اليوان الصيني

اليوان، إنه العملة الصينية التي يصعد نجمها وُيطلق عليها أيضا اسم رينمنبي. تزداد أهميتها مع نهضة الاقتصاد الصيني واعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي كعملة رئيسية إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

ظل سعر اليوان مرتبطا مع الدولار الأمريكي لسنوات إلى أن قام البنك المركزي الصيني بفك ارتباطه بالأخير في عام 2005. واليوان من العملات التي لم يتم تعويمها حتى الآن رغم الضغوط الأمريكية والدولية على الحكومة الصينية التي تصر على إبقاء سعر عملتها منخفضا من أجل تشجيع الصادرات إلى مختلف أنحاء العالم.