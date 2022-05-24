اليونان- عشرات المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين جنوب رودس

فُقد عشرات الأشخاص بعدما غرق قارب يحمل مهاجرينبالقرب من جزيرة العطلات اليونانية رودس. وقال متحدث باسم خفر السواحل للإذاعة اليونانية اليوم الأربعاء (العاشر من آب/أغسطس 2022) إنه جرى إنقاذ 29 شخصا من البحر حتى الآن. ولكن المتحدث قال نقلا عمن تم إنقاذهم إنه كان هناك ما إجماليه نحو 80 شخصا على متن القارب عندما غرق على مسافة نحو 40 ميلا بحريا (74 كيلومترا) جنوب رودس.

وأشار إلى أن الرياح العاتية تعرقل عملية الإنقاذ الجارية في بحر إيجة. ويشارك في عملية البحث والإنقاذ زوارق دورية من خفر السواحل وسفينة تابعة للبحرية اليونانية وثلاث سفن شحن عابرة ومروحية.

وقال خفر السواحل في اليونانإن أغلب الأشخاص الذين تم إنقاذهم -وكلهم رجال- من أفغانستان. وكان القارب قد انطلق من تركيا حيث كان من المفترض أنه سوف يقل الأشخاص إلى إيطاليا.

وقال مسؤول آخر في خفر السواحل طلب عدم نشر اسمه إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم أفغان وإيرانيون وعراقيون.وغالبا ما تتعرض القوارب المتهالكة لإضرار بسبب شدة الرياح والطريق الطويل الخطر للغاية. وأصبحت العديد من القوارب بالفعل غير قادرة على المناورة أو تسربت المياه إليها أو شحطت. ولقى الكثير من الأشخاص حتفهم في العملية.

وكانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة الأوروبية عامي 2015 و2016 عندما وصل إليها عبر تركيا في الأساس مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان. وانخفض عدد المهاجرين الوافدين بشكل حاد منذ ذلك الحين. لكن السلطات اليونانية تقول إنها شهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في محاولات الدخول عبر جزر البلاد والحدود البرية مع تركيا.

ح.ز/ خ.س (د.ب.أ، أ ف ب، روينرز)