.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

NRS-Import

اليونان ـ السلطات تنقل المهاجرين إلى مخيم جديد عقب حريق مخيم موريا

بعد أكثر من أسبوع على حريق دمّر أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان، تنقل السلطات اليونانية حاليا الآلاف من نزلاء مخيم موريا المحترق إلى مخيم جديد. يأتي ذلك وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا سيما عقب ظهور حالات في المخيم.

نقل آلاف اللاجئين من مخيم موريا المحترق إلى مخيم جديد وسط مخاوف من قبل المهاجرين من أن تطول إقامتهم في الجزيرة

نقل آلاف اللاجئين من مخيم موريا المحترق إلى مخيم جديد وسط مخاوف من قبل المهاجرين من أن تطول إقامتهم في الجزيرة

بدأت الشرطة اليونانية اليوم الخميس (17 سبتمبر/أيلول) نقل مئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على جزيرة ليسبوسإلى مخيم مؤقتعقب حريق مخيم موريا الذي كان يقطن فيه حوالي 13 ألف لاجئ. وقال شاهد من رويترز "بدأت العملية بمشاركة كثير من أفراد الشرطة يرتدون سترات بيضاء، الأوضاع هادئة والمهاجرون يتدفقون ببطء على المخيم الجديد".

مختارات

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الداخلية هورست زيهوفر اتفقا على فتح الباب أمام نحو 1500 مهاجر قادمين من الجزر اليونانية بعد أن تسبب حريق على جزيرة ليسبوس في تشريد الآلاف.

قالت اليونان إنها اهتدت إلى من أضرموا النيران في مخيّم موريا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس. وفيما وصل أطفال لاجئون برفقة ذويهم من اليونان إلى ألمانيا التي تسعى إلى استقبال نحو 1500 مهاجر إضافي من الجزر اليونانية.

عاد التوتر من جديد إلى جزيرة ليسبوس وحدثت مواجهات بين مهاجرين وعناصر الشرطة، في تداعيات احتراق مخيم موريا الذي كان يضم أكثر من 12 ألف شخص، في وقت تسارع فيه أثينا لتوفير مأوى مؤقت لجميع المتضررين.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) جرى نقل المهاجرين إلى مكان إقامة جديد مؤقت في الجزيرة، وصل إليه بالفعل 2000 مهاجر. والمخيم المؤقت الجديد في كارا تيبي قرب ميناء ميتيليني جاهز لاستيعاب ما لا يقل عن 5000 لاجئ.

وقال الطبيب الألماني غيرهارد ترابرت، الذي يعمل مع وكالات إغاثة هناك لـ (د.ب.ا) " كل شيء يسير بصورة سلمية حتى الآن". وقدر ترابرت أن عدة آلاف مازالوا داخل وحول المخيم، الذي تعتقد الشرطة أنه أضرم النار فيه عن عمد. وجرى إلقاء القبض على ستة من مثيري الشغب، جميعهم من المهاجرين الأفغان الشباب، عقب أن أصبح 12 ألف مهاجرا مشردين.

ونقلت شبكة إي ار تي عن وزارة الهجرة اليونانية القول إن نحو 170 مسؤولا يشاركون في عملية نقل المهاجرين لمنشأة جديدة، شهدت بالفعل تسجيل العشرات من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

مشاهدة الفيديو 01:53

اليونان تعيد إيواء مهاجرين في مخيم مؤقت بجزيرة ليسبوس بعد احتراق خيامهم

وقال باناغوتيس اركومانياس، رئيس هيئة الصحة العامة اليونانية لإذاعة سكاي " علينا أن نتأكد من نقل المهاجرين للمخيم الجديد. إذا استمر تواجدهم في الشوارع، حينئذ ستكون هناك مشكلة صحية كبيرة".

ومُنعت منظمة أطباء بلا حدود، التي أقامت عيادة للطوارئ في المنطقة، من الوصول إليها ليلا، فيما سرت شائعات عن عملية إجلاء، وفق ما ذكر مصدر في المنظمة لوكالة فرانس برس.

ويخشى الكثير من المهاجرين، الذين قدموا من آسيا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا الانتقال، ويريدون أن يتم نقلهم للبر الرئيسي. وقالت السلطات إن بعض المهاجرين مترددون في الانتقال إلى المخيم الجديد لأنهم يأملون في مغادرة الجزيرة. ويرفض العديد من طالبي اللجوء دخول المخيم الجديد، قائلين إنهم يخشون الانتظار لأشهر ليتم نقلهم إلى مرافق في البرّ الرئيسي لليونان، أو أي بلد أوروبي آخر.

وقال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في اليونان فيليب لوكلير الأربعاء إن الهدف من هذا المخيم "المؤقت" الجديد هو تمكين اللاجئين من "مغادرة الجزيرة تدريجياً وبهدوء إلى أثينا" أو "إعادة توطينهم في مكان آخر".

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Griechenland, Lesbos: Brand im Flüchtlingslager Moria (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    ليلة الحرائق

    في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Imago Images/Xinhua/P. Balaskas)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    على قارعة الطريق

    تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    فقدان مقومات الحياة

    أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

  • Infografik Karte Griechenland mit Lesbos und Flüchtlingscamp Moria

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قريبا من تركيا

    مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

  • Screenshot Google Maps Flüchtlingslager Moria, Lesbos, Griechenland (2020 CNES/Airbus, European Space Imaging, Maxar Technologies)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل

    من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

  • Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    المخيم بصورة جوية

    هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

  • Google Maps/Street View Screenshot Vorgeschichte des Flüchtlingslagers Moria/Aufnahme 2011 (2020 Google)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نظرة إلى الماضي

    تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا

    في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    الانتظار والانتظار ثم الانتظار...

    بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

  • Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo/M. Schwarz)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    عندما تتفجر التوترات

    تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

  • Griechenland Lesbos Moria Camp Flüchtlinge Brand Feuer (picture-alliance/AP Photo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نيران وموتى

    في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

  • Griechenland | Ministerpräsident Laschet besucht das Flüchtlingslager Moria (picture-alliance/dpa/D. Hülsmeier)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قطع زيارة مسؤول ألماني

    في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    والآن ماذا سيحدث؟

    مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.


مواضيع ذات صلة

Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria

آلاف المهاجرين بلا مأوى.. ماذا بعد حريق مخيم موريا باليونان؟ 09.09.2020

لاتزال تداعيات الحريق الذي طال أكبر مخيم للاجئين في اليونان تؤثر على آلاف المهاجرين الذين باتوا بدون مأوى بسبب الحريق. وأمام هذا الوضع المأساوي أعلن وزير التنمية الألماني اعتزام بلاده إيواء 200 مهاجر من مخيم موريا.

Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria

حريق مخيم موريا باليونان.. ألمانيا تعد بالمساعدة وتدعو لحل أوروبي 09.09.2020

عقب الحرائق التي أتت على مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، أعلنت ألمانيا استعدادها لتقديم المساعدة لليونان. ويعتبر مخيم موريا، الذي يبلغ عدد قاطنيه نحو 12 ألفا و600 لاجئ، أكبر مخيم لجوء في أوروبا.

Griechenland Lesbos Moria Camp

ليسبوس واللاجئون ـ أوروبا في فوضى مصطنعة 15.09.2020

بعد حريق مخيم موريا للاجئين، يبقى الوضع متوترا في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث تعم الفوضى. وتحاول أثينا الآن تحسين ظروف العيش هناك، إلا أن الوضع خرج منذ مدة عن السيطرة.

إعلان