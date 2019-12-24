الين الياباني هو العملة اليابانية وهي إحدى أهم العملات في العالم. وتعكس قوته موقع الاقتصاد الياباني الذي يعد ثالث أهم اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي ونظيره الصيني من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.

يعود إطلاق الين الياباني واعتماده كعملة يابانية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد بقي عملة ضعيفة الأهمية حتى سبعينات القرن الماضي عندما بدأت اليابان بالظهور كقوة اقتصادية عالمية. وهو الأمر الذي عزز من مكانته إلى أن أصبح أحد أهم العملات الرئيسية في العالم إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.