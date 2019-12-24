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الين الياباني

الين الياباني هو العملة اليابانية وهي إحدى أهم العملات في العالم. وتعكس قوته موقع الاقتصاد الياباني الذي يعد ثالث أهم اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي ونظيره الصيني من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.

يعود إطلاق الين الياباني واعتماده كعملة يابانية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد بقي عملة ضعيفة الأهمية حتى سبعينات القرن الماضي عندما بدأت اليابان بالظهور كقوة اقتصادية عالمية. وهو الأمر الذي عزز من مكانته إلى أن أصبح أحد أهم العملات الرئيسية في العالم إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

إدلب.. تركيا تضغط على روسيا وغوتيريش يطالب بوقف فوري للعنف

إدلب.. تركيا تضغط على روسيا وغوتيريش يطالب بوقف فوري للعنف 24.12.2019

تتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في إدلب مع استمرار الهجوم الروسي والسوري على قرى وبلدات ريف المحافظة وارتفاع حصيلة قتلى القصف. وتمارس تركيا ضغوطاً على روسيا لوقف الهجمات، في حين يطالب غوتيريش بوقف فوري للعنف.
عشرات اللاجئين السوريين ينهون برنامجا تدريبا لدى الجيش الألماني

عشرات اللاجئين السوريين ينهون برنامجا تدريبا لدى الجيش الألماني 17.11.2016

شارك عشرات اللاجئين السوريين في برنامج تأهيلي لممارسة مهنن مختلفة برعاية الجيش الألماني (بونديسفير). وهنأت وزيرة الدفاع أورزولا فون ديرلاين المتخرجين في الدورة بعد ختام البرنامج التدريبي وسلمتهم شهادات التخرج.
مقتل الوحيشي قلّم أظافر قاعدة اليمن ولم ينه وجودها

مقتل الوحيشي قلّم أظافر قاعدة اليمن ولم ينه وجودها 17.06.2015

تمكنت واشنطن من قتل زعيم فرع تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ناصر الوحيشي، الذي كان مساعدا شخصيا لأسامة بن لادن. فهل ستضعف هذه العملية الشبكة الإرهابية؟ وكيف يبدو مستقبلها وسط المزاحمة مع تنظيم "الدولة الإسلامية"؟
الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابهم بعد التوصل لاتفاق مع اسرائيل

الأسرى الفلسطينيون ينهون إضرابهم بعد التوصل لاتفاق مع اسرائيل 14.05.2012

وافق الأسرى الفلسطينيون على إنهاء الإضراب الجماعي عن الطعام والذي بدأ منذ حوالي 28 يوما، احتجاجا على ظروف الاعتقال الإداري، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بوساطة مصرية.
العرب ينهون قمتهم باتفاق على عقد قمة استثنائية هذا العام

العرب ينهون قمتهم باتفاق على عقد قمة استثنائية هذا العام 28.03.2010

ببيان ختامي مقتضب وبدون جلسة ختامية علنية ودون خطابات أنهى القادة العرب قمتهم الثانية والعشرين في مدينة سرت الليبية. وحسب البيان فإن قمة استثنائية ستعقد نهاية هذا العام لبحث مشاريع تطوير العمل العربي والعلاقة مع الجوار.
احتدام السباق نحو البيت الأبيض وتحذيرات من نتائج استطلاعات الرأي

احتدام السباق نحو البيت الأبيض وتحذيرات من نتائج استطلاعات الرأي 02.11.2008

فيما تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشح الديمقراطي أوباما على منافسه الجمهوري ماكين ولاسيما في ولايات تعتبر تقليديا معقلا للجمهوريين، حذرت صحيفة ألمانية من هذه النتائج بوصفها لا تعكس بشكل حقيقي رأي الناخب الأمريكي