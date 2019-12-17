اليونان تتوقع قدوم مائة ألف لاجئ من تركيا العام القادم

قال مفوض الحكومة اليونانية لشؤون اللاجئين موناس لوغوتيتيس إن بلاده استقبلت خلال الأشهر الستة الأخيرة 45 ألف لاجئ قدموا من تركيا، وأضاف في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية اليوم الأربعاء (18 كانون الأول/ ديسمبر 2019) أن ذلك يعني أن اليونان تتوقع قدوم 100 ألف لاجئ جديد من تركيا عام 2020.

وأعلن المسؤول اليوناني، أن حكومته تعتزم ترحيل 10 آلاف لاجئ من الجزر اليونانية إلى تركيا، ومن أجل ذلك قامت بتعيين 200 موظف جديد لدراسة طلبات اللجوء والبت فيها، وستقوم بتعيين 270 موظف آخرين العام القادم.

وتحدث لوغوتيتيس عن أزمة "أكثر حدة" من تلك التي شهدتها الجرز اليونانية بعد موجة اللجوء في 2015، حيث تابع اللاجئون رحلتهم آنذاك من اليونان إلى دول أخرى، لكنهم الآن يبقون على الجزر اليونانية في مخيمات اللجوء المكتظة والتي ظروف المعيشة فيها "كارثية"، وفق منظمات إنسانية.

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وحسب آخر الإحصائيات الحكومية اليونانية، تأوي المخيمات على الجزر أكثر من 41 ألف لاجئ، وهذا أعلى رقم منذ دخول اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا حول اللجوء حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2016. وتشير الأرقام إلى أنه حتى أبريل/ نيسان الماضي كان عدد اللاجئين على الجزر 14 ألف فقط.

وحسب تقارير صحفية، ارسلت الحكومة الألمانية خلال العام الحالي 2019 عدداً أقل من الموظفين، 80 موظفاً فقط، لمساعدة زملائهم في دوائر اللجوء اليونانية وتسجيل اللاجئين القادمين إلى الجزر، في حين أرسلت برلين 124موظفاً عام 2018 والعام الذي قبله أرسلت 130 موظفاً بعضهم خبراء من الهيئة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا (بامف).

ع.ج/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز