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اليمين المتطرف

ازدادت شعبية اليمين المتطرف في أوروبا مؤخراً لأسباب من أبرزها تدفق آلاف اللاجئين إليها وازدياد حدة المشاكل الاقتصادية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وظهرت قوة هذا اليمين من خلال فوزه بالانتخابات الإيطالية وقبلها السويدية.

بينما يدعو اليمين التقليدي المحافظ للحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية، يستخدم المتطرفون اليمينيون التمييز والأفكار العنصرية لحماية هذه الهوية التي يعتبرها مهددة من قبل الأجانب واللاجئين. وفي هذا الإطار يتبنى افكارا متطرفة تحض على كراهية الأجانب.

بلجيكا.. فتح تحقيق في مقتل شخص خلال مداهمة لأوساط اليمين المتطرف

بلجيكا.. فتح تحقيق في مقتل شخص خلال مداهمة لأوساط اليمين المتطرف 28.09.2022

بعد أيام قليلة من فشل محاولة لاختطاف وزير العدل البلجيكي، قُتل شخص في تبادل لإطلاق النار خلال عملية واسعة النطاق للشرطة ضد المتطرفين اليمينيين في بلجيكا. ولم تتضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة بين الواقعتين.

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته 28.09.2022

فاز تحالف أحزاب يمينية بالانتخابات البرلمانية الإيطالية، لتستعد إيطاليا لاستقبال أول حكومة يمينية متطرفة منذ سقوط الفاشية. فما هي أبرز وجوه التيار اليميني في إيطاليا وملامح سياسته القادمة؟

مسائية DW: بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات.. ماذا ينتظر إيطاليا؟ 27.09.2022

بعد فوز حزبها اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الإيطالية.. جورجيا ميلوني تستعد لتشكيل حكومةِ يمين الوسط ولأن تصبح أولَ رئيسة وزراء في تاريخ إيطاليا.. فإلى أين ستقود ميلوني إيطاليا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً؟
الانتخابات البرلمانية الإيطالية.. اليمين المتطرف يتجه نحو السلطة

الانتخابات البرلمانية الإيطالية.. اليمين المتطرف يتجه نحو السلطة 26.09.2022

أظهرت النتائج المؤقتة للانتخابات البرلمانية انتصارًا واضحًا لتحالف أحزاب يمين الوسط. ويأتي في صدارة هذه الأحزاب حزب فراتيلي دي إيطاليا أو "إخوة إيطاليا" الشعبوي بقيادة جورجيا ميلوني، التي من المتوقع أن تصبح أول رئيسة للوزراء في إيطاليا. ولكن الإقبال المنخفض والقياسي على التصويت ألقى بظلاله على المشهد الانتخابي، حتى بعد نهاية التصويت.
جورجيا ميلوني معجبة سابقة بموسوليني تغزو الساحة السياسية الإيطالية

جورجيا ميلوني معجبة سابقة بموسوليني تغزو الساحة السياسية الإيطالية 26.09.2022

تحالف اليمين المتطرف مع القوى المحافظة في إيطاليا في طريقه إلى احداث زلزال سياسي في أوروبا، وذلك بعد فوزه في النتائج التشريعية وفقاً للنتائج الأولية. خطوة فرحت بها قوى اليمين المتطرف داخل الاتحاد الأوروبي.

توقعات: فوز ائتلاف اليمين الإيطالي في الانتخابات البرلمانية

توقعات: فوز ائتلاف اليمين الإيطالي في الانتخابات البرلمانية 25.09.2022

يبدو أن ائتلاف اليمين الذي تقوده السياسية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني في طريقه للفوز في الانتخابات التشريعية الإيطالية، حسب توقعات نوايا الناخبين. وإذا صحت هذه التوقعات فستصبح ميلوني أول رئيسة حكومة في إيطاليا.
إقبال ضعيف في الانتخابات الإيطالية وسط توقعات بفوز اليمين

إقبال ضعيف في الانتخابات الإيطالية وسط توقعات بفوز اليمين 25.09.2022

تصاعدت التوقعات بفوز ائتلاف اليمين في الانتخابات التشريعية الإيطالية وسط نسب مشاركة ضعيفة. ولو صحت التوقعات فإنّ جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف ستصبح أول رئيسة وزراء في إيطاليا.

