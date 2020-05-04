اليوم العالمي للأطفال المفقودين ـ مأساة أطفال خانهم القدر

كانت "هلال" تبلغ من العمر عشر سنوات حين غادرت شقة والديها في حي لوروب بهامبورغ للمرة الأخيرة. في ذلك اليوم أحضرتْ إلى البيت نتائج دراسية جيدة. أعطاها والدها قطعة نقدية واحدة كمكافأة. ذهبت الصغيرة لشراء الحلويات في مركز تجاري قريب من البيت ولم تعد إلى يومنا هذا.

حدث ذلك قبل 21 عامًا، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد الأطفال الذين يُعتقد أنهم مفقودون في ألمانيا حوالي 1800 حالة، حسب بيانات المكتب الألماني للشرطة الجنائيةBKA . للوهلة الأولى، يبدو هذا العدد كبيرا، لكن لحسن الحظ، فالحالات المشابهة لحالة هلال تشكل الاستثناء، إذ يظهر معظم الأطفال بعد وقت قصير من اختفائهم. وبحسب المكتب، فإن "نسبة الأطفال الذين لا يُعرف مصيرهم حتى بعد فترة طويلة يبقى ضئيلاً للغاية".

آباء وأمهات ضحية "خيبات أمل مدمرة"

معدل العثور علىالأطفال المفقودين يتجاوز نسبة 90 في المائة خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، هناك حالات اختفي فيها الأطفال لسنوات أو حتى إلى الأبد. تقول بيانكا بيفر، مديرة "الحلقة البيضاء"، وهي مؤسسة ترعى الآباء الذين فقدوا أطفالهم، "بالنسبة للوالدين الذين يفقدون طفلًا، يطغى عليهم إحساس بعدم اليقين بشأن مصير فلذة كبدهم". العواقب هي اضطرابات، قلق وشعور دائم بالذنب.

صور الأطفال تظل منقوشة في الذاكرة الشعبية، هناك مثال الطفلة البريطانية مادي ماكان التي اختفت وعمرها ثلاث سنوات من شقة لقضاء العطلات في البرتغال عام 2007. أو التلميذة ريبيكا، التي شوهدت آخر مرة في منزل شقيقتها في برلين منذ أكثر من عام.

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أندية كرة القدم تُعرف بمعضلة الأطفال المفقودين

يصادف في 25 مايو/ أيار من كل عام يوم الأطفال المفقودين، مناسبة تساهم في التعريف بمصيرهم ومصير أسرهم أمام الرأي العام. ويسعى أكثر من 50 ناديًا لكرة القدم في جميع أنحاء أوروبا في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور على الأطفال المختفين. وستشارك أندية مثل بوروسيا دورتموند وليفربول وبرشلونة مقاطع فيديو لهؤلاء الأطفال.

وجرت العادة أن تُنظم أنشطة هذا اليوم في ألمانيا من قبل مؤسسة "الحلقة البيضاء" و"مبادرة الأطفال المفقودين" منذ عام 2003. ولكن لماذا بالضبط يوم 25 مايو/ أيار؟

صبي فوق علبة الحليب

يوم الطفل المفقود" تقليد جاء من الولايات المتحدة، ويصادف اليوم الذي اختفى فيه إيتان باتز (ستة أعوام) في 25 مايو/ قبل، 41 عامًا. في ذلك اليوم، سمحت له والدته بركوب حافلة المدرسة بمفرده في منطقة سوهو في نيويورك للمرة الأولى. شاهدته يذهب وهو يعبر التقاطع الوحيد على الطريق قبل أن يختفي إلى الأبد. وأثارت القضية بحثاً جماعياً غير صغير في الولايات المتحدة. وفي أول سابقة من نوعها، قامت الشرطة بطباعة وجه طفل المفقود على علب الحليب، بشكل جعل ملايين الأمريكيين ينظرون لوجه الصبي الصغير على صباح مائدة الإفطار. بعدها، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان عام 1983 يوم 25 مايو/ يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى الأطفال المفقودين. وفي عام 2017، أدين رجل مشتبه به منذ فترة طويلة بقتل إيتان بات، لكن دون العثور على جثة الطفل.

في الولايات المتحدة، يتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 460.000 طفل كل عام، وفي بريطانيا هناك 113000 وحوالي 100000 في ألمانيا. وقام المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين بجمع ونشر هذه الأرقام. المشكلة يقول المركز هو أنه "في العديد من البلدان لا توجد إحصاءات عن عدد الأطفال الذين اختفوا". كما أنه من الصعب تقدير عدد الأطفال الذين يختفون في مناطق الحرب أو الفارين. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن الأطفال والمراهقين غير المصحوبين الفارين معرضين بشكل خاص لخطر الوقوع ضحايا للاستغلال والإيذاء والعنف. وكثيرا ما يعتمدون على المهربين الإجراميين الذين ليس لديهم مخاوف من استغلال محنتهم.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة أطفال جمعتهم المعاناة من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة "عمالة" مبكرة قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة وحل الشتاء يزيد المعاناة يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة أحذية مهترئة أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة الحلم بأبسط الحقوق مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة مسؤولية أكبر من العمر الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة مساعدات قليلة تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة ألعاب مهترئة يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة "مصلحو دراجات" صغار دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة يعيشون في بقايا خيم! في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة معاناة وأمل بتلقي المساعدة يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين



خطر الاستغلال الإجرامي والجنسي

وفقًا للحكومة الألمانية، تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1800 لاجئ قاصر غير مصحوبين بذويهم في ألمانيا (اعتبارًا من مارس /آذار 2020). جزء من هذا مدرج في عداد 1800 طفل مفقود المشار إليهم في بداية المقال. رسمياً يتم احتساب جميع الأطفال المختفين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا كأطفال مفقودين في ألمانيا. في حالة القاصرين غير المصحوبين الهاربين، تتم إضافة الشباب، أي كل شخص يتراوح عمره بين 14 و18 عامًا.

توضح الرابطة الفيدرالية للاجئين القصر غير المصحوبين أنه لا يمكن استبعاد أن جزءًا من القاصرين الذين تم الإبلاغ عن فقدهم يتم استغلالهم من قبل المجرمين. هناك أدلة على أن القاصرين يجبرون على ممارسة البغاء والسرقة لأنهم ما زالوا مضطرين لسداد الديون للمتاجرين بالبشر.

مريم بنيكه / ح.ز