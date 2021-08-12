اليورو هو العملة الأوروبية الموحدة التي تتداولها 19 دولة منضوية تحت ما يعرف بمنطقة اليورو. واليورو هو ثاني أهم عملة عالمية بعد الدولار الأميركي. وتشكل احتياطات دول العالم منه 20 باالمائة من الاحتياطات النقدية العالمية.

تم العمل باليورو في 1999 على النطاق المصرفي، وابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير عام 2002 حل اليورو مكان عملات دول منطقته. ورغم تذبذب سعره أمام الدولار الأمريكي من فترة لأخرى، فهو من أكثر العملات استقرارا في العالم. وتبلغ حصة اليورو في التجارة العالمية نحو 37 بالمائة مقابل أكثر من 42 بالمائة للدولار الأمريكي.