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اليورو

اليورو هو العملة الأوروبية الموحدة التي تتداولها 19 دولة منضوية تحت ما يعرف بمنطقة اليورو. واليورو هو ثاني أهم عملة عالمية بعد الدولار الأميركي. وتشكل احتياطات دول العالم منه 20 باالمائة من الاحتياطات النقدية العالمية.

تم العمل باليورو في 1999 على النطاق المصرفي، وابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير عام 2002 حل اليورو مكان عملات دول منطقته. ورغم تذبذب سعره أمام الدولار الأمريكي من فترة لأخرى، فهو من أكثر العملات استقرارا في العالم. وتبلغ حصة اليورو في التجارة العالمية نحو 37 بالمائة مقابل أكثر من 42 بالمائة للدولار الأمريكي.

Mauricio Macri (l-r), Präsident von Argentinien, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, aufgenommen am 07.07.2017 beim Familienfototermin in Hamburg beim G20-Gipfel. Am 07. und 08. Juli kommen in der Hansestadt die Regierungschefs der führenden Industrienationen zum G20-Gipfel zusammen. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

مستشارة الأزمات.. ميركل تضع بصمتها على السياسة الخارجية لألمانيا 12.08.2021

خلال 16 عاماً من عملها كمستشارة لألمانيا، تركت أنغيلا ميركل بصمة مؤثرة في السياسة الخارجية للبلاد. ورغم أنها ساهمت في تنامي الدور الألماني في العالم، إلا أنها واجهت تحديات عالمية كبيرة. لمحة عن السياسة الخارجية لميركل.
210703 Fans of Denmark gathers in Copenhagen for the UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 Football Championship Quarter Final match between Czech Republic and Denmark on July 3, 2021 in Copenhagen. Photo: Petter Arvidson / BILDBYRAN / kod PA / PA0233 fotboll football soccer fotball fans bbeng publik danmark denmark kˆpenhamn copenhagen jubel *** 210703 Fans of Denmark gathers in Copenhagen for the UEFA Euro 2020 Football Championship Quarter Final match between Czech Republic and Denmark on July 3, 2021 in Copenhagen Photo Petter Arvidson BILDBYRAN kod PA PA0233 fotboll football soccer fotball fans bbeng Publik danmark denmark copenhagen cheers, PUBLICATIONxNOTxINxSWExNORxAUT Copyright: PETTERxARVIDSON BB210703PA021

دور دامسغارد ودولبرغ في "المعجزة الدنماركية" 06.07.2021

شاءت الأقدار أن تدفع بلاعبين إلى دائرة الأضواء. لم يكونا أساسيين ضمن تشكيلة كاسبر هيولماند عند انطلاق منافسات اليورو 2020، ورغم ذلك أصبحا من المفاتيح الأساسية التي ساهمت في تحقيق "المعجزة الدنماركية".

Fußball: EM, Deutschland - Ungarn, Vorrunde, Gruppe F, 3. Spieltag in der EM-Arena München. Deutsche Fans feiern vor dem Spiel. +++ dpa-Bildfunk +++

"دلتا"..مخاوف من موجة جديدة ومباريات اليورو في قفص الاتهام 01.07.2021

بينما حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من تفشي سلالة دلتا في ألمانيا "قريباً"، حمّلت الصحة العالمية بطولة "يورو 2020" مسؤولية ارتفاع الإصابات مجددا في أوروبا. وروسيا تشكو من تدهور الوضع الوبائي.

LONDON, ENGLAND - JUNE 26: Italy fans show their support prior to the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Italy and Austria at Wembley Stadium at Wembley Stadium on June 26, 2021 in London, England. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

ألمانيا تطالب بخفض عدد الحضور في مباريات اليورو 29.06.2021

بسبب انتشار سلالة "دلتا" المثيرة للقلق، وقبيل ساعات من صافرة انطلاق مباراة المانشافت أمام "الأسود الثلاثة"، ألمانيا تطالب بخفض عدد الحضور في ملعب ويمبلي الشهير حيث ستقام أيضا مباراتا نصف النهائي ونهائي يورو 2020.