هل ينجح اليمين المتطرف في إيطاليا؟ 25.09.2022

يتوجه الإيطاليون الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ائتلاف يمين الوسط. والتوقعات تشير إلى فوز زعيمة اليمين المتطرف جورجيا ميلوني برئاسة الحكومة.
الإيطاليون يصوتون في انتخابات برلمانية يتصدرها اليمين المتطرف

الإيطاليون يصوتون في انتخابات برلمانية يتصدرها اليمين المتطرف 25.09.2022

يتوجه أكثر من خمسين مليون إيطالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم وسط توقعات بأن يتصدر اليمين المتطرف النتائج بقيادة جيورجيا ميلوني وحزبها القومي "إخوة إيطاليا"، بل يمكنه أيضا الحصول على أغلبية مطلقة وتشكيل الحكومة.

إيطاليا.. ائتلاف اليمين يأمل بفوز كبير في الانتخابات التشريعية

إيطاليا.. ائتلاف اليمين يأمل بفوز كبير في الانتخابات التشريعية 24.09.2022

تشير التوقعات أنّ ائتلاف اليمين واليمن المتطرّف قد يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الإيطالية المقرر إجراؤها الأحد. وإذا صحت هذه التوقعات فستتولى جورجيا ميلوني رئاسة أول حكومة يمينية متشددة غير مسبوقة في البلاد.

بوعود بتخفيض الضرائب.. "أخوة إيطاليا" يستميلون الناخبين 23.09.2022

مع اقتراب الانتخابات العامة في إيطاليا المقررة الأحد، يسعى حزب "أخوة إيطاليا" الشعبوي اليميني المتطرف استمالة رجال الأعمال بوعود تخفيض الضرائب، لكن من دون خطة واضحة لكيفية تعويض ذلك. ويخشى أن تكسب هذه الوعود الحزب أصوتًا لا سيما في أوساط رواد الأعمال، كما في منطقة أومبيريا الإيطالية.

رئيسة وزراء السويد تعلن استقالتها من منصبها بعد خسارة حزبها في الانتخابات البرلمانية 15.09.2022

أعلنت رئيسة وزراء السويد أنها ستستقيل من منصبها من هزيمة حزبها في الانتخابات البرلمانية في البلاد. وخسر حزب ماجدلينا أندرسون من يسار الوسط بفارق ضئيل أمام كتلة الأحزاب اليمينية بعد فرز 99 في المئة من الأصوات. وهذا ما يعد ضربة كبيرة للاشتراكيين الديمقراطيين.
رئيسة وزراء السويد تقر بفوز اليمين واليمين المتطرف وتستقيل

رئيسة وزراء السويد تقر بفوز اليمين واليمين المتطرف وتستقيل 14.09.2022

اعترفت رئيسة وزراء السويد أندرسون بفوز تحالف المعارضة اليميني بالانتخابات العامة التي أجريت نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، أعلنت السياسية الاشتراكية الديموقراطية أنها ستقدم استقالتها غدًا.
ألمانيا ـ التحقيق مع جنود مشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف

ألمانيا ـ التحقيق مع جنود مشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف 12.09.2022

يحقق جهاز الاستخبارات العسكرية الألماني "إم ايه دي MAD" مع مجموعة جنود مشتبه في انتمائهم إلى اليمين المتطرف، وفق ما كشفت وزارة الدفاع الألمانية في إحاطة برلمانية. ويتعلق الأمر بمجموعة تطلق على نفسها "نوردبوند".
استطلاعات ترجح فوز حزب رئيسة وزراء السويد بالانتخابات

استطلاعات ترجح فوز حزب رئيسة وزراء السويد بالانتخابات 11.09.2022

تفيد التوقعات بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون، سيظل أكبر قوة سياسية في السويد. وأدلى الناخبون بأصواتهم في اقتراع يتنافس فيه الحزب المنتمي ليسار الوسط، مع اليمين واليمين المتطرف.
كابوس اليمين المتطرف يهيمن على الانتخابات السويدية

كابوس اليمين المتطرف يهيمن على الانتخابات السويدية 11.09.2022

يدلي الناخبون في السويد بأصواتهم اليوم في انتخابات يهيمن عليها صعود اليمين المتطرف والتيارات المناهضة للهجرة. كما تشكل قضايا الأمن والجريمة موضوع تشاحن حاد بين الأحزاب المتنافس إضافة إلى قضايا التضخم وأزمة الطاقة.
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