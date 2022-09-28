ازدادت شعبية اليمين المتطرف في أوروبا مؤخراً لأسباب من أبرزها تدفق آلاف اللاجئين إليها وازدياد حدة المشاكل الاقتصادية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وظهرت قوة هذا اليمين من خلال فوزه بالانتخابات الإيطالية وقبلها السويدية.
بينما يدعو اليمين التقليدي المحافظ للحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع عن طريق الحوار وبالوسائل السلمية، يستخدم المتطرفون اليمينيون التمييز والأفكار العنصرية لحماية هذه الهوية التي يعتبرها مهددة من قبل الأجانب واللاجئين. وفي هذا الإطار يتبنى افكارا متطرفة تحض على كراهية الأجانب.
أظهرت النتائج المؤقتة للانتخابات البرلمانية انتصارًا واضحًا لتحالف أحزاب يمين الوسط. ويأتي في صدارة هذه الأحزاب حزب فراتيلي دي إيطاليا أو "إخوة إيطاليا" الشعبوي بقيادة جورجيا ميلوني، التي من المتوقع أن تصبح أول رئيسة للوزراء في إيطاليا. ولكن الإقبال المنخفض والقياسي على التصويت ألقى بظلاله على المشهد الانتخابي، حتى بعد نهاية التصويت.
مع اقتراب الانتخابات العامة في إيطاليا المقررة الأحد، يسعى حزب "أخوة إيطاليا" الشعبوي اليميني المتطرف استمالة رجال الأعمال بوعود تخفيض الضرائب، لكن من دون خطة واضحة لكيفية تعويض ذلك. ويخشى أن تكسب هذه الوعود الحزب أصوتًا لا سيما في أوساط رواد الأعمال، كما في منطقة أومبيريا الإيطالية.
أعلنت رئيسة وزراء السويد أنها ستستقيل من منصبها من هزيمة حزبها في الانتخابات البرلمانية في البلاد. وخسر حزب ماجدلينا أندرسون من يسار الوسط بفارق ضئيل أمام كتلة الأحزاب اليمينية بعد فرز 99 في المئة من الأصوات. وهذا ما يعد ضربة كبيرة للاشتراكيين الديمقراطيين.