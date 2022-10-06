اليونان: انتشال جثث 21 مهاجرا ومخاوف من غرق العشرات

أعلن خفر السواحل اليونانيون، اليوم الأربعاء (الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، أنهم انتشلوا 21 جثة لأشخاص كانوا على متن مركبين شراعيين كان على متنهما 70 شخصا غرقا في بحر هائج، وفق متحدثة باسم جهاز خفر السواحل اليوناني.

كذلك عُثر الثلاثاء على جثة، قبالة سواحل جزيرة ساموس، يعتقد أنها لشخص قضى في حادث غرق قارب صغير أبحر من السواحل التركية وكان يقل 12 شخصا.

ويخشى أن يكون أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين في غرق المركب قبالة إيفيا، وسبعة آخرين في حادثة الغرق قبالة ساموس. وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا وجهات مفضلة للهاربين من إفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن الأمان وفرص حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.

وأكد خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا قرابة 1500 شخصا في الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بأقل من 600 العام الماضي. ويقول مسؤولو الهجرة اليونانيون إن المهربين باتوا يسلكون الآن في معظم الأحيان طريقا أطول مسافة وأكثر خطرا لتفادي دوريات الاتحاد الأوروبي في بحر إيجه، سعيا للوصول إلى إيطاليا.

نهر إيفروس "القاتل" للاجئين بين اليونان وتركيا

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي هذا الأسبوع إنه من المستحيل فعليا مراقبة "آلاف" المراكب التي تبحر في مياه دولية جنوب اليونان.

وقال لإذاعة بارابوليتيكا: "في 2021، توجهت قرابة 80 بالمئة من رحلات (المهاجرين) المنطلقة من تركيا مباشرة إلى إيطاليا". وأضاف "بالتأكيد عندما تكون ظروف الطقس قاسية، لا تتمكن هذه المراكب من الوصول".

وقضى أكثر من 20 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر في حادثتي غرق قرب جزيرتين كيثريا وليسبوس. وسجلت المنظمة الدولية للهجرة قرابة 300 بين قتلى ومفقودين من المهاجرين في شرق المتوسط هذا العام، بينهم 22 طفلا.

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول عبور في حضن أب لاجئ أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول الأعداد في تزايد مستمر رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول قنابل الغاز في مواجهة النازحين يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول مخاطر على نهر ايفروس الحدودي حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول مفاجأة غير سارة للاجئين! تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد



ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)