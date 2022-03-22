نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اليوان الصيني

اليوان، إنه العملة الصينية التي يصعد نجمها وُيطلق عليها أيضا اسم رينمنبي. تزداد أهميتها مع نهضة الاقتصاد الصيني واعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي كعملة رئيسية إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

ظل سعر اليوان مرتبطا مع الدولار الأمريكي لسنوات إلى أن قام البنك المركزي الصيني بفك ارتباطه بالأخير في عام 2005. واليوان من العملات التي لم يتم تعويمها حتى الآن رغم الضغوط الأمريكية والدولية على الحكومة الصينية التي تصر على إبقاء سعر عملتها منخفضا من أجل تشجيع الصادرات إلى مختلف أنحاء العالم.

اليوان بدل الدولار.. هل تستخدم السعودية الصين للضغط على أمريكا؟

اليوان بدل الدولار.. هل تستخدم السعودية الصين للضغط على أمريكا؟ 22.03.2022

قامت السعودية بتعزيز علاقاتها مع الصين على كافة الأصعدة بما فيها السياسية والعسكرية، ما يهدد بإرباك تحالفها التاريخي مع أمريكا. فكيف أثرت الخلافات بين واشنطن والرياض على التحول السعودي باتجاه الصين؟
صنع في ألمانيا.. منافسة صينية شرسة للشركات الألمانية!

"صنع في ألمانيا".. منافسة صينية شرسة للشركات الألمانية! 02.09.2021

تواجه الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم أو ما تعرف بـ "الأبطال الخفيون" منافسة شرسة من الشركات الصينية. ويشعر البعض بالخوف حيال ذلك، فيما يعتبر آخرون هذا الأمر فرصة للتأكيد على قوة شعار "صنع في ألمانيا".

ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف 18.09.2020

أحدثها جريمة قتل مروعة في مدينة هاناو يُشتبه بأن دافعها عنصري. منذ عام 1990 بلغ عدد ضحايا اليمين المتطرف 198 شخصا أغلبهم من أصول أجنبية. ملف الصور هذا يلقي نظرة على جرائم هذا اليمين وأنشطته خلال ثلاثة عقود.

تحليل: فرصة تاريخية لليورو إلى جانب الدولار واليوان

تحليل: فرصة تاريخية لليورو إلى جانب الدولار واليوان 05.07.2020

يبدو الاتحاد الأوروبي ضائعا في تحديد مكانته بين بكين وواشنطن، غير أن كلام المستشارة ميركل حول مستقبل العلاقة مع واشنطن تشير إلى تحول في الدور العالمي للاتحاد. فهل يبدأ ذلك بجعل اليورو عملة عالمية تقارع الدولار واليوان؟
تحليل: الصين تستعد للجم الدولار، أين اليورو والعرب من ذلك؟

تحليل: الصين تستعد للجم الدولار، أين اليورو والعرب من ذلك؟ 28.06.2020

تبدو الصين في عجلة من أمرها لكسر هيمنة الدولار على مبادلاتها مع العالم الخارجي، ويبدو أن فرصها في النجاح أضحت أقوى على ضوء فشل إدارة ترامب في مواجهة تبعات أزمة كورونا، ماذا يعني ذلك للعملة الأوروبية والدول العربية؟
واشنطن: بكين ودول شرق أوسطية تخفي حصيلتها الحقيقية من كورونا

واشنطن: بكين ودول شرق أوسطية تخفي حصيلتها الحقيقية من كورونا 02.04.2020

اتهم تقرير سري للمخابرات الأمريكية الصين ودولاً أخرى بالتغطية على الأعداد الحقيقية للاصابات والوفيات الناجمة عن إصابة مواطنيها والمقيمين لديها بفيروس كورونا. التقرير أشار أيضاً إلى دول عربية شرق أوسطية بأصابع الاتهام.
النازيون الجدد يوزعون في كولونيا منشورات تهديد للمسلمين

