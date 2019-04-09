اليمين يتقدم في إسرائيل ونتنياهو في طريقه للفوز بولاية خامسة

يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو الفوز بولاية خامسة، حيث تظهر النتائج الأولية لفرز الأصوات تقدمه في الانتخابات البرلمانية على منافسه بيني غانتس. ومع فرز 97% من الأصوات، بدا أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتجه للفوز بـ 35 مقعدا من 120، متساويا مع منافسه غانتس زعيم حزب أبيض أزرق، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء (10 أبريل/ نيسان 2019).

ويتوقع أن تحصل الكتلة اليمينية التي يحتمل أن يشكل نتنياهو معها الحكومة على 65 مقعدا بشكل إجمالي، مقابل 55 مقعدا لكتلة يسار الوسط المنافسة. ومن المقرر أن يؤدي البرلمان الجديد اليمين في 23 نيسان/ أبريل كما يتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين بحلول مطلع يونيو/ حزيران.

وفي ظل هذه الصورة، يبدو من غير المرجح أن يعهد الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين في الأيام المقبلة لشخصية أخرى غير نتانياهو مهمة تشكيل ائتلاف حكومي.

وبذلك يحقق نتانياهو (69 عاما) الذي يحكم بلا انقطاع منذ عشر سنوات، انجازاً كبيراً بفوزه في انتخابات اعتبرت إلى حد كبير استفتاء على شخصه، على الرغم من التهديد باتهامه بالفساد. لكن متاعبه مع القضاء يمكن أن تعود اعتبارا من الأشهر الأولى لولايته. وكان نتانياهو قد أعلن فوزه في الانتخابات.

وفي مقر قيادة حزب "أزرق أبيض" في تل أبيب، أعلن غانتس (59 عاماً) أيضا فوزه في الانتخابات. وقال أمام مؤيديه "إنه يوم تاريخي وأكثر من مليون شخص صوتوا لنا". وأضاف أنه "على الرئيس أن يكلفنا تشكيل الحكومة المقبلة لأننا أهم حزب"، قبل أن يعد بأن يكون "رئيس وزراء للجميع".

أما اليسار، فقد تلقى ضربة بحصوله على ستة مقاعد فقط وقالت شيلي ياشيموفيتش القيادية في حزب العمل التاريخي إنها "تحت تأثير الصدمة".

خيبة أمل لدى الفلسطينيين

وانتقد أمين سرّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة صائب عريقات نتائج الانتخابات وقال على تويتر إنّ الإسرائيليين صوّتوا للمحافظة على الوضع القائم وعدم انهاء الاحتلال والتمييز العنصري....

ص.ش/و.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)