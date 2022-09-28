ازدادت شعبية اليمين المتطرف في أوروبا مؤخراً لأسباب من أبرزها تدفق آلاف اللاجئين إليها وازدياد حدة المشاكل الاقتصادية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وظهرت قوة هذا اليمين من خلال فوزه بالانتخابات الإيطالية وقبلها السويدية.

بينما يدعو اليمين التقليدي المحافظ للحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية، يستخدم المتطرفون اليمينيون التمييز والأفكار العنصرية لحماية هذه الهوية التي يعتبرها مهددة من قبل الأجانب واللاجئين. وفي هذا الإطار يتبنى افكارا متطرفة تحض على كراهية الأجانب.