القلعة الإنجليزية ويمبلي

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! 01.06.2021

لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، ستقام مباريات نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية على 11 ملعبا من بلدان مختلفة.. تعرف على هذه الملاعب من خلال هذه الصور.
FILE - In this April 25, 2019, file photo, former Nissan Chairman Carlos Ghosn leaves Tokyo's Detention Center for bail in Tokyo. By jumping bail, Ghosn, who had long insisted on his innocence, has now committed a clear crime and can never return to Japan without going to jail. (Kyodo News via AP, File) |

صفعة كبيرة يتلقاها كارلوس غصن في معركته مع نيسان-ميتسوبيشي 20.05.2021

كأن يأمل في تعويض بملايين اليورو، فتلقى حكماً برد أجور تلقاها بالملايين. هذه أحدث صفعة تلقاها مدير السيارات السابق الهارب كارلوس غصن في المحاكم الهولندية.
3.2.2021, Rom, Italien, Former European Central Bank president Mario Draghi speaks to the media after accepting a mandate to form Italy's new government from Italian President Sergio Mattarella at the Rome's Quirinale Presidential Palace, Wednesday Feb. 3, 2021. (AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool)

تكليف "منقذ اليورو" بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا 03.02.2021

حدّد ماريو دراغي، المكلّف بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مشددا أن الأمر يتعلّق بالحدّ من أزمة جائحة كورونا، خاصة القضاء على الوباء في البلاد ووقف تداعياته الاقتصادية.
07.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Ein Polizist trägt das rheinland-pfälzische Landeswappen auf seiner Jacke. Foto: Andreas Arnold/dpa | Verwendung weltweit

بسبب خرق قواعد كورونا.. مدينة ألمانية تعاقب 50 شرطيا وشرطية 22.08.2020

إنها واقعة أثارت الانتباه في ألمانيا كلها، فقد جلس عشرات من أفراد الشرطة في حانة بمدينة ماينز وأخذوا في الاحتفال بلا اكتراث. ورغم مرور شهور على الواقعة إلا أن إدارة المدينة قررت الآن معاقبتهم بغرامات قد تصل لمئات اليورو.
CORRECTING CAPTION BYLINE TO LEFTERIS PITARAKIS - People walk past a currency exchange shop in Istanbul, Tuesday, Aug. 14, 2018.The Turkish lira has nosedived in value in the past week over concerns about Turkey's President Recep Tayyip Erdogan's economic policies and after the United States slapped sanctions on Turkey angered by the continued detention of an American pastor. (AP Photo/Lefteris Pitarakis) |

انزلاق الليرة ـ اقتصاد تركيا يترنح وسط أزمات شرق المتوسط 29.07.2020

تساءل خبراء اقتصاديون ألمان بشأن استقرار الليرة التركية الغامض مقابل الدولار، فيما تواصل تراجعها أمام اليورو، في وقت عززت فيه أنقرة انخراطها في عدد من الجبهات الساخنة في المنطقة. فهل يواجه الاقتصاد التركي خطر الانهيار؟
ARCHIV - 05.12.2011, Bayern, München: Hände wühlen in einer Kiste mit Zwei-Euromünzen «Neuschwanstein» im Bayerischen Hauptmünzamt. (zu dpa «Reiche wurden vor Corona-Krise reicher - mehr Dollar-Millionäre») Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تقرير: ارتفاع عدد المليونيرات في ألمانيا بشكل ملحوظ 10.07.2020

انضم مائة ألف شخص في ألمانيا لقائمة المليونيرات في عام 2019 بحسب "تقرير الثروة العالمي". وكانت الزيادة في أعداد المليونيرات في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى في العالم إلا أن أزمة كورونا قد تغير ذلك هذا العام.
©Kyodo/MAXPPP - 01/12/2015 ; Photo taken Nov. 30, 2015, shows Chinese 100 yuan bills, 100 euro bills, U.S. 100 dollar bills and Japanese 10,000 yen bills. The International Monetary Fund decided that day to add the yuan to its benchmark currency basket starting in October 2016. (Kyodo) ==Kyodo |

