 اليونان تتصدى للاجئين على حدودها البرية مع تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.02.2020

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أخبار

اليونان تتصدى للاجئين على حدودها البرية مع تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده لن تتسامح مع أي دخول غير قانوني للمهاجرين عبر حدودها، فيما بدأ وصول مئات المهاجرين المقيمين في تركيا إلى الحدود مع اليونان بعد إعلان أنقرة عدم منعهم من العبور.

لاجئون ينتظرون على الحدود اليونانية المتاخمة لتركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده لن تتسامح مع أي دخول غير قانوني للمهاجرين

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة (28 فبراير/ شباط 2020) أن بلاده لن تتهاون مع أي "دخول غير شرعي" إلى أراضيها في وقت يتجمع مئات من طالبي اللجوء على الحدود مع تركيا.

وقال ميتسوتاكيس في تغريدة "أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين تجمعت في مجموعات كبيرة على الحدود البرية التركية اليونانية وحاولت دخول البلاد بطريقة غير شرعية". وأضاف "أريد أن أكون واضحا: لن يتم التساهل مع أي دخول غير شرعي إلى اليونان. نحن بصدد تعزيز أمن حدودنا".

وبدأ وصول مئات المهاجرين المقيمين في تركيا إلى الحدود مع اليونان وبلغاريا اليوم الجمعة بعد أن قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لم تعد ملتزمة باتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لمنع وصول اللاجئين إلى أوروبا.

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وقالت اليونان وبلغاريا الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي إنهما تشددان القيود على الحدود لمنع مرور المهاجرين بطريق غير قانوني. وقالت بلغاريا إنها تقوم بإرسال ألف جندي إضافي إلى الحدود مع تركيا. وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز مهاجرين يسيرون صوب الحدود اليونانية ويحمل بعضهم حقائب من البلاستيك وأطفالا صغارا بينما نظمت الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية دوريات على الجانب الآخر من الحدود. وهناك مشاهد مماثلة على الحدود البلغارية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن التلفزيون الرسمي اليوناني "إي آر تي" (ERT)  أن قوات الأمن اليونانية استخدمت رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع عند محاولة بعض المهاجرين عبور الحدود. كما ذكرت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار أن الحكومة اليونانية أرسلت 50 سفينة حربية إلى الجزر اليونانية و10 طائرات هليكوبتر لمنع أي اختراق للمعابر في اتجاه اليونان.

وبثت وسائل إعلام تركية لقطات لنحو 24 شخصا، بينهم نساء وأطفال، يستقلون قاربا مطاطيا على ساحل بحر إيجة. وأفادت تقارير بأنهم في الطريق إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. وقال شاهين نبي زاده وهو مهاجر أفغاني عمره 16 عاما كان ضمن مجموعة من المهاجرين تستقل واحدة من ثلاث سيارات أجرة كانت متوقفة على الطريق السريع في ضواحي اسطنبول "سمعنا بتلك الأنباء من التلفزيون".

وأضاف نبي زاده قبل أن تتجه سيارات الأجرة الثلاث إلى إقليم أدرنة بشمال غرب البلاد "نحن نعيش في اسطنبول. نريد أن نذهب إلى أدرنة ثم إلى اليونان". وذكرت وكالة دمير أوران للأنباء الموالية للحكومة التركية أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين وباكستانيين ومغاربة ضمن المهاجرين المتجهين صوب المعابر الحدودية مع اليونان وبلغاريا والتي تبعد نحو 200 كيلومتر عن اسطنبول.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

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