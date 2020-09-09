اليونان ـ السلطات تنقل المهاجرين إلى مخيم جديد عقب حريق مخيم موريا

بدأت الشرطة اليونانية اليوم الخميس (17 سبتمبر/أيلول) نقل مئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على جزيرة ليسبوسإلى مخيم مؤقتعقب حريق مخيم موريا الذي كان يقطن فيه حوالي 13 ألف لاجئ. وقال شاهد من رويترز "بدأت العملية بمشاركة كثير من أفراد الشرطة يرتدون سترات بيضاء، الأوضاع هادئة والمهاجرون يتدفقون ببطء على المخيم الجديد".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) جرى نقل المهاجرين إلى مكان إقامة جديد مؤقت في الجزيرة، وصل إليه بالفعل 2000 مهاجر. والمخيم المؤقت الجديد في كارا تيبي قرب ميناء ميتيليني جاهز لاستيعاب ما لا يقل عن 5000 لاجئ.

وقال الطبيب الألماني غيرهارد ترابرت، الذي يعمل مع وكالات إغاثة هناك لـ (د.ب.ا) " كل شيء يسير بصورة سلمية حتى الآن". وقدر ترابرت أن عدة آلاف مازالوا داخل وحول المخيم، الذي تعتقد الشرطة أنه أضرم النار فيه عن عمد. وجرى إلقاء القبض على ستة من مثيري الشغب، جميعهم من المهاجرين الأفغان الشباب، عقب أن أصبح 12 ألف مهاجرا مشردين.

ونقلت شبكة إي ار تي عن وزارة الهجرة اليونانية القول إن نحو 170 مسؤولا يشاركون في عملية نقل المهاجرين لمنشأة جديدة، شهدت بالفعل تسجيل العشرات من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

مشاهدة الفيديو 01:53 شارك اليونان تعيد إيواء مهاجرين في مخيم مؤقت بجزيرة ليسبوس بعد احتراق خيامهم إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3iTJ2 اليونان تعيد إيواء مهاجرين في مخيم مؤقت بجزيرة ليسبوس بعد احتراق خيامهم

وقال باناغوتيس اركومانياس، رئيس هيئة الصحة العامة اليونانية لإذاعة سكاي " علينا أن نتأكد من نقل المهاجرين للمخيم الجديد. إذا استمر تواجدهم في الشوارع، حينئذ ستكون هناك مشكلة صحية كبيرة".

ومُنعت منظمة أطباء بلا حدود، التي أقامت عيادة للطوارئ في المنطقة، من الوصول إليها ليلا، فيما سرت شائعات عن عملية إجلاء، وفق ما ذكر مصدر في المنظمة لوكالة فرانس برس.

ويخشى الكثير من المهاجرين، الذين قدموا من آسيا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا الانتقال، ويريدون أن يتم نقلهم للبر الرئيسي. وقالت السلطات إن بعض المهاجرين مترددون في الانتقال إلى المخيم الجديد لأنهم يأملون في مغادرة الجزيرة. ويرفض العديد من طالبي اللجوء دخول المخيم الجديد، قائلين إنهم يخشون الانتظار لأشهر ليتم نقلهم إلى مرافق في البرّ الرئيسي لليونان، أو أي بلد أوروبي آخر.

وقال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في اليونان فيليب لوكلير الأربعاء إن الهدف من هذا المخيم "المؤقت" الجديد هو تمكين اللاجئين من "مغادرة الجزيرة تدريجياً وبهدوء إلى أثينا" أو "إعادة توطينهم في مكان آخر".

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)