تحليل: فرصة تاريخية لليورو إلى جانب الدولار واليوان 05.07.2020

يبدو الاتحاد الأوروبي ضائعا في تحديد مكانته بين بكين وواشنطن، غير أن كلام المستشارة ميركل حول مستقبل العلاقة مع واشنطن تشير إلى تحول في الدور العالمي للاتحاد. فهل يبدأ ذلك بجعل اليورو عملة عالمية تقارع الدولار واليوان؟
--FILE--A Chinese clerk counts US dollar banknotes over RMB (renminbi) yuan bills at a bank in Huaibei city, east China's Anhui province, 28 November 2012. The yuan surged to a near seven-month high yesterday, following news that China was mulling a new yuan pricing formula to enhance stability. Spot yuan strengthened through 6.8 per US dollar for the first time since November 11 in early trade before retreating and settled at 6.8061 by the close of trade in China. The 4:30pm settlement price was still nearly 0.2 percent firmer than the previous late session close. Early in the day, the People's Bank of China pushed the reference rate for the yuan up by 0.8 percent, the midpoint's second-largest one-day appreciation since the currency was depegged from the dollar in 2005. Foto: Xie Zhengyi/Imaginechina/dpa |

تحليل: الصين تستعد للجم الدولار، أين اليورو والعرب من ذلك؟ 28.06.2020

تبدو الصين في عجلة من أمرها لكسر هيمنة الدولار على مبادلاتها مع العالم الخارجي، ويبدو أن فرصها في النجاح أضحت أقوى على ضوء فشل إدارة ترامب في مواجهة تبعات أزمة كورونا، ماذا يعني ذلك للعملة الأوروبية والدول العربية؟
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Ein-Euro-Münze (r) und eine Deutsche Mark (D-Mark), aufgenommen am 17.12.2010 in Kaufbeuren (Bayern). (Zu dpa Gut 15 Jahre nach Euro-Einführung: 12,67 Milliarden D-Mark im Umlauf vom 07.07.2017) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ما السرّ وراء بقاء 12 مليار مارك ألماني خارج البنك المركزي؟ 26.06.2020

5.8 مليار مارك من الفئة الورقية و6.6 مليار مارك من الفئة المعدنية قيمة الموجودات عملة ألمانية قبل اليورو. أين هي الآن؟ وهل يمني البعض النفس ببيعها بأثمان أكبر من قيمتها عندما تصبح نادرة؟ أم أن لمحترفي الجريمة يداََ ما؟

05.05.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Die Richter des zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht, Ulrich Maidowski (l-r), Peter M. Huber, Vorsitzender Andreas Voßkuhle, Doris König, und Christine Langenfeld, kommen während der Urteilsverkündung des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu milliardenschweren Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Saal. Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger Richter und Richterinnen im Saal. Zudem wurden die Sitzplätze im Gerichtssaal reduziert. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا.. "الدستورية" تشكك في قانونية البرنامج الأوروبي للسندات 05.05.2020

في خطوة قد تؤثر على خطة الإنقاذ الأوروبية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في منطقة اليورو، أعلى محكمة في ألمانيا تشكك جزئيا في قانونية برنامج السندات للبنك المركزي الأوروبي على المستوى الوطني.

March 31, 2020 Coronavirus covid 19 emergency Discussion about issuing Corona Bonds Euro banknotes. EU. Europe. European politics. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"سندات كورونا" اختبار لقدرة الاتحاد الأوروبي على إدارة الأزمات؟ 24.04.2020

 جددت جائحة كورونا الخلافات القديمة وأعادت اختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على صياغة رد منسق على أزمة كبرى، ويتركز الخلاف هذه المرة حول "سندات كورونا" التي تطالب بها الدول الأشد تضررا من الوباء فيما ترفضه الدول الغنية.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf Lohn- und Gehaltsabrechnungen (Entgeltabrechnungen) liegen Euromünzen und Eurogeldscheine, aufgenommen am 31.01.2013 in Dresden (Sachsen). Foto: Arno Burgi/dpa (zu dpa Mini-Inflation sorgt für Rekordanstieg der Reallöhne in Deutschland vom 22.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تؤيد منح الشركات المزيد من الإعفاءات 12.04.2020

بالرغم من أن الحكومة الألمانية تبنت حزمة مساعدات بمئات المليارات من اليورو لمساعدة الشركات الألمانية على تجاوز جائحة فيروس كورونا، فإن الجهات الاقتصادية المختصة ترى ضرورة لمزيد من المساعدات الحكومية.
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