النازيون الجدد يوزعون في كولونيا منشورات تهديد للمسلمين 08.06.2019

"غزوكم لبلادنا سوف يفشل" هذه هي إحدى العبارات التي تضمنتها منشورات تحمل الصليب المعقوف وتتضمن تهديدات للمسلمين وزعت قبيل الاحتفال بذكرى هجوم ضد أجانب نفذته خلية نازية في نفس الحي بمدينة كولونيا قبل 15 سنة.
تحليل.. تفكيك هيمنة الدولار في عهدة أوروبا والصين

تحليل.. تفكيك هيمنة الدولار في عهدة أوروبا والصين 23.09.2018

العقوبات الاقتصادية الأمريكية تزداد قسوة ولا تميز بين الصديق والعدو، وعليه يزداد عدد الدول التي تحاول التخلص من هيمنة الدولار على تجارتها الخارجية، ويبدو أن فرصتها جيدة لكسر سطوة هذه العملة على النظام المالي العالمي.
غير قابل للانقسام- مبادرة لتعبئة مدنية ضد الإقصاء في ألمانيا

"غير قابل للانقسام"- مبادرة لتعبئة مدنية ضد الإقصاء في ألمانيا 01.09.2018

تأييدا لمجتمع ألماني منفتح وقياما بإشارة واضحة ضد الاقصاء، من المقرر تنظيم مظاهرة كبرى في برلين في أكتوبر/ تشرين الأول. منظمات وشخصيات شهيرة وقعت على الدعوة لهذا الحراك، الذي يتزامن بمحض الصدفة مع أحداث كيمنتس المقلقة.

الخلية النازية السرية.. ماذا بعد حكم المؤبد على تشيبه؟

الخلية النازية السرية.. ماذا بعد حكم المؤبد على تشيبه؟ 11.07.2018

أثار حكم محكمة ميونيخ على بيآته تشيبه المتهمة الرئيسية في قضية الخلية النازية السرية بالسجن المؤبد ردود فعل إيجابية في أوساط المجتمع، لكن أصواتاً حذرت من مغبة نسيان القضية باعتبارها قد انتهت قضائيا.
Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة 11.07.2018

قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل بدم بارد خلال الفترة من عام 2000 إلى 2007. وتُوجه الأنظار في المحاكمة ضد المتواطئين المفترضين لاسيما على بيآته تشيبه، لكن من هم ضحايا هذه العصابة الإرهابية.
أنغيلا ميركل تفوز بجائزة فنلندية جديدة كقدوة للنساء والبنات

أنغيلا ميركل تفوز بجائزة فنلندية جديدة كقدوة للنساء والبنات 14.12.2017

أمست المستشارة ميركل أول من يفوز بجائزة جديدة تقدمها فنلندا بداية من هذا العام للأفراد والمنظمات التي تعمل بجد من أجل المساواة بين الجنسين. ومُنِحت ميركل الجائزة "لجهودها كمدافعة عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".
ثورة تونس تطيح بوزيرة خارجية فرنســا

ثورة تونس تطيح بوزيرة خارجية فرنســا 27.02.2011

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري استقالتها من منصبها، عازية السبب إلى حملات إعلامية "شرسة" شنت ضدها على خلفية تصريحات لها خلال الثورة التونسية والكشف عن علاقات بمقربين من الرئيس التونسي المخلوع.
وزيرة خارجية فرنسا تطالب من غزة برفع الحصار الإسرائيلي

وزيرة خارجية فرنسا تطالب من غزة برفع الحصار الإسرائيلي 21.01.2011

في أول زيارة لها للمنطقة منذ توليها منصبها، طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو-ماري إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك خلال زيارة للقطاع رافقتها تظاهرات غاضبة لأهالي المعتقلين الفلسطينيين.
المفوضية الأوربية تطالب بمراقبة ميزانيات دول اليورو قبل التصديق عليها

المفوضية الأوربية تطالب بمراقبة ميزانيات دول اليورو قبل التصديق عليها 12.05.2010

تسعى المفوضية الأوروبية إلى تفادي وقوع دول جديدة في منطقة اليورو في أزمة مالية كالتي وقعت في اليونان. و يقدم اليوم مفوض العملة و الاقتصاد أولي رين خطة لتطبيق قانون يساهم في تفادي الوقوع في أزمات مالية جديدة.