 اليونان تربط بين الحل في ليبيا وإلغاء الاتفاق البحري مع تركيا | أخبار | DW | 23.01.2020

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أخبار

اليونان تربط بين الحل في ليبيا وإلغاء الاتفاق البحري مع تركيا

جددت اليونان معارضتها للاتفاق البحري الذي وقعته حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج مع تركيا. رئيس الحكومة اليونانية مضى إلى أبعد من ذلك قائلا إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على أي حل في ليبيا ما لم يلغ هذا الاتفاق.

السراج وأردوغان اثناء التوقيع على الاتفاق المثير للجدل.

قوبل الاتفاق التركي مع حكومة السراج بمعارضة شديدة خصوصا من اليونان.

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان اليوم الخميس (23 يناير/ كانون الثاني 2020) إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم يتم إلغاء الاتفاق البحري مع تركيا، الذي تم التوقيع عليه مع حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا.

مختارات

قبيل مؤتمر برلين، هددت اليونان، خلال زيارة خليفة حفتر لها، بعرقلة أي اتفاق سلام ما لم يتم إلغاء الاتفاق المثير للجدل بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية. وفيما أعلن بوتين مشاركته في المؤتمر تعتزم ميركل لقاء أردوغان. (17.01.2020)

كانت موافقة البرلمان التركي على طلب أردوغان في تنفيذ مهمة عسكرية في ليبيا، شكلية وذلك للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية، لكن السؤال يبقى مطروحا: ما مكاسب أنقرة من التدخل في ليبيا؟ وماهي العواقب المحتملة؟ (03.01.2020)

وأضاف في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "أوضحت تماما لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم يُلغ الاتفاق". وأشار إلى أن هذا "الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج"، مذكرا  بأن "المجلس التشريعي الليبي لم يقره"، في إشارة للبرلمان الذي يتخذ من طبرق بشرق ليبيا مقرا له.

ووقع السراج اتفاقا مع تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي. ويشق ممرا بحريا ويمهد الطريق فيما يبدو لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وتقول اليونان، التي هي على خلاف مع تركيا بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة، إن الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي. كما قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إنه أبلغ حكومة السراج أن الاتفاق "يتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتمشى مع قانون البحار (للأمم المتحدة)".

مؤتمر دول الجوار تطالب بتطبيق فرض حظر السلاح

في غضون ذلك دعت دول الجوار الليبي، خلال اجتماعها في الجزائر اليوم بحضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأمم المتحدة إلى فرض تطبيق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدة أن حل الأزمة في هذا البلد يجب أن يكون سياسيا وبين الليبيين أنفسهم.

وكانت الخارجية الجزائرية ذكرت في وقت سابق أن اجتماع دول الجوار الليبي "يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة". وليبيا ممزقة بحرب أهلية منذ سقوط حكم معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

أ.ح/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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